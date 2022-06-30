"Усталость от Украины" могла бы быть катастрофической для всего свободного мира, а не только для нашего государства, - Яценюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Путин ждет того, чтобы была "усталость от Украины". И эта "усталость от Украины" могла бы быть катастрофической не только для нашего государства, но и для всего свободного мира.
Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, экс-премьер Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, цели Путина - "взорвать НАТО, распылить ЕС, бороться против США, создать альянс диктаторов в мире": "Но его безумной исторической миссией является завоевание Украины. И в это историческое время мы должны победить, мы должны его остановить, мы должны привлечь его к ответственности. И таких диктаторов, как он".
В то же время, отметил Яценюк, Путин достиг совершенно противоположное тому, чего он ожидал. В частности, НАТО увеличилось с 30 до 32 членов.
"Но я убежден, что правильным решением было бы иметь не 32 члена НАТО, а по крайней мере 33. 33-м членом НАТО должна быть Украина", - подчеркнул глава КФБ.
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Яценюк вспомнил слова экс-президента США, что якобы НАТО устарело: "Но НАТО уже не устарело. Оно обновилось, возродилось. НАТО решило найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулся Альянс и свободный мир".
Также он отметил, что сейчас у мира достаточно инструментов, чтобы противостоять фейковым нарративам Путина.
"Чтобы говорить правду, следовать этой правде и делать все возможное для того, чтобы Украина стала победившей страной. Победит Украина и свободный мир. И у нас есть все, чтобы этого достичь. Иначе диктаторы захватят этот мир", - подытожил Яценюк.
Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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тогда не пиарся на горе украинцев !!
вообще пора спрашивать за нанесение ущерба Украине ( и с прошлой власти и с нынешней )
или за Вас должны гибнуть националисты и патриоты?
Как ты могла забыть про украденный Яценюком миллиард?
КАК выяснилось , что Самопомич был российский проект . И им ловко удалось обмануть львовян
Фонд Яценюка предав на допомогу військовим, медикам і біженцям понад 15 млн грн
10 березня 20.37
https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/war/fond-jatsenjuka-napraviv-na-dopomogu-vijskovim-medikam-ta-bizhentsjam-ponad-15-mln-grn-1599309.html
Ти про це в ДБР вже повідомив?
Немцов немного опоздал с Диагнозом...я это казав на Майдане Ющенко в 2004 году...
Быдло мавзолейное..вы Никто...
Быдло тупое...
Хрюкайте дальше...
А вы, бараны безмозглые, живенько хватайте магниты и марш доказывать, что в железном занавесе нет ни грамма железа!
а таких , як ти,які запроста ображають людей , просто гидують , бо ти ніхто , а просто Аркаша !
Згинь
Деньгами Украины тогда управлял Арсений Петрович...
Сдержал инфляцию...сдержал ненужные растраты на третье степенные расходы...спасибо Турчинову...
Порошенко прийняв Присягу на Вірність України аж 8 червня 2014 року..коли Турчинов майже все вирішив...
Украине повезло...что президентом стал Петро Порошенко в 2014 году...
Любому другому мудаку ,ЕС и НАТО не дали б и 50 копеек путлєра...
олень Даноаскій 😠
які невпинно допомагають арміі і відстоюють інтереси Украіни на всіх
світових площадках 🙂
Давайте , розминайтесь , ідіоти , може якусь копійчину зебеня підкине
https://www.youtube.com/watch?v=lLqKeXmPOhI