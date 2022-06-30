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Враг эвакуировал остатки гарнизона из Змеиного и, вероятно, покинул остров - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Остатки российского гарнизона эвакуированы из Змеиного, вероятно, враг покинул остров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Південь".

"В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+67
Правильное решение, в Чернобаевку как более безопасное место.
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30.06.2022 11:24
+60
На Змеином ЗСУ отрабатывают тактику освобождения Крыма.
Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
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30.06.2022 11:24
+47
нарешті, дійшло, шо коли українці посилають на х#й, то треба йти?
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30.06.2022 11:25
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Правильное решение, в Чернобаевку как более безопасное место.
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30.06.2022 11:24 Ответить
100%
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30.06.2022 11:33 Ответить
На Змеином ЗСУ отрабатывают тактику освобождения Крыма.
Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
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30.06.2022 11:24 Ответить
Острів до речі візуально схожий на Крим, тільки в мініатюрі
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30.06.2022 11:29 Ответить
"Гарпуни" і кілька "Нептунів" залишилось - залишився тільки наказ
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30.06.2022 11:38 Ответить
нарешті, дійшло, шо коли українці посилають на х#й, то треба йти?
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30.06.2022 11:25 Ответить
bezhati
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30.06.2022 11:37 Ответить
Це добре але навіщо дали втекти вцілілим кацапським свиням...
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30.06.2022 11:25 Ответить
Шоб другим рассказали куда рыло совать ненадо❗
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30.06.2022 11:27 Ответить
Это что бы было кому рассказать, как они получили там звизды
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30.06.2022 11:29 Ответить
за пайкою баланди може якось і складуть очередную балладу про якихось там 200х мальчікав-хробаків
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30.06.2022 13:04 Ответить
Просто маленькі катери важко спіймати
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30.06.2022 11:33 Ответить
Двома невеликими катерами багато орків не забрати. Не біда, що втекло півтора каліки.
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30.06.2022 11:43 Ответить
Тебе не запитали (( Ну от скажи - скільки тобі років що таку дурню пишеш ?
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30.06.2022 11:55 Ответить
неделю, как в Украине начали применять химарсы и рашисты покинули остров
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30.06.2022 13:21 Ответить
А вы говорили нужны кампрамисы и переговоры с ******. Вот так рашисты должны и с дамбаса и крыма забрать свои манатки, трупы и уползти обратно в свои *****
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30.06.2022 11:27 Ответить
Все чётко, даже не попрощались
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30.06.2022 11:28 Ответить
Кацапы напоминают обычного трусливого гопника. Пока в ответку ему не вломишь в хлебало, не успокоится. Такие слов не понимают, только удар по харе
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30.06.2022 11:31 Ответить
Зачем? Какой смысл? Оставайтесь, мля...
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30.06.2022 11:27 Ответить
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30.06.2022 11:32 Ответить
Шкода що так швидко пішли(
Мені подобалися новини про цей острів)
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30.06.2022 11:28 Ответить
Та нічого. Є ще Чорнобаївка...
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30.06.2022 11:45 Ответить
Тут ви помиляєтесь. Далекобійні системи тепер можна перекинути на інший потрібний напрямок фронту. Це вже рішатиме командування.
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30.06.2022 13:07 Ответить
Сумно, що два швидкісні катери змогли там щось евакуювати. Невже втопити не було чим?
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30.06.2022 11:29 Ответить
Так зрозумів що ти ЗСУ усім необхідним щоб катери топити забезпечив , а вони тебе не послухалися ? (( Дійсно сумно , співчуваю ((
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30.06.2022 11:59 Ответить
Я усе життя сплачував податки державі, зараз на пенсії, тому питання забезпечення ЗСУ - це не до мене. І ніколи не голосував, як голосує стадо баранів, на кшталт тебе
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30.06.2022 13:45 Ответить
необычно быстро начал вырабатываться условный рефлекс.
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30.06.2022 11:29 Ответить
Читав кацапів сьогодні: "Задача на Змеином полностью выполнена! В качестве "жеста доброй воли" российские войска оставили остров!"
Все правильно! Отримали "з ноги в харю" на Поліссі і "в якості жесту доброї волі" - втекли! Тепер - Зміїний! Ну а потім і до Херсону та окупованого шматка Херсонщини справа дійде! (Надіюсь - у кацапів"доброї волі на все вистачить!)
КАзав мені колись старшина роти: "Один удар кулаком в лоб часто заменяет полгода воспитательной работы!"
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30.06.2022 12:10 Ответить
Потрібно негайно в рамках міжнародної продовольчої безпеки передати острів в оренду скажімо Британії для моніторингу і забезпечення мирного судноплавства років на три для початку.Це дасть змогу флоту Її Величності королеви Британії знаходитися в чорному морі необмежений термін.Вони можуть розбудувати острів зробити з нього фортецю а потім або у спільній діяльності або передадуть Україні.Я вважаю там необхідно острів збільшити вдвічі залити з бетону укриття і склад.Побудувати злітну смугу до кілометра яка дасть змогу приймати малі і середні літаки голікоптери.
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30.06.2022 12:59 Ответить
Міжнародну базу там розташувати за участі представників країн НАТО.
Я до речі це пропонував перед війною, коли з'явилася інфа що вони можуть полізти на острів
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30.06.2022 14:42 Ответить
Орки були "упорные" проте не "огнеупорные"
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30.06.2022 11:29 Ответить
Тікають на мУхосранск)))
Все буде УКРАЇНА!!!
Слава ЗСУ!!!
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30.06.2022 11:30 Ответить
А що так? І чайку не попили?
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30.06.2022 11:30 Ответить
Змієві Вали...місто Зміїв...
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30.06.2022 11:32 Ответить
Мне интересен технический вопрос. Почему свинота может подплывать к Змеиному на скоростных катерах?
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30.06.2022 11:32 Ответить
тому що в України нема свого ВМФ, який би був альтернативою ЧФ
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30.06.2022 11:34 Ответить
bairaktary bili zanjeti navernoe
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30.06.2022 11:38 Ответить
Потому што ми трі года мір в глазах кацапа іскалі вмєсто того чтоби ракєти дєлать ((
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30.06.2022 12:00 Ответить
Україна має дозволити НАТО створити на Зміїному свою базу.
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30.06.2022 11:32 Ответить
ni - te pustj srazu v Krimy poseljajutsa
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30.06.2022 11:39 Ответить
Скажіть будь ласка - вони реально дов****би?
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30.06.2022 11:36 Ответить
кацапи ще ті серливи якщо відчувають реально смаженим починають свалювати так було і з Київської обл Черніг і Сумскої так що при звільненні півдня пізніше при надходженні більше важкої зброї не факт що кацапи будуть стояти на смерть а почнуть втечу якщо буде цілий міст по кримському мосту
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30.06.2022 11:37 Ответить
шкода - ЗСУ лоханулися з масовими обстрілами Зміїного

