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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15385) война (46875) Генштаб ВС (4296) потери (3863)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 35 600 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1573 танков и 3726 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 июня потери личного состава противника составляют около 35 600 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили

личного состава около 35600 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1573 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед,

артиллерийских систем – 790 (+9) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 104 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),

крылатые ракеты – 143 (+1),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4) ед,

специальная техника - 61 (+0).

Окончательные данные уточняются.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - подчеркнули в Генштабе.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 35 600 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1573 танков и 3726 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 35 600 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1573 танков и 3726 бронированных машин 01
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Маловато что-то.
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30.06.2022 09:30 Ответить
Дезертирство процвітає
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30.06.2022 09:33 Ответить
Все менше і менше...
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30.06.2022 09:49 Ответить
рашисты сменили тактику. На парад на Хрещатике уже не торопятся
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30.06.2022 09:52 Ответить
иди в ВСУ. покажи класс
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30.06.2022 09:49 Ответить
Дохлої русні багато не буває
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30.06.2022 09:31 Ответить
А чего не могут сделать шоб летали АВАКСы и наводили на ракеты с десяток Ф-22, патрулирующих территорию? Ф-22 потому что и нужденно-галактических летунов можно было бы сбивать, сказав: Вы что то видите? настамнет. Джонсон бы не преминул возможности потроллить сморщенного сморчка. хотяяя..... Бакланов, Наумов, Деркач, Демченко... и так слава Митре шо помогают
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30.06.2022 09:38 Ответить
Как-то мелковато для стратега, нужно сразу Трайдентами по военкоматам.
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30.06.2022 13:39 Ответить
 
 