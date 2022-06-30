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Белый дом – о желании Зеленского закончить войну до конца года: "Путин хочет атаковать"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джон,кирби,кірбі

США хотели бы, чтобы война РФ против Украины закончилась сегодня. Однако российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать атаки.

Об этом в интервью Bloomberg заявил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Интервьюер отметила надежду президента Владимира Зеленского, что война закончится до конца года. Она спросила: выполнима ли такая цель?

"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", – ответил Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США говорит, что Путин все еще планирует захватить большую часть Украины, - Reuters

Поэтому США будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону, подчеркнул чиновник администрации президента США Джо Байдена.
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Топ комментарии
+23
А українці хочуть, щоб путін здох. І що тепер?
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30.06.2022 10:22
+22
не слухайте цього ідіота, а краще більше допомагайте нам зброєю. ЗСУ все зроблять
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30.06.2022 10:26
+20
Потрібна важка зброя і в великій кількості щоб "окурок" сдох від злоби за поразку у війні з Україною. Щоб рашофашисти завили від втрат .
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30.06.2022 10:25
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А українці хочуть, щоб путін здох. І що тепер?
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30.06.2022 10:22 Ответить
Це тей пропутінський ******** який хоче щоб ми здалися *****? Тільки вчора про нього(Кірбі) і Салівана вже казали, що вони готові хоч Флоріду віддати РФ, для того щоб отримати пару мільйонів з кармана *****....
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30.06.2022 10:24 Ответить
Потрібна важка зброя і в великій кількості щоб "окурок" сдох від злоби за поразку у війні з Україною. Щоб рашофашисти завили від втрат .
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30.06.2022 10:25 Ответить
як всі сьогодні розуміють, що нам потрібно більше зброї і навіть зебіли 73%, які ще до лютого вперто підтримувало "велике крадівництво" а не укреплення оборони, не збільшення чисельності армії і виготовлення ракет. І знову всі обвизавають захід і ледь вже не вимагають зброї, забувши, що в цьому винен один, який є будівником допріг. Запитуйте в нього де наша зброя? А захід чим зможе, тим допоможе.
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30.06.2022 10:30 Ответить
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 10:56 Ответить
і на це маємо відповідь. Кому давати високоточну зброю єрмаку, татарову, смірнову? Щоб вона через пів години була на засрашці? Просили прибрати цих агентів парашії, прибрали? А де прокурор САП?
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30.06.2022 11:13 Ответить
Допмога идет по системе нон стоп❗👍
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30.06.2022 10:38 Ответить
не слухайте цього ідіота, а краще більше допомагайте нам зброєю. ЗСУ все зроблять
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30.06.2022 10:26 Ответить
Це хто з них ід..т? Бо вчора знову наслухалась про корупцію, друганів і,що для зе війна уже закінчилась,коли орки від Києва відійшли. Боріться до кінця,іначе потомки дякую не скажуть. Хотя Данілов зазначив,що думка оп Україну не цікавить,бо 88% сказали до Перемоги України
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30.06.2022 10:30 Ответить
як хто? найвеличніше
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30.06.2022 10:58 Ответить
чиї потомки не скажуть дякую, ті що мають вілли в Італії, Ялті, Лондоні, чи ті, що ховаються по підвалах і голодують, бо хзтось вирішив попіаритися і всі оборонні гроші витратив на "велике крадівництво", якого вже немає і немає ракет?
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30.06.2022 11:15 Ответить
We will fight! We will win!
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30.06.2022 10:27 Ответить
бубочка в голове уже все закончил, но где-то великий переговорщик просчитался
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30.06.2022 10:27 Ответить
Ну а що ти поробиш якщо у нас президент ідіот, він же не вірив шо кацапня нападе, а тепер війна у нього закінчиться в голові звичайно, кончене
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30.06.2022 10:28 Ответить
Орки покинули Змеиный. Нам сообщают, что от острова отошло около 5 недобитых корабликов с вс рф на борту, а оставшуюся технику они подожгли.

Информация требует подтверждения.
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30.06.2022 10:28 Ответить
Чекаемо доказiв👍
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30.06.2022 10:39 Ответить
Кірбі забув додати, що ***** і його камарілья вимагають капітуляції України і її повернення в склад лаптєногої імперії, звісно, в статусі колонії. І що саме це є першою головною ціллю розвязаної ним війни. І що є інші цілі - але після України.

Хоча: а чи він знає про це?
Мусить знати, хоча би тому, що він, Кірбі, є постійним (точніше: систематичним) учасником Київського безпекового форуму; а там Арсеній Яценюк та Данило Лубківський чітко доводять учасникам хто за що і почім. Значить - не міг "забути", але не хоче говорити... Чому?
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30.06.2022 10:29 Ответить
Усі відповіді на бажання зе є внизу і від Данілова і від волі народу вірніше його 88%.
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30.06.2022 10:32 Ответить
Война идёт 8 лет, если кто не заметил...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1116501429211223&id=100025541304253
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30.06.2022 10:41 Ответить
У зелепіторів війна вже закінчується, прокацапські ниці холуї
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30.06.2022 10:43 Ответить
Запад дайте вооружение, чтобы выбить за пределы Украины нашего с вами лютого врага.
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30.06.2022 10:49 Ответить
Кірбі правий, війну не можна закінчити одним бажанням, а тим більше планово- календарно. Я розумію, що Зеля хоча на Буковелі знову відірватися зо 2 тижні, але пора вже нарешті попрацювати і на Україну. Україною ніяк не може бути Беня, слуги, ОПа чи Абрамович.
Мене особисто лякає, що наш президент далі не усвідомлює складність ситуації, коли на кону питання виживання чи існування держави, створення з допомогою Заходу хоч наближеного військового паритету, але поки наша перемога не проглядається., а воно озвучує далі нездійснені мрії.
Він же у нас готувався цілий рік до війни як "стрекоза"

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как война зима катит в глаза.
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30.06.2022 11:05 Ответить
Исходить нужно из того, что 73% идиотов избрали дегенерата, и теперь мы пожинаем плоды их дебилизма. Зато не Порошенко
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30.06.2022 11:12 Ответить
Темп войны изменился. На мой диванный взгляд в этом году война точно не закончится.
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30.06.2022 11:18 Ответить
 
 