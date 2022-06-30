Белый дом – о желании Зеленского закончить войну до конца года: "Путин хочет атаковать"

США хотели бы, чтобы война РФ против Украины закончилась сегодня. Однако российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать атаки.

Об этом в интервью Bloomberg заявил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Интервьюер отметила надежду президента Владимира Зеленского, что война закончится до конца года. Она спросила: выполнима ли такая цель?

"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", – ответил Кирби.

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Поэтому США будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону, подчеркнул чиновник администрации президента США Джо Байдена.