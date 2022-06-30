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Зеленский (16558) олигарх (1016) реестр (248)

Зеленский ввел в действие решение СНБО о порядке формирования и ведения реестра олигархов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реестре олигархов. В частности, о порядке его формирования и ведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента от 29 июня.

Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию.

При этом данные об олигархах, которые вносятся в Реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Сведения об олигархах будут содержать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания лица олигархом.

К реестру будут иметь доступ декларанты, регистраторы, сотрудники подачи и администраторы реестра, а также председатель, секретарь и члены СНБО, должностные лица и работники других государственных органов.

Смотрите: ГБР обнаружило в Украине строительный бизнес российского олигарха Молчанова, близкого к Кремлю. ФОТО
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Топ комментарии
+33
А це лайно себе із Коломойшою вніс в рєєстр?. Чмо
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30.06.2022 09:58
+24
Навіть під час війни, війна проти Порошенка продовжується.
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30.06.2022 10:00
+23
Хто за що, а забіл на своє. Вже ***** переміг пора за бєню мститися. Як це так не дали бородатий бабусі красти за викинули з Укрнафти та привату? З нафтою порішали вже пора продовжувати.
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30.06.2022 09:57
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Хто за що, а забіл на своє. Вже ***** переміг пора за бєню мститися. Як це так не дали бородатий бабусі красти за викинули з Укрнафти та привату? З нафтою порішали вже пора продовжувати.
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30.06.2022 09:57 Ответить
аналог "иноагента" на парашке
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30.06.2022 09:58 Ответить
А це лайно себе із Коломойшою вніс в рєєстр?. Чмо
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30.06.2022 09:58 Ответить
а навіщо?
Вони так і так фінансуватимуть трухінськими конвертами олігархічні партії і нардепів, та й депутатів всіх рівнів - але власних. Для них головне - уникнути цивілізованого законодавства про лобізм.
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30.06.2022 10:03 Ответить
Дураку все неймется... Это сиплое, за свои бабки, хоть один внедорожник для ВСУ купил? Хоть одну фуру с гуманитаркой переселенцам обеспечил?
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30.06.2022 09:58 Ответить
...олігарх - це «член олігархії; особа, яка є частиною невеликої групи, що тримає владу в державі»
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30.06.2022 09:59 Ответить
Так, і тому т.зв. "реєстр олігархів" - повна нісенітниця, як і лейбл "олігарх" в однині, тому що вчора купка людей, що при владі вирішувала все, була однією, сьогодні - це інша. На жаль, у нас олігархія (букв. "влада небагатьох") була де факто і лишилася, хоча де юре - в нас демократія. А людям втокмачують в голову, що "олігарх" - синонім дуже багатої людини і не пояснюють, що в складі олігархічного правління не обов'язково повинні бути мільярдери, а в справжніх демократичних країнах і такого поняття, як "олігарх" не існує.
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30.06.2022 10:37 Ответить
Навіть під час війни, війна проти Порошенка продовжується.
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30.06.2022 10:00 Ответить
Щось на літеру "К" там буде?)
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30.06.2022 10:00 Ответить
может пора потрясти олигархов для помощи ВСУ !!!! а то как то они притихли !!!
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30.06.2022 10:03 Ответить
ты про гнусавую гниду?
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30.06.2022 10:37 Ответить
тряси не тряси, коломойський ні копійки не дасть.
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30.06.2022 10:49 Ответить
А з яких пір РНБО став законодавчим органом? Нехай тоді не забудуть внести до того переліку й самого Зеленського!
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30.06.2022 10:04 Ответить
на первом месте- Порошенко, на втором, на всякий случай- Порох....
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30.06.2022 10:05 Ответить
а на третьому - Петро Олексійович, щоб не переплутати
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30.06.2022 11:59 Ответить
Лучше всего Ермаку! Он нахряпался кэша за пару лет у кормушки. По суммам и влиянию - олигарх, а в список не попадает!!!
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30.06.2022 10:05 Ответить
Якщо в тому реєстрі буде Зеленський Володимир Олександрович, тоді все нормально.
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30.06.2022 10:09 Ответить
а бубочка все с порошенко воюет... боже яке кончене
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30.06.2022 10:10 Ответить
Весна (точніше осінь) покаже, хто буде в списку. Тоді й можна робити висновки. Куди йдемо.
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30.06.2022 10:11 Ответить
