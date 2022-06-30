Общие боевые потери РФ с начала войны – около 35 600 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1573 танков и 3726 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 июня потери личного состава противника составляют около 35 600 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили

личного состава около 35600 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1573 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед,

артиллерийских систем – 790 (+9) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 104 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),

крылатые ракеты – 143 (+1),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4) ед,

специальная техника - 61 (+0).

Окончательные данные уточняются.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - подчеркнули в Генштабе.

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