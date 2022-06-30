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Бердянск (401) война (46875) зерно (997) Россия (91288)

Оккупанты вывезли первые 7 тыс. тонн зерна из Бердянска в "дружественные страны"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и вывозить его за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно из 7 тыс. тонн зерна, которые отправлены в дружественные страны", - говорится в сообщении.

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А чего не потопили эту баржу? Или в договорняке с рашистами?
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30.06.2022 10:16 Ответить
Не для того зеленський розміновував чонгар і здвав південь України щоб зараз баржі топити
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30.06.2022 10:21 Ответить
Вот непонемаю - если русские зерно или метал вивезли из Украини то пачему некто судом от них непросит деньги за это! Ведь мы (Европа) платим русским за газ? Так что деньги до которих можно дотенутся есть и их можно изять?
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30.06.2022 10:24 Ответить
якщо цих падлюк не карати то будуть ще більше нахабніти і далі все вивозити
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30.06.2022 12:09 Ответить
Тоже интересно стало - почему флагман военно-морского флота смогли потопить, а баржу с зерном нет ?!
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30.06.2022 12:33 Ответить
 
 