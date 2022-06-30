Мониторинг ООН подтвердил убийства армией РФ мирных жителей в 30 городах Украины

Новый доклад Мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека по войне России против Украины охватывает период с 24 февраля по 15 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст.

За это время эксперты ООН зафиксировали гибель 3924 мирных жителей и ранения у 4444 человек. Однако реальное число жертв гораздо выше, поскольку эти цифры включают только те случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.

Члены мониторинговой миссии получили данные об убийствах более 300 мирных жителей, предположительно совершенных российскими военными вне боевых действий в более чем 30 городах Украины. Речь идет, в том числе о расстрелах машин беженцев и об убийствах людей, которых россияне подозревали в работе на ВСУ. "Только в Буче документально подтверждено, что не менее 50 гражданских лиц были убиты российскими вооруженными силами, когда город находился под их оккупацией", — говорится в докладе.

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ООН также известно о 108 возможных случаях сексуального насилия, в том числе 78 изнасилованиях. Эксперты смогли подтвердить групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия.

В докладе также говорится о нарушении правил обращения с военнопленными обеими сторонами. ООН задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.

В ООН озабочены задержаниями и похищениями, происходящими на захваченных российскими войсками территориях. Эксперты узнали о 248 подобных случаях, шесть жертв (одна женщина и пять мужчин) были найдены мертвыми.

Мониторинговая миссия зафиксировала 12 случаев похищений, совершенных украинскими правоохранительными органами.

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