РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14947 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
5 437 24
Великобритания (4265) война (46875) Трасс Элизабет (116)

Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трасс,ліз

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью.

Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Вся территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она сказала: "Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь".

Читайте также: Враг эвакуировал остатки гарнизона из Змеиного и, вероятно, покинул остров - ОК "Південь"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Це не тільки реально-це буде зроблено...
показать весь комментарий
30.06.2022 11:32
+11
Все це реально, але без зеленого шапіто.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:35
+10
Война будет долгой. Сам факт победы даже под сомнение не ставится. Вопрос лишь в цене. Если Запад будет шустрее поставлять оружие, то кацапов удастся разбить меньшими жертвами. В ином случае, победа дастся большими потерями и разрушениями.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не тільки реально-це буде зроблено...
показать весь комментарий
30.06.2022 11:32 Ответить
Саме так, завдяки і допомозі всього цивілізаційного світу
показать весь комментарий
30.06.2022 11:41 Ответить
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
показать весь комментарий
30.06.2022 11:33 Ответить
Все це реально, але без зеленого шапіто.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:35 Ответить
Редкую глупость написали . Помощь Украине , в т.ч. и вооружениями , во многом идет благодаря президенту Зеленскому , которьій отлично сумел подвигнуть коллективньій Запад на решительньіе действия .
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08 Ответить
язык не бережёте так вылизывать, боты опэшные. Дороги идите стройте, ездить не возможно
показать весь комментарий
30.06.2022 13:23 Ответить
Все йде наперекір зеленому і заслуги зеленого ніякої.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:38 Ответить
І ми це зробимо!
показать весь комментарий
30.06.2022 11:37 Ответить
То можна, але.... на тих територіях живуть зомбі. От як з ними бути?
показать весь комментарий
30.06.2022 11:38 Ответить
чого переживати тобі з ними не жити - розберемось якось
показать весь комментарий
30.06.2022 11:42 Ответить
кацапи коли окупували крим чи Херсон не думали що там живуть татари українці просто окупували і сказали тут росія це не хвилювало їх що там як вони кажуть бандеровці націоналісти живуть зомбі чи ні Крим це українська теріторія це їх проблеми коли орки окупували ті переобулись так само і цього разу частина якщо не згодна свалить в мордор ніхто не тримає насильно хто захоче прийдеться приймати нові старі правила
показать весь комментарий
30.06.2022 11:44 Ответить
Давно не слышно новостей про мистера Бонда.
Для него есть интересная работа.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:39 Ответить
Война будет долгой. Сам факт победы даже под сомнение не ставится. Вопрос лишь в цене. Если Запад будет шустрее поставлять оружие, то кацапов удастся разбить меньшими жертвами. В ином случае, победа дастся большими потерями и разрушениями.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:39 Ответить
К сожалению Кубань,Воронеж,Белгород в этот раз не удастся вернуть.Придётся ждать полного развала РФ и потом только мы сможем вернут все земли на момент 1919-1922 годов!Слава Украине!
показать весь комментарий
30.06.2022 11:48 Ответить
Тобі землі мало ? Чи ти , невизначений vpn , думаєш що тут зараз срач розпочнеться за території ? Кому ***** засрана за століття кацапами територія потрібна ? Там після них іще століття рекультивацію проводити ((
показать весь комментарий
30.06.2022 12:11 Ответить
Украине нужны томагавки Великобритании и США!
показать весь комментарий
30.06.2022 11:48 Ответить
Это реально но невыполнимо.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:03 Ответить
фраза у тебе нереально бездумна вийшла ((
показать весь комментарий
30.06.2022 12:12 Ответить
Вам скудоумам всегда так кажется.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:15 Ответить
 
 