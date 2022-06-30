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Мониторинг ООН подтвердил убийства армией РФ мирных жителей в 30 городах Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Новый доклад Мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека по войне России против Украины охватывает период с 24 февраля по 15 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст.

За это время эксперты ООН зафиксировали гибель 3924 мирных жителей и ранения у 4444 человек. Однако реальное число жертв гораздо выше, поскольку эти цифры включают только те случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.

Члены мониторинговой миссии получили данные об убийствах более 300 мирных жителей, предположительно совершенных российскими военными вне боевых действий в более чем 30 городах Украины. Речь идет, в том числе о расстрелах машин беженцев и об убийствах людей, которых россияне подозревали в работе на ВСУ. "Только в Буче документально подтверждено, что не менее 50 гражданских лиц были убиты российскими вооруженными силами, когда город находился под их оккупацией", — говорится в докладе.

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ООН также известно о 108 возможных случаях сексуального насилия, в том числе 78 изнасилованиях. Эксперты смогли подтвердить групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия.

В докладе также говорится о нарушении правил обращения с военнопленными обеими сторонами. ООН задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.

В ООН озабочены задержаниями и похищениями, происходящими на захваченных российскими войсками территориях. Эксперты узнали о 248 подобных случаях, шесть жертв (одна женщина и пять мужчин) были найдены мертвыми.

Мониторинговая миссия зафиксировала 12 случаев похищений, совершенных украинскими правоохранительными органами.

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С этой ООН пользы, как с быка молока. Одна видимость.
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30.06.2022 12:13 Ответить
Наш народ привык только к одностороннему освещению.
Что вам не нравится? 12 случаев против 250 - это вполне характеризует зверства рашистов. Наши могли похищать коллаборантов.
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30.06.2022 13:57 Ответить
Оце "з обох сторін" звучить непевно. Може москалям полоненим сигари і коньяк в полоні не видають і це вважається порушенням?
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30.06.2022 12:15 Ответить
Ці гниди мало що нікчемні, так вони ще спеціально пишуть про начебто злочини наших війскових - щоб сахраніть ліцо куйлу та його свинособакам. Суки, применшують кацапські злочини, не даремно денісову прибрали. І єплани з опи можуть навіть це використовувати в переговорах з окупантами, а ООН і раді що не треба ще цим погіршувати відносини з карліком носом.
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30.06.2022 12:18 Ответить
з нашої сторони є доступ то вони фіксують порушення,

а москалі їх не пускають то не зафіксують злочин, такий собі підхід,

тільки сподіватися хоч чимось може й допоможуть
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30.06.2022 12:26 Ответить
про оон можете ничего уже не писать...толку с него...только взносы...почти все вопросы решаются по факту без оон...у нормальных людей уже куча других площадок...оон сдохла...
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30.06.2022 13:22 Ответить
 
 