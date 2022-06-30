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350-400 тыс. депортированных в РФ украинцев хотят вернуться в страну, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Всего в Россию депортировали 1 млн 200 тыс. человек.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что незаконно депортированы в РФ 1 миллион 200 тысяч украинских граждан. "Мы знаем, что, по меньшей мере, 350-400 тысяч человек хотели бы и при определенных условиях могли бы вернуться в Украину. Мы сфокусировали наше внимание именно на них", - подчеркнула Верещук, отметив, что среди 1 млн 200 тыс. депортированных есть люди, которые имеют гражданство России или так называемых "ЛНР/ДНР" и не захотят возвращаться в Украину.

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По ее словам, Государственная миграционная служба при сотрудничестве с Минреинтеграции разработала проект правительственного постановления и форму временного вида на возвращение украинцев. "Она будет включать процесс идентификации. Все отработано. Мы понимаем, как мы будем идентифицировать таких лиц и, самое главное, мы понимаем, как мы будем верифицировать приехавших лиц", - сказала вице-премьер-министр.

При этом она отметила, что власти не исключают, что по такой процедуре на территорию Украины попытается попасть и враг. "Для этого есть СБУ, есть специальные службы. Мы исходим из того, что к нам едут граждане Украины, но возможны разные случаи. Для этого есть спецслужбы. Они будут работать так, как положено", – заверила Верещук.

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Топ комментарии
+6
От тут Ви помиляєтеся. Вони на стільки тупі що не тільки захочуть повернутися, але й знову будуть нити що їм Україна нічого не дала і все таке. І будуть марити союзом і звати путіна
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30.06.2022 14:00
+5
верещук все беспокоится о перевертнях
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30.06.2022 13:50
+5
І ця вирішила нагадати про себе. Ой, не треба спокушати долю!
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30.06.2022 13:55
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верещук все беспокоится о перевертнях
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30.06.2022 13:50 Ответить
Вона теж перевертень.
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30.06.2022 14:23 Ответить
Незахочуть ті хто в 2014-му звали *****. Тим дійсно життя тут небуде.
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30.06.2022 13:52 Ответить
От тут Ви помиляєтеся. Вони на стільки тупі що не тільки захочуть повернутися, але й знову будуть нити що їм Україна нічого не дала і все таке. І будуть марити союзом і звати путіна
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30.06.2022 14:00 Ответить
Наоборот, сопли слюни пустят, получат максимально пособия, помощь и свалят за поребрик там получать и нас хаять, но надежда есть что не все такие.
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30.06.2022 14:06 Ответить
І ця вирішила нагадати про себе. Ой, не треба спокушати долю!
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30.06.2022 13:55 Ответить
поехали паспорт получили и хотят вернуться. Так они уже считаются гражданами рефии с курячим паспортом.
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30.06.2022 14:08 Ответить
Так ведь всегда приятно получать 2 пенсии.У этих в этом деле большой опыт.
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30.06.2022 14:25 Ответить
законы Украины устарели насчет этого.
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30.06.2022 14:27 Ответить
Мавзолейый паспорт РабZei круче паспорта Турецкого Эдогана и прочих Якуто-монголов РабZei...
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30.06.2022 14:15 Ответить
Аце що таке?

РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА

Підприємство РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП" зареєстрована 24.08.2003 за юридичною адресою Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116. Керівником організації є ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА. На момент останнього оновлення даних 29.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.
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30.06.2022 14:21 Ответить
Дуже сумна статистика. В автобусі "Україна" всі сидячі ("теплі") місця зайняті, а стояти і платити за бензин нарівні з сидячими...
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30.06.2022 14:23 Ответить
Лишний раз отсеять, переснять мусор. Кто им мешает.знаю лично, выпускают с РФ в Эстонию украинцев свободно. Потом куда угодно и домой через Польшу. Шлак пусть остаётся в РФ. Или гребут в ордло. Скорее бы.
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30.06.2022 14:33 Ответить
Звідкіля взяли такі цифри?Вони мабуть такіж дійсні,як і ті 1млн.300тис. т.з. "переселенців" з ордло, якими маніпулювали з 2014року?А до вказаної цифри відносять тих,хто в березні цього року,при наближенні до Рубіжного,Сєвєродонецька та Лисичанська рашистів іхали не в бік не окупованої України а навпаки - в ОКУПОВАНИЙ РАШИСТАМИ Старобільськ?Прямим ХОДОМ в окупацію.Розповідаю на пальцях.Ці лугандонські покидьки,які сім років сиділи в лугандоні,бо подобалось смоктати у двоїх - отримувати гроші від московіі та від України,зараз виїдуть в лаптєстан,а звідтіля,ПІД ВИГЛЯДОМ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ,бо наші пашпорти москалі не забирали,переїдуть в ЄС і будуть там розповідати,що путін не винний а винний київ.Коли вже УКРАІНСЬКА влада позбавиться,в своїх рядах, ДУРНІВ та невігласів?Треба НЕГАЙНО припинити цей лугандонсько-біженський туризм.
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30.06.2022 14:54 Ответить
Верещучка это твоя обязанность переселенцы и депортированные....
Что ты сделала для них кроме трындежа?
Кого эвакуюровала, кого вернула из рашки за неделю?
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30.06.2022 22:50 Ответить
 
 