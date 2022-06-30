"Как селедки в бочке", - отец ликвидированного в Украине солдата РФ жалуется на недостойное захоронение сына

В Ростове оккупантов, которые нашли свою смерть в Украине, похоронили с нарушением норм: вместо трех могил на площадь в пять квадратных метров запихали по шесть захоронений.

Об этом пишет издание "Ростов-газета", сообщает Цензор.НЕТ.

В редакцию обратился отец одного из ликвидированных в Украине солдат. Мужчина боится называть свое имя – в материале его называют Владимиром Николаевым. Он рассказал, что его сын был похоронен в секторе Мужества на Аллее Героев Северного кладбища. "Договориться об этом было очень сложно", - говорит мужчина.

Но все могилы оказались очень тесно друг к другу. "Наших детей похоронили как селедок в бочке", - говорит ростовчанин.

"Представляете, если на 1,1 метр устанавливать памятник, рассчитанный на стандартные полтора метра? Он же займет лежащие рядом могилы", - добавляет он.

При этом перезахоронить своих сыновей родителям не дают возможности.

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В администрации кладбища мужчине объяснили, что "так получилось", и посоветовали обращаться в суд.

Журналистам причину произошедшего на кладбище объяснили словом "бардак". "По закону размеры могилы – 1,5 метра на 2,3. Но почему вышло иначе, я бы сказал при личной встрече. Телефоном боюсь говорить", - сказал сотрудник управления кладбища.