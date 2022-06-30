Лукашенко заявил Лаврову, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием

Александр Лукашенко, захвативший власть в Белоруссии, встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Склады ядерных боеприпасов – в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".

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