В результате вооруженной агрессии РФ в Украине 341 ребенок погиб. Выросло количество раненых - более 631, - Офис Генпрокурора

Более 972 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 30 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 341. Выросло количество раненых – свыше 631.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 338, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 60, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31", - говорится в сообщении.

Так, 27 июня в результате обстрелов войсками РФ г. Лисичанск Луганской области ранены двое мальчиков 13 и 15 лет.

29 июня оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуевский район Харьковской области. Ранения получила 11-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2096 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.

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