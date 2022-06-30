НАТО увеличит поддержку Украины, запугивание России не действует, - заместитель генсека Альянса Джоане
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Украина должна победить в войне против России, для этого НАТО увеличит помощь Украине и оставляет открытой дверь для вступления в Альянс.
Об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому Форуму безопасности заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ.
"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине, а также Грузии", - сказал он.
"Запугивание не действует. Двери НАТО остаются открытыми", - подчеркнул Джоане.
Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".
"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", - подчеркнул Джоане.
Заместитель Генерального секретаря Альянса сообщил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.
"Он состоит из конкретных проектов помощи в краткосрочной перспективе, в частности, это оборудование для борьбы с беспилотниками, безопасные коммуникации и топливо", - отметил Джоане.
В то же время, он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.
"Например, мы поможем Украине перейти с военной техники советских времен на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также ее обороноспособность и институты безопасности", – резюмировал Джоане.
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Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году, – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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"В НАТО, отвечая на претензии украинских властей по поводу недостаточной помощи Киеву, заявили, что первоочередной задачей Альянса является "защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО". "
Якщо ви не хочете нової чуми ХХІ століття, то хто би й що не говорив, але ви ЗОБОВЯЗАНІ Україні допомогти! Заради своєї ж безпеки.
"Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины", - заявил он. Также премьер-министр обещал «всецело поддерживать украинский народ», чтобы гарантировать, что Россия «потерпит поражение в Украине»
В новый пакет военной помощи войдут системы ПВО, беспилотники, и аппаратура для ведения радиоэлектронной борьбы. Так, одна из британских компаний получила заказ на производство беспилотников для Киева на сумму 100 млн фунтов ($120 млн). Общей объем британской военной помощи Украине на данный момент достиг 2,3 млрд фунтов ($2,8 млрд).
У Джонсона отметили, что новая поставка - это первый шаг к переходу Украины в контрнаступление против россии.
ЗІ: Шкода, що не знайшов такого повідомлення в українських ЗМІ...
"Страх конфронтации с Путиным приведет к победе России в Украине".
Эксперты пишут, что объемы тяжелого наступательного вооружения, поставляемые Западом Украине, "номинальные" и "условные". По этой причине Украина "лишена возможности проводить настоящие наступательные операции или даже успешно защищать свою территорию".
"Отказывая Украине в том, что ей нужно для победы, Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров, давая Путину территориальные достижения, необходимые ему для победы. Вот как это рискует закончиться".
Отдельно Atlantic Council коснулся целей Запада, которые называет "неясными". И констатировал, что Запад боится, чтобы конфликт не вышел на уровень прямой войны с Россией. Что и порождает нынешнюю политику в отношении Украины."