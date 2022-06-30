РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15223 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 533 61
война (46875) Яценюк (7983) Киевский форум по безопасности (106)

"Усталость от Украины" могла бы быть катастрофической для всего свободного мира, а не только для нашего государства, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яценюк

Путин ждет того, чтобы была "усталость от Украины". И эта "усталость от Украины" могла бы быть катастрофической не только для нашего государства, но и для всего свободного мира.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, экс-премьер Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, цели Путина - "взорвать НАТО, распылить ЕС, бороться против США, создать альянс диктаторов в мире": "Но его безумной исторической миссией является завоевание Украины. И в это историческое время мы должны победить, мы должны его остановить, мы должны привлечь его к ответственности. И таких диктаторов, как он".

В то же время, отметил Яценюк, Путин достиг совершенно противоположное тому, чего он ожидал. В частности, НАТО увеличилось с 30 до 32 членов.

"Но я убежден, что правильным решением было бы иметь не 32 члена НАТО, а по крайней мере 33. 33-м членом НАТО должна быть Украина", - подчеркнул глава КФБ.

Читайте: Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС - это не только об Украине, а о будущем демократии в мире, - Яценюк

Яценюк вспомнил слова экс-президента США, что якобы НАТО устарело: "Но НАТО уже не устарело. Оно обновилось, возродилось. НАТО решило найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулся Альянс и свободный мир".

Также он отметил, что сейчас у мира достаточно инструментов, чтобы противостоять фейковым нарративам Путина.

"Чтобы говорить правду, следовать этой правде и делать все возможное для того, чтобы Украина стала победившей страной. Победит Украина и свободный мир. И у нас есть все, чтобы этого достичь. Иначе диктаторы захватят этот мир", - подытожил Яценюк.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Также читайте: Должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину. Путин – военный преступник и хочет уничтожить нашу нацию, - Яценюк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Вважав вас трохи розумнійшей...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:16
+8
Яшка, морду закрий.... Він стільки вже відправив на фронт допомоги, що тобі краще заткнутись...чи ти тут " прєдставітєль от ху#ла" будеш?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08
+8
Працює! А не відосіки клепає....
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Втома від України" є тільки У РАСІЇ!!... смертельна "втома"!
показать весь комментарий
30.06.2022 12:56 Ответить
❗️Акции Газпрома обвалились на Мосбирже на 30% после решения не выплачивать дивиденды. https://t.me/charter97_org/77013
показать весь комментарий
30.06.2022 13:03 Ответить
о опять появился
показать весь комментарий
30.06.2022 12:57 Ответить
Це його появили на форумі.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:59 Ответить
Сеня сьогодні вже мінімум другий раз в новинах,цікаво до чого це?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:06 Ответить
Працює! А не відосіки клепає....
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08 Ответить
Зараз напишуть про стіну.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:57 Ответить
Беги, Сеня беги!!! Война закончиться, и до тебя дело дойдет!!!
показать весь комментарий
30.06.2022 12:58 Ответить
від кулі в лоба не втече.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08 Ответить
Не мели дурниць , довбню , бо прийдеться тобі п'ятками накивати 😠
показать весь комментарий
30.06.2022 14:13 Ответить
яйценюк, закрий пельку , і не пзди. від тебе вже втома, афєріст йбаний.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:59 Ответить
Яшка, морду закрий.... Він стільки вже відправив на фронт допомоги, що тобі краще заткнутись...чи ти тут " прєдставітєль от ху#ла" будеш?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08 Ответить
Яха яков , **@ло закрий і згинь , нечиста сила 😡
показать весь комментарий
30.06.2022 14:15 Ответить
Яценюк , где стена с оккупантом ? НЕТ ? А гроши ? Тоже нет ?

тогда не пиарся на горе украинцев !!

вообще пора спрашивать за нанесение ущерба Украине ( и с прошлой власти и с нынешней )
показать весь комментарий
30.06.2022 12:59 Ответить
Вообще этот Киевский безпековый форум начинает раздражать . Берите оружие и идите на фронт .

