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война (46875) Змеиный (172) ВСУ (5157)

ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"Нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.

Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.

В Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый удар по Змеиному: всего ВСУ уничтожили три "Панциря С1"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Доброго ранку і добрі новини! Здається черепахи путлера на Зміїному не приживаються - втрачають свої панцирі та здихають від теплового удару
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30.06.2022 06:40
+17
Вперше не згодна з вами, Максим Галкін чудова людина і підтримав одразу Україну з першого дня війни, росія відбрала у нього і замок і накопичення, і Глібич прекрасна Людина, вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994, підтримував Україну з 2014 року. Позбавився всього в росії, на нього заведено там кримінальну справу, у нього прекрасна дружина-лікар, яка зараз в Італії допомагає нашим в італійському госпіталі. Не треба валити все в купу, мухи та котлети.
Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
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30.06.2022 07:29
+10
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30.06.2022 06:34
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30.06.2022 06:34 Ответить
Вперше не згодна з вами, Максим Галкін чудова людина і підтримав одразу Україну з першого дня війни, росія відбрала у нього і замок і накопичення, і Глібич прекрасна Людина, вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994, підтримував Україну з 2014 року. Позбавився всього в росії, на нього заведено там кримінальну справу, у нього прекрасна дружина-лікар, яка зараз в Італії допомагає нашим в італійському госпіталі. Не треба валити все в купу, мухи та котлети.
Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
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30.06.2022 07:29 Ответить
В виде ответа и в виде исключения даю Вам ссылку на .сру. Это было 13.06.2014.
"В праздник "День России" в Крыму открылся Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд". Напомним: в число почетного жюри конкурса «Пять звезд» вошли: Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко. В день открытия конкурса на главной площади Ялты самый популярный телеведущий страны Максим Галкин и звезда проекта "Голос" Пелагея провели праздник в честь "Дня России" и открытия "Пяти звезд". Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26243.3/3124276/

Если это не прямая поддержка "не таким Галкиным" оккупации Крыма, то это проституция как минимум. Ведь 20$ всегда 20$, так ведь у Вас получается?
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30.06.2022 08:01 Ответить
"...вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994..."
.................................................................................................................
Шановна, вам би до лікаря звернутися, бо про ***** світ дізнався лише у 2000 році. А так да, Глєбіч підтримував не тільки ***** а і Баріса-алкаша...
І ще одне: "харошійрузьге" повинен вдповдати лише одній умові - він має бути дохлим !!!
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30.06.2022 08:30 Ответить
Якщо російська проти війни, то це погана російська.

Якщо російська за смерть Росії, то може бути хороша.
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30.06.2022 08:46 Ответить
2, 4, 6, 8
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30.06.2022 07:54 Ответить
Вы таки да не робот.
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30.06.2022 08:02 Ответить
3,2,1,0 пуск!
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30.06.2022 09:25 Ответить
не ошибается тот, кто ни хера не делает.
главное, признавать и исправлять а не делать вид, что все норм.
а глебыч говорит, что он не русский а индеец
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30.06.2022 09:31 Ответить
Глебыч из семьи ФСБ-шников и всю жизнь был имперцем.
И вдруг на старости лет поумнел. Ага, и в это тут же верится...
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30.06.2022 14:05 Ответить
Доброго ранку і добрі новини! Здається черепахи путлера на Зміїному не приживаються - втрачають свої панцирі та здихають від теплового удару
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30.06.2022 06:40 Ответить
Добра туди (Зміїний) навела орда, не вистачає тільки танків.
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30.06.2022 06:42 Ответить
острів смерті

- от же рядовий Ваня твоє місце служби острів Зміїний - завтра їдеш
- Товаришу командир!, я не хочу вмирати - у мене вдома мама старенька - Не губіть

Приблизно так уявляю.
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30.06.2022 06:47 Ответить
Еще пару таких атак и остров Змеиный можно переименовать в остров Лапотных самоубийц.
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30.06.2022 06:47 Ответить
Может в "Остров российского невезения"?
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30.06.2022 11:25 Ответить
Навіщо називати такий чудовий острів на їхню "честь"?
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30.06.2022 13:41 Ответить
жовтi кабани https://fill.com.ua/gif/prykmeta
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30.06.2022 07:02 Ответить
Освободили от освободителей)
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30.06.2022 07:18 Ответить
скоро зміїний знову буде українським.
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30.06.2022 07:30 Ответить
Поки що не треба, поки він виконує роль плахи для окупантів.
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30.06.2022 08:53 Ответить
О Ахилл, сын Пелея,
прими эти свежие жертвы
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30.06.2022 09:29 Ответить
ну "ураження" чи "враження", "какаяразніца"
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30.06.2022 10:48 Ответить
це той, котрий третій панцирь, чи вже четвертий? скільки ж їх там загалом?
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30.06.2022 10:46 Ответить
Їх туди звозять. Партіями. Наші їх ********. Орки знов завозять. І так далі...
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30.06.2022 13:45 Ответить
До завершення деокупації острова Зміїний пропоную перейменувати його в острів Потєрянних лаптей.
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30.06.2022 10:50 Ответить
 
 