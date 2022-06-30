За сутки враг выпустил по Николаеву 10 ракет. В результате попадания в многоэтажку - 6 погибших и 6 пострадавших - Ким

За минувшие сутки враг не переставал обстреливать населенные пункты Николаевской области. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Николаевщины Виталий Ким.

"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о 6 погибших и 6 пострадавших. Также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг не прекращает обстрелов сел и поселков области.

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"В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. По предварительной информации вчера днем, 29 июня, получили ранения два человека (гражданские, супружеская пара). Информация о повреждениях уточняется. Ночью и сегодня утром, 30 июня, были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждены - два. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ким добавил, что вчера, 29 июня, во второй половине дня зафиксированы обстрелы Первомайской громады, Николаевского района, в результате чего повреждены жилые дома. Также вчера, 29 июня, обстрелы были в Галицыновской громаде. Последствия уточняются.