- треба було робити маленькі порізи, але весь час війни перемелюючи їхню живу силу і техніку - тепер вони пішли, і ми не зайдемо.
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30.06.2022 11:40 Ответить
"Маленькі порізи" ніц не дали б. Там було задохолєри орків і їхнього стріляючого залізяччя.
А так - добре дали в писок виродкам, ті й забралися нахій.
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30.06.2022 11:49 Ответить
лоханувся ти із своїм коментарем ((
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30.06.2022 12:02 Ответить
Переговоры по Европейски.

Наглядный пример Будапештский меморандум. Много говорили, много бумаг, обещание гарантий. Украина отдала ядерное вооружение, практически Кучма уничтожил армию, распродал танки, ракеты, деньги украли. Гарантии оказались пустым местом. Россия зразу напала. Украину разрывают на части, бомбят, каждый день гибнут люди. Виноватых нет. Кучма на хорошей пенсии, пьет боржоми.

Украинские переговоры, оперативно, без всякой мороки и пустых обещаний орков сожгли на острове Змеином. Остатки орков уползают к себе на московские болота.

Вывод, любые переговоры необходимо вести с орками по украински, аналогично, как их провели на острове Змеином.
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30.06.2022 11:41 Ответить
Я ще додав би, що окрім того, що куЧМО в чоколяді, то ще і його зять собі ні в чому не відмовляє. Навіть у благодійника бавиться.
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30.06.2022 11:51 Ответить
Як гарно написано , я аж сльозу пустив (( Маленьке уточнення - аргументи для згаданих тобою перемовин по-українськи надали ті хто меморандум колись підписав ((
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30.06.2022 12:05 Ответить
Жаль...Наши только пристрелялись ...********** прикольные мишени.Теперь придётся бить ракетами по газовым вышкам и военной базе в Севастополе...Куда же вы бурята 😂😂😂😂
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30.06.2022 11:42 Ответить
Они долбодятлы, посмотрите, через месяц когда решат, что про них забыли, опять начнут всё на остров стягивать.
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30.06.2022 11:44 Ответить
Наші військові підтверджують інформацію - після успішної операції українськими ракетними та артелирійськими підрозділами, ворог дійсно евакуював зі Зміїного залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Зараз на острові пожежа, лунають вибухи.
а клоуни заявили "В Минобороны России заявили, что российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный в качестве шага доброй воли и вывели находившийся там гарнизон"
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30.06.2022 11:51 Ответить
А пачіму? Потому шо получілі п#3ди
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30.06.2022 11:52 Ответить
«ВС рф 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон», - вот что ********* животворящая делает =)
Скоро и с Крыма так, в качестве "доброй воли"
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30.06.2022 11:58 Ответить
Браво! Ответка за ТРЦ. ЗСУ выбили врага(мокселей) с острова - это очень болезненный имиджевый удар по росиянским генералам и особенно по самолюбию ракового карлика-шизоида))
Наглядная "демонстрация" того, как эффективно работают противо-корабельные комплексы и дальнобойные артиллерийские системы союзников).
Только не делайте ту же ошибку, что и рашисты - не везите на остров технику и людей. Пока остров простреливается с земли/воздуха/воды - нет смысла. Оптимальный вариант - ночью высадить группу спецназа, установить наш флаг, сделать фото отчет и скинуть Вове, пусть запилит у себя в твиттере новость, шо Змеиный наш)) У врага порвутся пердаки)), но наших людей не оставляйте там.
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30.06.2022 12:03 Ответить
все, що залишилось від кацапів та їх металобрухту, влізло на 2 катери. зачот ЗСУ!
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30.06.2022 12:12 Ответить
А шо так?
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30.06.2022 12:34 Ответить
Ууу....серіал Зміїбаївка закінчився А хтось порахував скільки серій було? )
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30.06.2022 18:39 Ответить
 
 