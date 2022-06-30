Большие дорожные объекты в России уже не финансируют – деньги пошли на войну

В России наблюдается тенденция по отмене "дорожных" госзакупок. При этом правительство РФ собирается выделить 2 триллиона рублей на восстановление экономики так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом пишут Сибирь.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

В этом году Федеральное дорожное агентство РФ собиралось потратить на реконструкцию трассы Р-504 "Колыма" 5,3 млрд рублей. Такова официальная стоимость 30 километров единственной автомобильной дороги, соединяющей Якутск и Магадан. Тендер на реконструкцию был отменён в мае 2022 года.

Общая протяженность "Колымы" составляет 2032 километра.

Следовательно, за 2 триллиона рублей, обещанных правительством России непризнанным республикам, трассу на всей её протяженности можно было бы заасфальтировать более шести раз.

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10 июня отменили тендер на работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу при подъезде к аэропорту г. Чита на трассе Р-258 "Байкал" стоимостью 6,6 млрд рублей. Это в 300 раз меньше, чем финансирование ДНР и ЛНР.

Заморожены планы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги А-376 от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, которые оценивались в 1,9 млрд рублей. Объём средств, выделенных на "восстановление" ДНР и ЛНР, позволил бы восстановить участок трассы 1052 раза, или превратить А-376 в многополосную автостраду.

Дороги в Челябинской области также рискуют остаться без надлежащего содержания. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта приостановили поиск поставщиков на тендер стоимостью 15,3 млрд рублей. Двух триллионов могло хватить на то, чтобы провести все необходимые работы по содержанию дорог 130 раз.

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А ещё на эти деньги можно было 161 раз начать и завершить строительство первого этапа "Восточного обхода" Новосибирска. В декабре прошлого года стоимость этого проекта оценивалась в 12,4 млрд рублей. "Обход" жизненно необходим Новосибирску, чтобы разгрузить центр города от потоков транзитного транспорта. Завершение работ уже переносилось несколько раз, и сейчас в мэрии говорят о том, что окончания первого этапа не стоит ждать раньше осени 2024 года.

Ещё одной "жертвой" военных действий, скорее всего, станет Арктическая железная дорога, или Северный широтный ход. Этот амбициозный транспортный проект был задуман ещё в XX веке, в сталинские времена, чтобы соединить Северный Урал с Норильской железной дорогой, расположенной за Полярным кругом. Строительство дороги, которое велось в основном силами заключенных, остановилось после смерти Сталина.

Реализация проекта могла бы навсегда решить проблему "северного завоза" и освоения арктических недр. Первая очередь железнодорожного пути имеет протяженность 707 километров и должна проходить по маршруту станция Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой.

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Через месяц после вторжения российских войск в Украину стало известно о полной "заморозке" строительства Северного широтного хода из-за дефицита бюджета. В середине апреля, на совещании "по развитию Арктической зоны", Владимир Путин поручил, чтобы работа над проектом не останавливалась. Однако два месяца спустя он лично утвердил план грандиозной финансовой помощи Донбассу.

Простой подсчет, как и в предыдущих примерах, показывает: 2 триллиона рублей для донбасских террористов = 4 ПШХ или одна железная дорога от Салехарда до Магадана.

Напомним, 17 июня стало известно о намерении правительства РФ выделить 2 триллиона рублей на восстановление экономики так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Еще раньше президент России Владимир Путин заявлял, что темпы дорожного строительства в стране не должны снижаться.