Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт акции.
"Литовцы собрали средства мгновенно, и фирма, производящая Байрактары, решила отдать беспилотник Украине бесплатно, а собранные деньги перечислить на помощь населению. Позже так же произошло и со следующим сбором средств на три Байрактара! Теперь наша очередь", - говорится в сообщении.
Сейчас удалось собрать более 1 млн злотых. На покупку беспилотника требуется 22,5 млн. Сбор продлится еще 28 дней.
Читайте: Украина законтрактовала десятки "Байракторов", почти все мощности "Baykar Makina" будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников
Если средств не хватит на покупку Байрактара, организаторы обещают передать все собранное для ВСУ. Так же поступят с излишками средств, если собрать удастся больше, чем стоит беспилотник.
Пожалуйста, подождите...
Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
Проигнорируйте итальянский флаг, пишу из отпуска.
Тарас Чмут, засновник "Повернись живим".