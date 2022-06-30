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За 29 июня россияне убили 2 и ранили еще 2 мирных жителей Донбасса, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

29 июня российские оккупанты убили на Донетчине 2 мирных жителей, еще 2 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем telegram.

"За 29 июня россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Красногоровке и Сидорово. Еще 2 человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию об 1 раненом в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый военный преступник будет наказан!", – говорится в сообщении.

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30.06.2022 08:22 Ответить
 
 