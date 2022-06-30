"Сжечь технику оккупантов и умереть героем были готовы 8 добровольцев", - боец теробороны с позывным Камаз об обороне Киевщины

Боец с позывным Камаз со своим подразделением спасал Киевщину от российских оккупантов, а сейчас защищает Украину на востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на тероборону ВСУ.

Камаз работал в спасательных службах - в горном отряде и водолазом-спасателем.

В 2014 году пошел добровольцем на Донетчину. 6 января 2022 года подписал контракт с Силами территориальной обороны ВСУ, а 24 февраля начал формировать свое подразделение, которое обороняло Киевщину от российских войск.

"1 марта орки заняли село Лукьяновку. Мы подняли дрон и увидели двигавшуюся на Рудницкое колонну: 2 БМП, 4 БТР и 3 танка. Нас пятеро и семеро спецназовцев выдвинулись к Рудницкому, чтобы устроить там засаду. Но на выезде с села Селище навстречу нам вылетел автомобиль местного жителя, он в панике прокричал: "Пацаны, за мной гонятся 2 танка". То, что испуганный местный принял за танки, на самом деле были БМП. Первым выстрелом РПГ мы попали в башню, автоматным огнем сбили всех, кто сидел на броне. Пулеметчика, шмалявшего по нам из 30-го калибра, взяли в плен", - рассказывает украинский защитник.

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Чтобы танки не прошли дальше, продолжил Камаз, взорвали мосты в Барышевке и на выезде из Селища.

"Потом я отдал приказ взорвать шлюзы на реке Трубеж. Вода заболотила большую территорию - и ни техника, ни пехота здесь пройти не могли. В ту же ночь уничтожили еще 12 вражеских разведчиков, шедших на Барышевку. 50 единиц вражеской техники, которые могли перерезать путь на Борисполь, были остановлены. Командир спецназа тогда был очень поражен смелостью моих ребят", - сказал он.

"Никого не надо было мотивировать. Все местные. У всех здесь оставались семьи и дети. Мы даже разработали план на экстренный случай: если орки перейдут этот мостик - мы сожжем их колонну по принципу камикадзе. Выкопали специальные позиции для 8 человек с "коктейлями Молотова". Задача - поджечь вражескую машину и умереть героем. Уже было 8 добровольцев готовых это сделать. Младшему было 18, самому старшему 69 лет", - подытожил Камаз.

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