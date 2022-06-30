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Новости Общество
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опрос (2620) работа (586)

Треть украинцев, работавших до 24 февраля, до сих пор безработные, опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество

работа,удаленка

38% работавших до 24 февраля 2022 года вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% работают дистанционно, 7% нашли новое место работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Психологические маркеры войны", проведенного 18-19 июня социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на это, 35% опрошенных, работавших до полномасштабного вторжения РФ, до сих пор не работают. Больше всего их среди самых молодых и старших опрошенных (38%), среди женщин (40%), жителей востока (53%) и юга (41%) страны. В динамике лучшие показатели возвращения к работе в обычном режиме - у жителей центра и юга Украины.

Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) во всех подконтрольных областях, где есть украинская мобильная связь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запретил работникам госпредприятий удаленно работать из-за рубежа без оформления командировки

Результаты приведены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.
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Топ комментарии
+10
Та ви що?!Невже?!
Зелені гниди,я розумію що вам насрати на Конституцію України,та права людини,відкрийте кордони,дайте змогу повернутися до праці,та забезпечувати чоловікам свої родини,та утримувати своїх батьків!
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30.06.2022 11:19
+6
Мда, пусть бы ехали в Европу на заработки по специальным аушвайсам, хоть какая-то польза была бы и им и бюджету. Тугодумы с Банковой все равно к этому придут, у них как типичных идиотов реакция запаздывает на пару месяцев во всем, но походу случится это тогда когда уже голодные бунты начнутся. Думаю в Украине тоже есть для них работа. Можно наладить массу производств околовоенных товаров, сетки там плести, тенты шить ... опять же, нужно открывать те производств которые будут перекрывать импорт из белойорды ... с ними уже никаких экономических отношений не должно быть
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30.06.2022 11:21
+4
З якого це дива холопам кордони відкривати? А Гетманцева хто утримувати буде і податки платити
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30.06.2022 11:25
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Та ви що?!Невже?!
Зелені гниди,я розумію що вам насрати на Конституцію України,та права людини,відкрийте кордони,дайте змогу повернутися до праці,та забезпечувати чоловікам свої родини,та утримувати своїх батьків!
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30.06.2022 11:19 Ответить
З якого це дива холопам кордони відкривати? А Гетманцева хто утримувати буде і податки платити
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30.06.2022 11:25 Ответить
1000%
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30.06.2022 13:59 Ответить
Мда, пусть бы ехали в Европу на заработки по специальным аушвайсам, хоть какая-то польза была бы и им и бюджету. Тугодумы с Банковой все равно к этому придут, у них как типичных идиотов реакция запаздывает на пару месяцев во всем, но походу случится это тогда когда уже голодные бунты начнутся. Думаю в Украине тоже есть для них работа. Можно наладить массу производств околовоенных товаров, сетки там плести, тенты шить ... опять же, нужно открывать те производств которые будут перекрывать импорт из белойорды ... с ними уже никаких экономических отношений не должно быть
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30.06.2022 11:21 Ответить
Влучно☝
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30.06.2022 11:25 Ответить
Якщо ще додати, що більшість серед тих, хто вийшов на роботу, отримують в рази менше зарплату, то схоже на правду!
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30.06.2022 11:23 Ответить
Головне що платіжки за комуналку вчасно приходили - а як платити, їм п.хер
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30.06.2022 11:34 Ответить
Зняти заборону виїзду чоловікам від 18 до 60 років за межі України.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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30.06.2022 11:39 Ответить
їм(банковій) пох, їм пох.на те що ті хто працював закордоном що півроку завозили твердої валюти в країну 5-7млрд у.о(офіційно), еконономіка хоч якось жевріла а зараз труба просто.
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30.06.2022 14:01 Ответить
если не провели массовой мобилизации, все шастают без дела, то нужно давать возможность выехать и въехать, если боятся, то проверяйте всех, на то вам и зарплату платят.
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30.06.2022 14:19 Ответить
У вас на Рашке?
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30.06.2022 15:36 Ответить
 
 