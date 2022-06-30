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"Как селедки в бочке", - отец ликвидированного в Украине солдата РФ жалуется на недостойное захоронение сына

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ворог,русня,мертвий,орк

В Ростове оккупантов, которые нашли свою смерть в Украине, похоронили с нарушением норм: вместо трех могил на площадь в пять квадратных метров запихали по шесть захоронений.

Об этом пишет издание "Ростов-газета", сообщает Цензор.НЕТ.

В редакцию обратился отец одного из ликвидированных в Украине солдат. Мужчина боится называть свое имя – в материале его называют Владимиром Николаевым. Он рассказал, что его сын был похоронен в секторе Мужества на Аллее Героев Северного кладбища. "Договориться об этом было очень сложно", - говорит мужчина.

Но все могилы оказались очень тесно друг к другу. "Наших детей похоронили как селедок в бочке", - говорит ростовчанин.

"Представляете, если на 1,1 метр устанавливать памятник, рассчитанный на стандартные полтора метра? Он же займет лежащие рядом могилы", - добавляет он.

При этом перезахоронить своих сыновей родителям не дают возможности.

Смотрите: "Вы Homo Sapiens?", - "Нет. Я - русский", - разговор с россиянином в соцсети. ВИДЕО

В администрации кладбища мужчине объяснили, что "так получилось", и посоветовали обращаться в суд.

Журналистам причину произошедшего на кладбище объяснили словом "бардак". "По закону размеры могилы – 1,5 метра на 2,3. Но почему вышло иначе, я бы сказал при личной встрече. Телефоном боюсь говорить", - сказал сотрудник управления кладбища.
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Топ комментарии
+28
нехай кацапи не переживають, з часом могили заллють бетоном і встановлять одну "красную звєзду"
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30.06.2022 12:10
+26
Не жалуйся, зато компенсацию получишь. А представь - ни сыночка, ни могилки, ни денежек. Да ты везунчик просто
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30.06.2022 12:11
+24
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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30.06.2022 12:15
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нехай кацапи не переживають, з часом могили заллють бетоном і встановлять одну "красную звєзду"
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30.06.2022 12:10 Ответить
..встановлять танцплощадку "красная звєзда", з баром та церквою
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30.06.2022 12:27 Ответить
і танцюватимуть скрєпний кверк.
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30.06.2022 12:35 Ответить
Велика Россия, а похоронить негде !
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30.06.2022 13:50 Ответить
Не жалуйся, зато компенсацию получишь. А представь - ни сыночка, ни могилки, ни денежек. Да ты везунчик просто
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30.06.2022 12:11 Ответить
...А якщо гарно подумати, то в того орка і не було ніякого сина...
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30.06.2022 12:23 Ответить
Да! Некоторые, по прямому указанию из кремля вообще никого, кроме дочек, не рожали
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30.06.2022 13:48 Ответить
и это вообще то жест доброй воли
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30.06.2022 15:32 Ответить
расіся - дуже маленька країна з дефіцитом теріторії
тому вони нападають на сусідів з метою захоплення земель
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30.06.2022 12:11 Ответить
звалити в одну кучу і залити бетоном, а зверху напис "х..ло своих не бросает".
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30.06.2022 12:13 Ответить
Це називається «брацкая магіла».
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30.06.2022 12:13 Ответить
Якісь жахіття відбуваються в мордорі , але мені начхати на те , як хоронять аиродків , які прийшли вбивати нас 😠
Ми їх сюди не кликали ‼️
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30.06.2022 12:13 Ответить
На шпроти в банці не заслужили!
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30.06.2022 12:14 Ответить
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30.06.2022 12:14 Ответить
кацапсинське бидло турбує те, що подохлих виплодків закопують дуже щільно, а не сам факт загибелі. дивні істоти.
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30.06.2022 12:14 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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30.06.2022 12:15 Ответить

