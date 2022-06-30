Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью.
Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Вся территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - заявила Трасс.
Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она сказала: "Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь".
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