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Лукашенко заявил Лаврову, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Александр Лукашенко, захвативший власть в Белоруссии, встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".
"Склады ядерных боеприпасов – в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки", – сказал Лукашенко.
Он также добавил, Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".
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+15 Олег Карпов b569f323
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хоча зрештою, коли ці паскуди гризуться - то є нам на користь
А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!