РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16279 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
620 1
хакер (1120) Госспецсвязь (156) кибератака (82)

За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Интенсивность кибератак с самого начала полномасштабного военного вторжения России не уменьшается, хотя их качество снижается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Госспецсвязи.

За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь 01

Больше всего по-прежнему атакуют правительство и местные органы власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы. Остаются в поле зрения киберзлоумышленников также транспортная инфраструктура и телеком-отрасль.

Читайте также: До конца года в поездах "Укрзализныци" появится Интернет от Starlink, - Госспецсвязи

За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь 02

Самыми распространенными методами остается сбор информации врагом, вредоносные программные коды и нарушение доступности.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
800 раз. Можна я для тренування 800 разів вбью редакторшу?
показать весь комментарий
30.06.2022 13:37 Ответить
 
 