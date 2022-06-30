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НАТО увеличит поддержку Украины, запугивание России не действует, - заместитель генсека Альянса Джоане

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джоане,мірча

Украина должна победить в войне против России, для этого НАТО увеличит помощь Украине и оставляет открытой дверь для вступления в Альянс.

Об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому Форуму безопасности заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине, а также Грузии", - сказал он.

"Запугивание не действует. Двери НАТО остаются открытыми", - подчеркнул Джоане.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".

"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", - подчеркнул Джоане.

Заместитель Генерального секретаря Альянса сообщил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.

"Он состоит из конкретных проектов помощи в краткосрочной перспективе, в частности, это оборудование для борьбы с беспилотниками, безопасные коммуникации и топливо", - отметил Джоане.

В то же время, он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.

"Например, мы поможем Украине перейти с военной техники советских времен на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также ее обороноспособность и институты безопасности", – резюмировал Джоане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй этап войны в Украине неизбежен. Он будет более сложным и кровопролитным, - заместитель генсека НАТО Джоане

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году, – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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Топ комментарии
+6
Когда? Мы отступаем по всем фронтам, на южном направлении удаётся удерживать занятые позиции только по тому, что с Луганского направления на юг не переброшены части неприятеля. Дайте оружие всё и сразу, не выдавайте его как конфетки за хорошее поведение. Мерзавцы.
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30.06.2022 09:34
+5
Великобритания готовит дополнительно 1,2 млрд долларов помощи Украине Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины", - заявил он. Также премьер-министр обещал «всецело поддерживать украинский народ», чтобы гарантировать, что Россия «потерпит поражение в Украине»
В новый пакет военной помощи войдут системы ПВО, беспилотники, и аппаратура для ведения радиоэлектронной борьбы. Так, одна из британских компаний получила заказ на производство беспилотников для Киева на сумму 100 млн фунтов ($120 млн). Общей объем британской военной помощи Украине на данный момент достиг 2,3 млрд фунтов ($2,8 млрд).
У Джонсона отметили, что новая поставка - это первый шаг к переходу Украины в контрнаступление против россии.

ЗІ: Шкода, що не знайшов такого повідомлення в українських ЗМІ...
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30.06.2022 09:55
+2
Прозрів
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30.06.2022 09:34
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Правила форума Совет форумчан
Когда? Мы отступаем по всем фронтам, на южном направлении удаётся удерживать занятые позиции только по тому, что с Луганского направления на юг не переброшены части неприятеля. Дайте оружие всё и сразу, не выдавайте его как конфетки за хорошее поведение. Мерзавцы.
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30.06.2022 09:34 Ответить
Не 💨❗Все идет своим чередом☝ Это же не ловля блох, а разминирование ядерного государства👍
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30.06.2022 09:42 Ответить
Це заявив той самий Мірча Джоане
"В НАТО, отвечая на претензии украинских властей по поводу недостаточной помощи Киеву, заявили, что первоочередной задачей Альянса является "защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО". "
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30.06.2022 10:07 Ответить
О як пан Denis Apoltsev закричав на США, НАТО і західні країни, ніби вони "слуги народу" і вони наші президенти. Ні, шановний, це Ви і такі як Ви вітали "велике крадівництво" і скорочення армії. Це Ви бажали будувати дороги, а не ракети... Вимагайте у нашого Верховного головнокомандувача пана Зеленського, його уряду і Верховної Ради, яка иакож вся "зелена". А наші друзі чим зможуть, чим допоможуть. Бо як казав один найвеличезнійший політик 21 століття " Ми вам ничего не должни".
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30.06.2022 10:52 Ответить
Прозрів
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30.06.2022 09:34 Ответить
"Із нашою підтримкою Україна може перемогти. Вона повинна перемогти", - наголосив Джоане. Джерело: https://censor.net/ua/n3351151

Якщо ви не хочете нової чуми ХХІ століття, то хто би й що не говорив, але ви ЗОБОВЯЗАНІ Україні допомогти! Заради своєї ж безпеки.
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30.06.2022 09:34 Ответить
Це ж скільки часу пройшло. Розумію, що у рашки ядерна зброя, але ж і аналітичні інститути США щось значать.
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30.06.2022 09:50 Ответить
А проросійське лоббі?
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30.06.2022 09:56 Ответить
Та це й лякає. Якщо воно навіть в США є. Чи то маккартізм, чт як воно тоді називалося, коли полювання на комуняк в середині 20 ст було. Треба повернути. Бо у рашці ті самі комуняки, вони нікуди не зникли
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30.06.2022 10:10 Ответить
Великобритания готовит дополнительно 1,2 млрд долларов помощи Украине Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины", - заявил он. Также премьер-министр обещал «всецело поддерживать украинский народ», чтобы гарантировать, что Россия «потерпит поражение в Украине»
В новый пакет военной помощи войдут системы ПВО, беспилотники, и аппаратура для ведения радиоэлектронной борьбы. Так, одна из британских компаний получила заказ на производство беспилотников для Киева на сумму 100 млн фунтов ($120 млн). Общей объем британской военной помощи Украине на данный момент достиг 2,3 млрд фунтов ($2,8 млрд).
У Джонсона отметили, что новая поставка - это первый шаг к переходу Украины в контрнаступление против россии.

ЗІ: Шкода, що не знайшов такого повідомлення в українських ЗМІ...
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30.06.2022 09:55 Ответить
Американский аналитический центр Atlantic Council
"Страх конфронтации с Путиным приведет к победе России в Украине".

Эксперты пишут, что объемы тяжелого наступательного вооружения, поставляемые Западом Украине, "номинальные" и "условные". По этой причине Украина "лишена возможности проводить настоящие наступательные операции или даже успешно защищать свою территорию".
"Отказывая Украине в том, что ей нужно для победы, Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров, давая Путину территориальные достижения, необходимые ему для победы. Вот как это рискует закончиться".
Отдельно Atlantic Council коснулся целей Запада, которые называет "неясными". И констатировал, что Запад боится, чтобы конфликт не вышел на уровень прямой войны с Россией. Что и порождает нынешнюю политику в отношении Украины."
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30.06.2022 10:10 Ответить
Маю сподівання, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС.
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30.06.2022 14:13 Ответить
Президент США Джо Байден наступного тижня в рамках своїх повноважень виділяє Україні чергову військову допомогу на суму $800лмн, куди ввійде система ППО (не сказав, що саме), а також наступальне озброєння (також не уточнив, можливо гармати та РСЗВ)
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30.06.2022 16:37 Ответить
 
 