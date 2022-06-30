Зеленский ввел в действие решение СНБО о порядке формирования и ведения реестра олигархов
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реестре олигархов. В частности, о порядке его формирования и ведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента от 29 июня.
Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию.
При этом данные об олигархах, которые вносятся в Реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.
Сведения об олигархах будут содержать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания лица олигархом.
К реестру будут иметь доступ декларанты, регистраторы, сотрудники подачи и администраторы реестра, а также председатель, секретарь и члены СНБО, должностные лица и работники других государственных органов.
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Пожалуйста, подождите...
Вони так і так фінансуватимуть трухінськими конвертами олігархічні партії і нардепів, та й депутатів всіх рівнів - але власних. Для них головне - уникнути цивілізованого законодавства про лобізм.
а взагалі, Зупермен займається муйньою замість оборони Держави.. і тупо готується до другого терміну сцарювання, бо збрехав про Єдиний термін, а відповідати за результатами Першого щось не хочеться
ні для без зашквару
повстане питання про суд над Боневтіком, суспільний суд, чи кримінальний, це вже інше
питання, але суд буде, бо здати Південь України це той же злочин що і влада Франції у
1940 здалася Гітлєру без супротиву.
Зараз кацапські журнашлюшки пишуть що Маріупольцям Зе влада не роздавала зброю
тому що вони не вважали себе Українцями і пішли би проти Київа
Його може дозволити собі лише магнат чи олігарх.
Це буде обманом коли появиться заборона на володіння медіа багатими людьми.
Тому що вони залишиться власниками через підставних осіб, тільки ось прості люди більше не зможуть знати що наприклад 1+1 говорить в інтересах Коломойського тому що він його власник.
Все робити треба навпаки.
Прості люди повинні знати на всі 100% що ось цей канал є власністю такого то магната, а отже очевидно що він віщає в його інтересах. Очевидно що він буде його піарити, хвалити та можливо брехати в його інтересах. Просто цьому треба вчити людей.