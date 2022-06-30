Пять подводных лодок вывела в море РФ из оккупированного Севастополя, - СМИ

Из оккупированного Севастополя в море вывели пять подлодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В часности, в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок. Субмарины пришвартованы к причалам на восточном берегу бухты.

В составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море сейчас находятся пять из семи подводных лодок Черноморского флота, при этом четыре в состоянии готовности к ведению боевых действий и одна на ходовых испытаниях.

Подводные лодки проекта "Варшавянка" являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Возможность нести этот вид ракет также получила "Алроса" после проведенной модернизации.

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