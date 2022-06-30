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Украинская авиация поразила склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, технику и живую силу врага, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

Украинские Воздушные силы сообщают, что за прошедшие сутки попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украинская артиллерия уничтожила склады боеприпасов 20-й армии ВС РФ в селе Граково. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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30.06.2022 07:53 Ответить
Ой як добре!
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30.06.2022 08:05 Ответить
По-моєму у русні проблеми почалися
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30.06.2022 08:13 Ответить
В Японском море сгорів корабель путлєрскої банди...
Мабуть курили папироси Бедомор-канал... ох уж єтот Бедоносец путлєр...усі подлодки потопе...
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30.06.2022 08:32 Ответить
5 літаків минулого тижня. Гелікоптер і корабель на цій. Це небойові втрати.
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30.06.2022 08:36 Ответить
Удар наносять на видиху, під "дихало", щоб суки не вдихнули.
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30.06.2022 08:35 Ответить
Потерь среди Шариковіх рабZei нет.... Конашенков каже правду...бидло не горить...не тоне й не дохне...
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30.06.2022 08:41 Ответить
хорошая новость, для настроения
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30.06.2022 09:02 Ответить
Кіно .. в студію!
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30.06.2022 09:32 Ответить
відслідковувати звідки везуть бк з параши
і якими шляхами,
більше цілей для партизанів
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30.06.2022 12:16 Ответить
 
 