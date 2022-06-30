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Во время выхода из Северодонецка ВСУ не потеряли ни одного бойца, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Отход украинских защитников из Северодонецка был организован очень грамотно.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные выполнили задачу в Северодонецке на 200%, нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При этом во время отхода из города не было потеряно ни одного бойца, настолько все было грамотно организовано", - рассказал он.

Также Гайдай отметил, что российские оккупанты хаотично обстреливают Лисичанск.

"Дороги после обстрелов засыпаны осколками, на которых автомобили режут колеса. Случалось так, что руководитель городской военной администрации, добравшись до какого-то объекта, возвращаясь по той же улице, вынужден был менять резину, потому что улица была уже засыпана обломками мин", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Утром они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, – Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+35
Ну, ось!
А подолякські тролі верещали:
"Всьо пропало! Бутусов всьо злив!"
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30.06.2022 11:19
+13
Навіть прорив з Гірського провели з мінімальними втратами,дякуючи Ірису. Потім дізнаємося про Подвиг захисників. Українці неймовірні люди. Ніхто вас уже не залякає і не зламає .Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.06.2022 12:25
+8
А що дорогоцінно для тебе: життя воїнів чи зброя. Вони і так їх десь нашкребали вже
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30.06.2022 11:25
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Ну, ось!
А подолякські тролі верещали:
"Всьо пропало! Бутусов всьо злив!"
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30.06.2022 11:19 Ответить
Навіть прорив з Гірського провели з мінімальними втратами,дякуючи Ірису. Потім дізнаємося про Подвиг захисників. Українці неймовірні люди. Ніхто вас уже не залякає і не зламає .Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.06.2022 12:25 Ответить
Подоляка і його ботів , не потрібно слухати , так як вони вороги здорового глузду і не тільки !!😠
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30.06.2022 12:43 Ответить
Подоляк робить все що йому заманеться. Це ж влада Украиїни. Потрібно уже змиритись що влада може робити, що завгодно і робити те ж. Їй можна все. У нас царі не кращі ніж в РФ тільки не лізуть в сусідні держави. Ніхто ні за що не відповість. Потрібно бути наявним, щоб повірити що хтось за щось буде відповідати. Що хочуть те й роблять і гіхто їм не суддя !!!
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30.06.2022 17:58 Ответить
А що дорогоцінно для тебе: життя воїнів чи зброя. Вони і так їх десь нашкребали вже
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30.06.2022 11:25 Ответить
Может и количество подскажеш?
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30.06.2022 11:31 Ответить
Реєстрація:28.06.2022
И почему дата регестрации всегда соответствует подобным текстам?
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30.06.2022 11:33 Ответить
...и "лайк" зарегистрированного 29.06.2022 еще одного "украинца"
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30.06.2022 11:38 Ответить
они за соседними столами сидят.
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30.06.2022 12:29 Ответить
Заміть що це падло і нікнейм спи*дило )) свинособаки хитрять
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30.06.2022 12:31 Ответить
Брехло.
Важку техніку вивели ще ЗА ДВА ТИЖНЯ ДО ТОГО!
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30.06.2022 12:51 Ответить
Несомненно, успешные тактики врага нужно перенимать. Не думаю, что "потерь нет" к этому относится.
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30.06.2022 11:22 Ответить
Слава Богу...
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30.06.2022 11:26 Ответить
Нормальниє гєроі всєгда ідут в обход (с).
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30.06.2022 12:04 Ответить
Гайдай, як завжди, 3,14здить - безпосередні свідки відходу говорять і про втрати, і про хаотичний відступ.
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30.06.2022 12:03 Ответить
Може ви Гірське і Золоте маєте на увазі?
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30.06.2022 12:10 Ответить
Там також усе було норм. Прорвались і зберегли людей.
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30.06.2022 12:27 Ответить
Слава Богу, слава Україні, ми воююємо не за випалені території, а за людей і визволення України від кацапської навали
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30.06.2022 13:43 Ответить
отлично *********** и помясорубили кацапов. Кацапы! Го хоум!
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30.06.2022 13:47 Ответить
Який ви цинічний. Чим же їм гоу НА хоум? Їх же повідривало.
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30.06.2022 17:38 Ответить
Теперь надо не потерять ни одного бойца при выходе из Лисичанска.
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30.06.2022 14:17 Ответить
Парни, у кого есть возможность - помогайте Бутусову, это единственный современный Степан Хмара...
Чи навіть, в перерахунку на інформаційний світ, Махно чи Хмельницький...
Он очень, ОЧЕНЬ, неудобний ни клоунам ни москалям, тому уверен что на него или уже или в ближайшее время будет вилазка...

Берегите его. Без него армия станет безмолвной...
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30.06.2022 14:52 Ответить
Красиво описал Гайдай этот отход. Эта "организованность" понадобится и в Лисичанске? Он всегда недоговаривает...
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30.06.2022 20:24 Ответить
А що з 7 і 3 ротою 3батта 72бр? Чого мовчать усі?
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30.06.2022 23:49 Ответить
Потому что "тайна" или "подковерный геноцид"... С какой стороны находишся тк и думай...
А по сути что там?
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01.07.2022 13:28 Ответить
 
 