За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

Интенсивность кибератак с самого начала полномасштабного военного вторжения России не уменьшается, хотя их качество снижается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Госспецсвязи.







Больше всего по-прежнему атакуют правительство и местные органы власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы. Остаются в поле зрения киберзлоумышленников также транспортная инфраструктура и телеком-отрасль.

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Самыми распространенными методами остается сбор информации врагом, вредоносные программные коды и нарушение доступности.