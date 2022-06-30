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Лукашенко заявил Лаврову, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко,лавров

Александр Лукашенко, захвативший власть в Белоруссии, встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Склады ядерных боеприпасов – в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".

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Топ комментарии
+15
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30.06.2022 13:59
+14
І Лавров такий: "Як це нема? Ми ж на тому тижні завезли! Куди поділи?"
А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
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30.06.2022 13:57
+14
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30.06.2022 14:16
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це що, тонкий натяк, щоб склади з ЯЗ в Білорусі з"явилися?

хоча зрештою, коли ці паскуди гризуться - то є нам на користь
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30.06.2022 13:56 Ответить
Читай навпаки(гебня кацапська)
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30.06.2022 14:01 Ответить
І Лавров такий: "Як це нема? Ми ж на тому тижні завезли! Куди поділи?"
А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
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30.06.2022 13:57 Ответить
Навіть пів кроку над прірвою може виявитися забагато!
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30.06.2022 13:57 Ответить
І що? Хоче, щоб була?
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30.06.2022 13:58 Ответить
Заклопотаний, складські прміщення від Р12 пустують!!!
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30.06.2022 13:59 Ответить
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30.06.2022 13:59 Ответить
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!
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30.06.2022 14:08 Ответить
Картофельное чучело ещё не знает, что случится с его картофельной подиной, если Запад включит свои возможности хотя бы на одну треть. Достанется даже без ядерного оружия
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30.06.2022 14:00 Ответить
Давайте посмотрим на это с другой стороны. Когда надо будет сдаваться, он сможет эффектно, "жестом доброй воли" отказаться от ядерного оружия.
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30.06.2022 14:08 Ответить
"А я сейтшас уам пакажу, хде у Бэларсии нэт ядернауа аружыйя. Карту приуос, шчас пакажу!"
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30.06.2022 14:02 Ответить
А еще у Лукашонки нет яиц. Поэтому он не готовит пирожки
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30.06.2022 14:02 Ответить
Шлюха усатая,на которую с презрением смотрит даже такая армянская падаль,как калантарян. Днище.🤦
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30.06.2022 14:16 Ответить
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30.06.2022 14:16 Ответить
А если поискать?
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30.06.2022 14:21 Ответить
Милые бро, токо тешатся.
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30.06.2022 14:32 Ответить
Нічого не розумію... Хто такий лука і чому він доповідає якомусь армяну
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30.06.2022 15:45 Ответить
а биолаборатории в Украине есть. ну а что вы хотели. больна людина, даже справка есть Мозаичная психопатия - это сложное расстройство личности, которое сочетает в себе множество признаков душевных патологий. При данном заболевании пациент испытывает сильные трудности в социальной адаптации. Из-за большого количества симптомов недуг очень сложно диагностировать.
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30.06.2022 15:57 Ответить
 
 