Не знаешь- смеяться или плакать! Эти дегенераты во главе наивеличайшем, нас за идиотов держат или как????
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30.06.2022 10:21 Ответить
якщо у реєстрі не буде Бєні і коло мойші Верховного, то, по-нормальному, до сраки той реєстр..
а взагалі, Зупермен займається муйньою замість оборони Держави.. і тупо готується до другого терміну сцарювання, бо збрехав про Єдиний термін, а відповідати за результатами Першого щось не хочеться
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30.06.2022 10:23 Ответить
зебил копирует действия тезки с северных болот.... насмеется еще народ кровавыми слезами за свой выбор 2019.
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30.06.2022 10:25 Ответить
Нарешті Боневтік досяг того, що бажає. Працювали над цим "законом" і портнов, і татров, всі вороги України і навіть московія, точніше вони передрали їхній про іноземних агентів, і під дію цього закону підпадає тільки Порошенко і ще для прикриття парочка другорядних фігур. Пан Беня ні, хоч він головне і найгірше зло для України. Для наріду піде, а фактично логіка мала б бути інша, під закон мали би попасти реальні олігархи, які володіють енергоресурсами, корисними копалинами, без яких людині не обійтися - газ, нафта, вугілля, вода, що як не крути, а споживати прийдеться і по тих цінах, які намалюють ці олінархи - коломойський, ахметов, пінчук, боголюбський, зеленський,фрідман, фірташ, фрідман, льовочкін, а не цукерки, які виготовляє Порошенко. Хоч бери "Рошен", а хоч бери АВК, "Житомирські ласощі", "Міленіум", чи молдовські, чи білоруські, чи англійські, італійські, чеські..., а газ і електроенергію тільки тих олігархів, які ними тут володіють і інших немає. Нарід захаває і заглотне подалі гачок з пропаганднаживкою, що ніколи не виплутається і-з цих олфгархічних реальних сіток.
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30.06.2022 10:27 Ответить
Шо и даже Коломойшу запишут в олигархи? А зеленского? Бо они тут самые главные из всех олигархов. Вернее, он. Коломойша - ,,царь и бог" (с)
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30.06.2022 10:39 Ответить
ви ніпанімаїтє, ета другоє!
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30.06.2022 10:52 Ответить
а бєню, себе, і все зелене шобло туди запише? чи чергова спроба доколупатися до Пороха?
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30.06.2022 10:48 Ответить
Такого закона нет нигде в мире, и ЗЕбанутое стадо придумало его только по одной причине, что-бы насолить Пороху. Ну а теперь, если посчитать сколько бабла накосил буба за 3 года своего быкования, то он и его тесть точно попадают в этот список. А шо там с Беней КАЛомойским? На эту бородатую свинью завели кучу дел во многих странах мира, как на вора, ворующего миллиарды.
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30.06.2022 10:50 Ответить
боже, яке ганьбище....
ні для без зашквару
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30.06.2022 10:50 Ответить
РНБО є виключно консультативний орган і ніякі держрішення ухвалювати не може це прерогатива Ради та президента котрих обрав народ України, тому це рішення не має жодною сили і може бути легко скасоване. Гугнява мохнатка вирішив, що він тут цар і бог, то настане той день коли переїде в сміттевий бак на постійне місце проживання.
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30.06.2022 10:52 Ответить
Знову Зе клоуни будуть полювати на Пороха, бо чуюють що разом з перемогою України
повстане питання про суд над Боневтіком, суспільний суд, чи кримінальний, це вже інше
питання, але суд буде, бо здати Південь України це той же злочин що і влада Франції у
1940 здалася Гітлєру без супротиву.
Зараз кацапські журнашлюшки пишуть що Маріупольцям Зе влада не роздавала зброю
тому що вони не вважали себе Українцями і пішли би проти Київа
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30.06.2022 11:11 Ответить
Шо.... Опять?
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30.06.2022 11:14 Ответить
Зараз на часі "формування та ведення реєстру" предателів в офісі президента та його команді
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30.06.2022 11:15 Ответить
Цікаво, хто перший у списку, Петро, чи може Бєня?
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30.06.2022 11:55 Ответить
займитесь лучше подготовкой мужского населения, которое в городах шастает к обороне и научите пользоваться оружием. Подключите врачей, которые могут надать помощь в своем, доме , районе.
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30.06.2022 12:12 Ответить
Брєд. Мати у власності ліцензію на тв канал, радіо та інше медіа це дуже дороге задоволення.

Його може дозволити собі лише магнат чи олігарх.

Це буде обманом коли появиться заборона на володіння медіа багатими людьми.

Тому що вони залишиться власниками через підставних осіб, тільки ось прості люди більше не зможуть знати що наприклад 1+1 говорить в інтересах Коломойського тому що він його власник.

Все робити треба навпаки.

Прості люди повинні знати на всі 100% що ось цей канал є власністю такого то магната, а отже очевидно що він віщає в його інтересах. Очевидно що він буде його піарити, хвалити та можливо брехати в його інтересах. Просто цьому треба вчити людей.
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30.06.2022 18:41 Ответить
 
 