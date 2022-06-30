ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
"Нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.
Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.
В Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1"", - говорится в сообщении.
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Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
"В праздник "День России" в Крыму открылся Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд". Напомним: в число почетного жюри конкурса «Пять звезд» вошли: Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко. В день открытия конкурса на главной площади Ялты самый популярный телеведущий страны Максим Галкин и звезда проекта "Голос" Пелагея провели праздник в честь "Дня России" и открытия "Пяти звезд". Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26243.3/3124276/
Если это не прямая поддержка "не таким Галкиным" оккупации Крыма, то это проституция как минимум. Ведь 20$ всегда 20$, так ведь у Вас получается?
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Шановна, вам би до лікаря звернутися, бо про ***** світ дізнався лише у 2000 році. А так да, Глєбіч підтримував не тільки ***** а і Баріса-алкаша...
І ще одне: "харошійрузьге" повинен вдповдати лише одній умові - він має бути дохлим !!!
Якщо російська за смерть Росії, то може бути хороша.
главное, признавать и исправлять а не делать вид, что все норм.
а глебыч говорит, что он не русский а индеец
И вдруг на старости лет поумнел. Ага, и в это тут же верится...
- от же рядовий Ваня твоє місце служби острів Зміїний - завтра їдеш
- Товаришу командир!, я не хочу вмирати - у мене вдома мама старенька - Не губіть
Приблизно так уявляю.
прими эти свежие жертвы