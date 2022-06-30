Белый дом – о желании Зеленского закончить войну до конца года: "Путин хочет атаковать"
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США хотели бы, чтобы война РФ против Украины закончилась сегодня. Однако российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать атаки.
Об этом в интервью Bloomberg заявил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Интервьюер отметила надежду президента Владимира Зеленского, что война закончится до конца года. Она спросила: выполнима ли такая цель?
"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", – ответил Кирби.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США говорит, что Путин все еще планирует захватить большую часть Украины, - Reuters
Поэтому США будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону, подчеркнул чиновник администрации президента США Джо Байдена.
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Хоча: а чи він знає про це?
Мусить знати, хоча би тому, що він, Кірбі, є постійним (точніше: систематичним) учасником Київського безпекового форуму; а там Арсеній Яценюк та Данило Лубківський чітко доводять учасникам хто за що і почім. Значить - не міг "забути", але не хоче говорити... Чому?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1116501429211223&id=100025541304253
Мене особисто лякає, що наш президент далі не усвідомлює складність ситуації, коли на кону питання виживання чи існування держави, створення з допомогою Заходу хоч наближеного військового паритету, але поки наша перемога не проглядається., а воно озвучує далі нездійснені мрії.
Він же у нас готувався цілий рік до війни як "стрекоза"
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как
войназима катит в глаза.