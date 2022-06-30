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Турция работает над решением проблемы "зернового коридора" посредством сбалансированной политики, - Эрдоган в разговоре с Байденом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Анкара работает над решением вопроса с вывозом зерна из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Турция работает над решением проблемы "зернового коридора" посредством сбалансированной политики", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Турецкий лидер выразил надежду, что эти инициативы принесут результат.

Согласно "Анадолу", Байден со своей стороны поблагодарил Эрдогана за его усилия по поиску решения вопроса с вывозом зерна, а также за решение Анкары поддержать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

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Єрдоган такий же баламут, як і Зеля. Тільки про піар думає.
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30.06.2022 12:38 Ответить
Як красиво сказав про свої гешефти з ******! Прямо хоч в кварталісти без конкурсу!
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30.06.2022 14:45 Ответить
Пішов, бусурман, нахер від нашого зерна! Шустрий, як електровіник, падла. Хай санкції проти росії вводить, невірний.
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30.06.2022 18:36 Ответить
 
 