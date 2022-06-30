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Новости За рубежом
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Польша (7487) помощь (6162) сбор (213) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байрактар,bayraktar

В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт акции.

"Литовцы собрали средства мгновенно, и фирма, производящая Байрактары, решила отдать беспилотник Украине бесплатно, а собранные деньги перечислить на помощь населению. Позже так же произошло и со следующим сбором средств на три Байрактара! Теперь наша очередь", - говорится в сообщении.

Сейчас удалось собрать более 1 млн злотых. На покупку беспилотника требуется 22,5 млн. Сбор продлится еще 28 дней.

Читайте: Украина законтрактовала десятки "Байракторов", почти все мощности "Baykar Makina" будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников

Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть 01

Если средств не хватит на покупку Байрактара, организаторы обещают передать все собранное для ВСУ. Так же поступят с излишками средств, если собрать удастся больше, чем стоит беспилотник.
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Топ комментарии
+14
Друг познается с беде. Поляки это подтвердили.
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30.06.2022 10:26
+11
Поляки молодці!
Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
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30.06.2022 10:25
+9
Велика подяка полякам і всім, хто збирає кошти на потреби нашого війська! Але чому трендом є саме Байрактари? За словами Рєзнікова, практично всі потужності з виробництва цих апаратів задіяні на виконання замовлення від України. У наших військових є й більш нагальні потреби на які потрібні кошти!
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30.06.2022 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Поляки молодці!
Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
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30.06.2022 10:25 Ответить
Друг познается с беде. Поляки это подтвердили.
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30.06.2022 10:26 Ответить
Велика подяка полякам і всім, хто збирає кошти на потреби нашого війська! Але чому трендом є саме Байрактари? За словами Рєзнікова, практично всі потужності з виробництва цих апаратів задіяні на виконання замовлення від України. У наших військових є й більш нагальні потреби на які потрібні кошти!
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30.06.2022 10:31 Ответить
У этого организатора именно такая идея. А есть и другие сборы.
Проигнорируйте итальянский флаг, пишу из отпуска.
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30.06.2022 10:36 Ответить
Український безпілотник PD-2 це найкраще, що є з безпілотників українського виробництва

Тарас Чмут, засновник "Повернись живим".
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30.06.2022 10:41 Ответить
в это время за поребриком никак не скинутся на носки...
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30.06.2022 11:06 Ответить
Давайте казати чесно, на Донбасі щільність кацапського ППО настільки велика, що ті байрактари - до сраки - їх миттєво збивають. Єпошити кацапські колони без прикриття - будуть норм, однак у позиційний війні, яка зараз на сході і півдні ці літальні апарати ніпрощо.
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30.06.2022 11:39 Ответить
Байрактару знайдеться застосування. Я вже не говорю про психологічний тиск на оккупантів. Гарна ініціатива. Слава Україні! Дякуємо братньому польському народу.
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30.06.2022 11:46 Ответить
Полякам щира подяка за величезну підтримку нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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30.06.2022 12:28 Ответить
 
 