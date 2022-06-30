Украинская авиация поразила склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, технику и живую силу врага, - Воздушные силы

Украинские Воздушные силы сообщают, что за прошедшие сутки попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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