или за Вас должны гибнуть националисты и патриоты?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:03 Ответить
Так форум вовсе и не Киеве, это какай-то видеочат в телеге, просто сенька назначил себя его директором
показать весь комментарий
30.06.2022 13:20 Ответить
Пані Софія!Що ви до українського моджажеда в 15 років доколупались за ту стіну?Якби там був кримінал то сто відсоткові прокурори нелоха вже би Сєню в 19 році пресували. А він приняв казну в розграбованому вигляді після зека і передав Гройсману в пристойному стані. Чи вам також подобається "поприколюватись"?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:57 Ответить
Пані Софія! Ви мабуть на сьогоднішньому сонці перегрілись?
показать весь комментарий
30.06.2022 14:58 Ответить
Софія, вам "хрєн знає звідки" краще видно про діяльність Яценюка? Може ви ще чимось займаєтесь, крім коментарів під кожною публікацією в ЦН? Чи ви тут на "подработкє" ?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:12 Ответить
Вважав вас трохи розумнійшей...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:16 Ответить
як можна вважати розумною людину, яка регулярно несе брєд?)
показать весь комментарий
30.06.2022 13:34 Ответить
А интенсивность войны учитывались при этих финансовых подсчетах? Сомневаюсь.
показать весь комментарий
30.06.2022 20:29 Ответить
Ану давай, розкажи мені про інтенсивність війни від втечи Яника і понині.
показать весь комментарий
01.07.2022 06:45 Ответить
Ты совсем тупая?
Как ты могла забыть про украденный Яценюком миллиард?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:31 Ответить
І ти поближче до корисних ідіотів подоляка !
показать весь комментарий
30.06.2022 14:16 Ответить
Надо Сене какую-то конкретную работу поручить, поволонтёрил бы что-ли, занялся усовершенстованием экипировки наших пехотинцев при своих то непонятных доходах. А то эти банальные заявления от чувака который в нашей недолугой политике аж с 2001 года как-то сегодня странно смотрятся и абсолютно бесмысленны по своей сути
показать весь комментарий
30.06.2022 13:01 Ответить
Не удивлюсь , если выяснится , что БЫВШАЯ партия Яценюка ШОТО ТАМ ПРО ФРОНТ - проект раши.
КАК выяснилось , что Самопомич был российский проект . И им ловко удалось обмануть львовян
показать весь комментарий
30.06.2022 13:06 Ответить
це не стільки російський як Мішин (Фрідмана) Тепер Міша зробив Голос, але бабосики не дав, то і розсипався голос. Львівські політики завжди слідували у фарватері буксира з грошима.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:33 Ответить
І Це на 10 березня 2022 року...а допомогу вже на червень місяць дивіться самі ...