Гімн Чорнобаївки, ага.
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30.06.2022 12:19 Ответить
El klassico!
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30.06.2022 12:58 Ответить
нормально..., расходный материал после смерти - просто мусор
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30.06.2022 12:18 Ответить
Радів би що взагалі хоч щось поховав, а то міг би його "бравий" Zондер-каратель валятися і гнити десь "серед степу широкого..."
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30.06.2022 12:18 Ответить
вот ведь егоист папочка а куда остальных паковать
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30.06.2022 12:19 Ответить
Нє, старий орк неправий. Не з оселедцями в бочці треба то порівнювати, а з гівном у вигрібній ямі.
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30.06.2022 12:20 Ответить
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30.06.2022 12:21 Ответить
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30.06.2022 12:22 Ответить
Поховали москаля край дороги:
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
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30.06.2022 12:28 Ответить
Хай "штабелюють"! В країнах південно-західної Європи для економії території взагалі з 30-х почали будувать "стіни пам"яті" (як шафи у моргу - по три-чотири секції у висоту а в ширину - скільки місця вистачає) Домовину поміщають у нішу і закривають на замок Ключ віддають родичам
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30.06.2022 12:22 Ответить
Ще нарожаєш. Якщо встане
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30.06.2022 12:23 Ответить
Собиратель гробов русских.
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30.06.2022 12:26 Ответить
Какой везучий этот старый репоед. А ведь могли в целофановом мешке или в поллитровой баночке только пепел передать.
А мог-бы жить, как все репоеды, лакать бояру или стекломой. Так ему захотелось притащить с Украины стиралку или унитаз. Не повезло кацапу, земля ему стекловатой.
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30.06.2022 12:28 Ответить
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30.06.2022 12:29 Ответить
Дійсно, що за х*йня?
Треба як звичайне гівно - у вигрібну яму "бульк" і фсьооо...
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30.06.2022 12:31 Ответить
Хай подякує що хоч так. А могли б лисиці та собаки по посадках розтягнути що від окупанта-синочка-довбойоба залишилось...
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30.06.2022 12:31 Ответить
Тобто то все, що його непокоïть?
Справдi, загадкова ороча душа...
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30.06.2022 12:33 Ответить
в нього сина вбили а він ще щось боїться... раба не вбити в собі
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30.06.2022 12:34 Ответить
русня уплотняет фаршиков на кладбищах чтобы со стороны быстро разросшиеся клабдища не беспокоили любителей ***** на гражданке
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30.06.2022 12:35 Ответить
думаю це зроблено для того щоб візуально не збільшувалась площа цвинтару, а те що позаривали мов шпроти. Так це така в них ординська традиція. Бо імперці мислять категоріями, а не особистостями : )
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30.06.2022 12:35 Ответить
*****.... Стоячи повтикали і заїбісь буде.....
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30.06.2022 12:37 Ответить
Зібрав ху№ло усіх своїх міністрів та й питає -- як Україну пабєдіть ? Грошей не вистачає... на чому зекономити ? Слово просить міністр зем.ресурсів. Говори ! "Вот многа зємлі уходіт под кладбіща. А на нєй можно било б аеродромов понастроїть, а ето уже шаг к побєдє !" Хорошо ! І что ти прєдлагаєш ? "Я прєдлагаю пагібших хараніть нє льожа, а стоя ! Так ми секономім зємлю !" Хорошо, прінято ! Єщьо кто чіво посовєтуєт ? Встає міністр по будівництву : " Очєнь многа ідьот ценних стройматєриалов на памятнікі. А єто ж можно понастроіть бліндажей, бункєров всякіх і там прятаться . Я прєдлагаю , как сказано раньше хараніть пагібших стоя, но толька па пояс, чтоб сразу і бюст получілся !" Молодєц , прінято ! Встає міністр по металургії . " Многа мєталла ідьот на оградкі. А із нєго можно надєлать танков для пабєди над біндєровцамі !Я поддєрживаю прєдидущіх таваріщєй і прєдлагаю, чтоб пакойнікі єщьо за рукі дєржалісь, Будєт ім і оградка ! " На тому і постановили !...
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30.06.2022 12:43 Ответить
это нормально. Некоторых вообще в кувшинах хоронят, как подполковника 336-й отдельной бригады морской пехоты оккупантской армии сашку кувшинова.

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30.06.2022 12:54 Ответить
От у чувака проблема, радуйся, шо вообще похоронили, а не на чернозем переработали!
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30.06.2022 12:59 Ответить
Ця тварина хвилюється не за те, що його сина в принципі відправили на м'ясо, а що його не належно закопали! Нація виродків.
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30.06.2022 13:13 Ответить
воно ще і незадоволине чимсь. най подякує що взагалі прикопали а не лисиці по степу розтягли. зате тепер буде на дівйатайу маю ходити цвЯточкі клясти та на палке патретик носити разом з ділдом
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30.06.2022 13:17 Ответить
пусть скажет спасибо, скотиняка, что в скотомогильник не сбросили его фашиста
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30.06.2022 13:28 Ответить
Який пам'ятник? Кол осиновий забили и все.
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30.06.2022 13:32 Ответить
Килька в томаті!!!
Зроблено і "розфасовано" в УКРАЇНІ!!!
Слава ЗСУ!!!
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30.06.2022 14:52 Ответить
мені так поЙУХ, шо аж невдобно
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30.06.2022 15:22 Ответить
Як осередці - це ще дохєра місця...
Треба як шпроти - на боку і "валєтом"...
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30.06.2022 17:46 Ответить
Велика Россия! А хоронить негде!
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01.07.2022 21:39 Ответить
 
 