"Усталость от Украины" могла бы быть катастрофической для всего свободного мира, а не только для нашего государства, - Яценюк

Путин ждет того, чтобы была "усталость от Украины". И эта "усталость от Украины" могла бы быть катастрофической не только для нашего государства, но и для всего свободного мира.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, экс-премьер Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, цели Путина - "взорвать НАТО, распылить ЕС, бороться против США, создать альянс диктаторов в мире": "Но его безумной исторической миссией является завоевание Украины. И в это историческое время мы должны победить, мы должны его остановить, мы должны привлечь его к ответственности. И таких диктаторов, как он".

В то же время, отметил Яценюк, Путин достиг совершенно противоположное тому, чего он ожидал. В частности, НАТО увеличилось с 30 до 32 членов.

"Но я убежден, что правильным решением было бы иметь не 32 члена НАТО, а по крайней мере 33. 33-м членом НАТО должна быть Украина", - подчеркнул глава КФБ.

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Яценюк вспомнил слова экс-президента США, что якобы НАТО устарело: "Но НАТО уже не устарело. Оно обновилось, возродилось. НАТО решило найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулся Альянс и свободный мир".

Также он отметил, что сейчас у мира достаточно инструментов, чтобы противостоять фейковым нарративам Путина.

"Чтобы говорить правду, следовать этой правде и делать все возможное для того, чтобы Украина стала победившей страной. Победит Украина и свободный мир. И у нас есть все, чтобы этого достичь. Иначе диктаторы захватят этот мир", - подытожил Яценюк.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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