Фонд Яценюка предав на допомогу військовим, медикам і біженцям понад 15 млн грн

10 березня 20.37

https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/war/fond-jatsenjuka-napraviv-na-dopomogu-vijskovim-medikam-ta-bizhentsjam-ponad-15-mln-grn-1599309.html
показать весь комментарий
30.06.2022 13:17 Ответить
а украл сколько???
показать весь комментарий
30.06.2022 13:43 Ответить
І Скільки???
Ти про це в ДБР вже повідомив?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:54 Ответить
если бы эта крыса вернула наворованное, там бы на 1000 таких допомог бы хватило....Как вы задрали яценюкодрочеры гребаные, с памятью у вас нелады...
показать весь комментарий
30.06.2022 15:16 Ответить
Пане Дмітрій! А ви особистим прикладом "поволонтеріть" та втріть носа Яценюку! А то банально видаєте свої бачення, які абсолютно бездумні по своїй суті.
показать весь комментарий
30.06.2022 15:04 Ответить
Ветеран чеченской войны Арсений Кулявлобтаккулявлоб проявляется там, где хоть немного деньгами запахнет. Он уже слюни пускает на средства на восстановление Украины. Не мечтай, за этими деньгами будут внимательно следить. За каждый цент отчитаться надо будет.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:08 Ответить
Яценюк красиво однажды сказал...Вова..ты ********...
Немцов немного опоздал с Диагнозом...я это казав на Майдане Ющенко в 2004 году...
Быдло мавзолейное..вы Никто...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:21 Ответить
РюZZkie бараны...вы ...НИКТО...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:24 Ответить
Украину спасли тогда в 2015г.Яценюк и Лешек Бальцерович...
Быдло тупое...
Хрюкайте дальше...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:29 Ответить
)))))))))) шутник,мля...
показать весь комментарий
30.06.2022 15:17 Ответить
Ніхто не каже про "втому від України " .... навіщо куля у лоб це питання підіймає....
показать весь комментарий
30.06.2022 13:30 Ответить
Тебе забув спитати , кінь мухосранський 😆
показать весь комментарий
30.06.2022 14:35 Ответить
Вшийте хтось цього покидька. Я б сам вшив - "пусть меня научат"
показать весь комментарий
30.06.2022 13:34 Ответить
Ти можеш тільки язиком ляпати , кущ , неосвітчений !
показать весь комментарий
30.06.2022 14:34 Ответить
шариков,ты?
показать весь комментарий
30.06.2022 15:18 Ответить
Сеня - молодец!
А вы, бараны безмозглые, живенько хватайте магниты и марш доказывать, что в железном занавесе нет ни грамма железа!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:36 Ответить
Слухають Яценюка всі світові лідери і аплодують його профессіоналізму ,
а таких , як ти,які запроста ображають людей , просто гидують , бо ти ніхто , а просто Аркаша !

Згинь
показать весь комментарий
30.06.2022 14:32 Ответить
Яценюк круче Порошенко..а почему хоть знаете?
Деньгами Украины тогда управлял Арсений Петрович...
Сдержал инфляцию...сдержал ненужные растраты на третье степенные расходы...спасибо Турчинову...
Порошенко прийняв Присягу на Вірність України аж 8 червня 2014 року..коли Турчинов майже все вирішив...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:42 Ответить
Шо...опять "кролик"
показать весь комментарий
30.06.2022 13:42 Ответить
доречі, Яценюка визнано найкращим премєром уряду "камікадзе" України! а рашка кинула немало коштів, щоб дискредитувати його діяльність, в тому числі будівництво стіни на кордоні з мокшами. Тролі та Зе-шобла! ідіть за кораблем!!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:55 Ответить
Стіна певно там де і кораблі порашенко
показать весь комментарий
30.06.2022 13:57 Ответить
Цитата от президента Литви Далі Грібаускайте...
Украине повезло...что президентом стал Петро Порошенко в 2014 году...
Любому другому мудаку ,ЕС и НАТО не дали б и 50 копеек путлєра...
показать весь комментарий
30.06.2022 13:55 Ответить
Коли ж він поїде на схід і зловить свою "Кулю в лоб"
показать весь комментарий
30.06.2022 13:56 Ответить
Пізданв себе в дупло *Катюшей* Джугашвили...
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
Шкода , що ти ще зловив по пиці , за брехню і злорадстао,
олень Даноаскій 😠
показать весь комментарий
30.06.2022 14:21 Ответить
Не зловив по пиці , але це в майбутньому
показать весь комментарий
30.06.2022 14:37 Ответить
До речі...лекція Арсенія Петровича з приводу мирової єкономики в університетах США коштує 300 000 долярів USA...
показать весь комментарий
30.06.2022 14:02 Ответить
Коли в темі Яценюк або Порошенко , то збігаються , як таргани , всі подоляцькі боти і зелені істоти , які просто заздрять розумним людям ,
які невпинно допомагають арміі і відстоюють інтереси Украіни на всіх
світових площадках 🙂
Давайте , розминайтесь , ідіоти , може якусь копійчину зебеня підкине
показать весь комментарий
30.06.2022 14:28 Ответить
Яценюк 'Якщо куля в лоб, то куля в лоб'
https://www.youtube.com/watch?v=lLqKeXmPOhI
показать весь комментарий
30.06.2022 17:38 Ответить
этот заборостроитель отуда всплыл? шейку массируй пока
показать весь комментарий
30.06.2022 18:07 Ответить
 
 