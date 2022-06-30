Враг эвакуировал остатки гарнизона из Змеиного и, вероятно, покинул остров - ОК "Південь"

Остатки российского гарнизона эвакуированы из Змеиного, вероятно, враг покинул остров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Південь".

"В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.

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