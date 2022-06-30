Враг эвакуировал остатки гарнизона из Змеиного и, вероятно, покинул остров - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Остатки российского гарнизона эвакуированы из Змеиного, вероятно, враг покинул остров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Південь".
"В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.
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+67 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий30.06.2022 11:24
+60 IN UA 7395a7cc
показать весь комментарий30.06.2022 11:24
+47 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий30.06.2022 11:25
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Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
Мені подобалися новини про цей острів)
Все правильно! Отримали "з ноги в харю" на Поліссі і "в якості жесту доброї волі" - втекли! Тепер - Зміїний! Ну а потім і до Херсону та окупованого шматка Херсонщини справа дійде! (Надіюсь - у кацапів"доброї волі на все вистачить!)
КАзав мені колись старшина роти: "Один удар кулаком в лоб часто заменяет полгода воспитательной работы!"
Я до речі це пропонував перед війною, коли з'явилася інфа що вони можуть полізти на острів
Все буде УКРАЇНА!!!
Слава ЗСУ!!!
- треба було робити маленькі порізи, але весь час війни перемелюючи їхню живу силу і техніку - тепер вони пішли, і ми не зайдемо.
А так - добре дали в писок виродкам, ті й забралися нахій.
Наглядный пример Будапештский меморандум. Много говорили, много бумаг, обещание гарантий. Украина отдала ядерное вооружение, практически Кучма уничтожил армию, распродал танки, ракеты, деньги украли. Гарантии оказались пустым местом. Россия зразу напала. Украину разрывают на части, бомбят, каждый день гибнут люди. Виноватых нет. Кучма на хорошей пенсии, пьет боржоми.
Украинские переговоры, оперативно, без всякой мороки и пустых обещаний орков сожгли на острове Змеином. Остатки орков уползают к себе на московские болота.
Вывод, любые переговоры необходимо вести с орками по украински, аналогично, как их провели на острове Змеином.
а клоуни заявили "В Минобороны России заявили, что российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный в качестве шага доброй воли и вывели находившийся там гарнизон"
Скоро и с Крыма так, в качестве "доброй воли"
Наглядная "демонстрация" того, как эффективно работают противо-корабельные комплексы и дальнобойные артиллерийские системы союзников).
Только не делайте ту же ошибку, что и рашисты - не везите на остров технику и людей. Пока остров простреливается с земли/воздуха/воды - нет смысла. Оптимальный вариант - ночью высадить группу спецназа, установить наш флаг, сделать фото отчет и скинуть Вове, пусть запилит у себя в твиттере новость, шо Змеиный наш)) У врага порвутся пердаки)), но наших людей не оставляйте там.