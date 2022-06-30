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Оккупанты вывезли первые 7 тыс. тонн зерна из Бердянска в "дружественные страны"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и вывозить его за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно из 7 тыс. тонн зерна, которые отправлены в дружественные страны", - говорится в сообщении.
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