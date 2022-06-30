РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14947 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 268 20
война (46875) Крым (26017) подводная лодка (178) Россия (91288) Черноморский флот РФ (1446)

Пять подводных лодок вывела в море РФ из оккупированного Севастополя, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из оккупированного Севастополя в море вывели пять подлодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В часности, в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок. Субмарины пришвартованы к причалам на восточном берегу бухты.

В составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Пять подводных лодок вывела в море РФ из оккупированного Севастополя, - СМИ 01

Таким образом, в море сейчас находятся пять из семи подводных лодок Черноморского флота, при этом четыре в состоянии готовности к ведению боевых действий и одна на ходовых испытаниях.

Подводные лодки проекта "Варшавянка" являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Возможность нести этот вид ракет также получила "Алроса" после проведенной модернизации.

Читайте также: Россия отремонтировала подлодку и вводит ее в эксплуатацию
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Якщо б ми серійно виробляли "Нептуни" - то б Чорноморского флоту вже б дано не було!
показать весь комментарий
30.06.2022 11:34
+14
Чтоб они там в море навсегда и остались.
Аминь.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:35
+8
Якщо б ми виробляли ОТРК - бази ЧФ у Севастополі вже не було б.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо б ми серійно виробляли "Нептуни" - то б Чорноморского флоту вже б дано не було!
показать весь комментарий
30.06.2022 11:34 Ответить
У нас есть гарпуны, это не так работает, им не нужно заходить близко к нам, калибры летят 1000+ км
показать весь комментарий
30.06.2022 11:38 Ответить
І що ви пропонуєте?
показать весь комментарий
30.06.2022 11:43 Ответить
Якщо б ми виробляли ОТРК - бази ЧФ у Севастополі вже не було б.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:45 Ответить
точки-ху є, гівно радянське, але працює
показать весь комментарий
30.06.2022 11:49 Ответить
«Точка-У» -до 120 км дальність, не дістане. Навіть, якщо б Р-17 (макс. 300 км) не зняли з озброєння, то теж завелика відстань на сьогодні.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:24 Ответить
ПЛ придется когда-то херачить у стенки, по другому никак - они до бухт под шноркелем ходят.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:15 Ответить
Чтоб они там в море навсегда и остались.
Аминь.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:35 Ответить
Треба демілітарізувати порти Крима та Азовського моря.Великі голови України ромірковують.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:43 Ответить
Видимо будут их затапливать
показать весь комментарий
30.06.2022 11:44 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2022 12:01 Ответить
Не смешите наши Гарпуны
показать весь комментарий
30.06.2022 11:52 Ответить
Собирается стать подводными домами для бычков.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:06 Ответить
Звериный Оскал
показать весь комментарий
30.06.2022 12:21 Ответить
топить собрались...
показать весь комментарий
30.06.2022 12:22 Ответить
а смысл куда им плыть в этой луже это ладно бы океан..на пойму..и откудава они тама взялися...если пролив закрыт..
показать весь комментарий
30.06.2022 12:27 Ответить
Прекрасная цель для дальнобойньіх ракет Химарс . Ведь Крьім не территория РФ .
показать весь комментарий
30.06.2022 13:03 Ответить
І де взяти ті далекобійні ракети? Поки ніхто не дає.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:26 Ответить
 
 