Враг ведет штурмовые действия в районе Лисичанского НПЗ, бои продолжаются, - Генштаб ВСУ
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Войска РФ ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 30 июня в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, начались сто двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения.
На Северском направлении без особых изменений.
На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.
Наши защитники решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населённого пункта Дементиевка. Оккпанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.
На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.
На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеярки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.
На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции из артиллерии.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационные удары по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают выполнение боевых задач – бьют по скоплениям врага и складам боеприпасов.
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"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "Здамося - і до родин". Ні, в ізолятори тимчасового тримання, у СІЗО", - сказав він.
За озвученою Бастрикін інформацією, зараз на території РФ знаходиться близько 2 тис. службовців Збройних сил України.
"Працюємо з ними докладно та докладно", - додав російський чиновник. Тобто допитуємо, мучимо, знущаємось і не надаємо медичної допомоги. Суки кінчені.
Хто такий цей "бастрикін"? - гівно на паличці!
Тьху на нього, та на всі його висловлювання...
Олег Шарп, репост: "The Washington Post публікує драматичний репортаж своїх кореспондентів про вихід українських підрозділів із Лисичанська. Це місто, як пише видання, знаходиться "на межі захоплення".
Звідти у бік Сіверська висунувся загін десантників, але дорогою по них вдарила російська артилерія. Після удару касетними снарядами з'явилося багато поранених. Перев'язавши їх, десантники помчали до переліску за кілометр від місця обстрілу. Там вони почали маскувати машини гілками.
Поранених виявилося вісім. Командир по рації викликав лікарів, і в цей момент журналісти Washington Post, які робили репортаж про бої під Лисичанськом, натрапили на загін.
Солдати ЗСУ намагалися їх прогнати, оскільки триває обстріл. Але кореспонденти, як виявилося, їхали разом із військовими медиками та необхідним обладнанням. Ті почали допомагати пораненим, вводити їм ліки та колоти морфій. Потім із Лисичанська під'їхала викликана командиром по рації "швидка", яка забрала тяжко поранених".