Оккупанты вывезли первые 7 тыс. тонн зерна из Бердянска в "дружественные страны"

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и вывозить его за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно из 7 тыс. тонн зерна, которые отправлены в дружественные страны", - говорится в сообщении.

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