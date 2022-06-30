Треть украинцев, работавших до 24 февраля, до сих пор безработные, опрос "Рейтинга"

38% работавших до 24 февраля 2022 года вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% работают дистанционно, 7% нашли новое место работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Психологические маркеры войны", проведенного 18-19 июня социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на это, 35% опрошенных, работавших до полномасштабного вторжения РФ, до сих пор не работают. Больше всего их среди самых молодых и старших опрошенных (38%), среди женщин (40%), жителей востока (53%) и юга (41%) страны. В динамике лучшие показатели возвращения к работе в обычном режиме - у жителей центра и юга Украины.

Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) во всех подконтрольных областях, где есть украинская мобильная связь.

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Результаты приведены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.