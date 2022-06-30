РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14362 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 156 32
война (46875) Змеиный (172) Денисенко_Вадим (96) ВСУ (5157)

Оккупанты хотели сделать из Змеиного "скалу-авианосец", чтобы контролировать часть Черного моря, - Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

То, что российские войска спешно эвакуировались с острова Змеиный, является огромной победой военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, россияне стремились сделать из Змеиного "скалу-авианосец", на которую они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря.

"То, что мы их выбили оттуда и то, что за последние несколько дней в росСМИ мы слышали всю эту чепуху, вроде уничтожения 14-ти "Байрактаров", - на самом деле это огромная победа ВСУ. Чтобы понять, что произошло - мы фактически нивелировали весь черноморский флот в этой части акватории Черного моря", – пояснил Денисенко.

В то же время советник главы МВД выразил уверенность в том, что россияне будут пытаться вернуться на Змеиный.

"Они будут делать эти попытки, я уверен в этом. Они постараются что-то делать, но пока мы, в том числе, показали, что у них нет там ПВО, нет возможностей реально подходить ближе своими кораблями. Поэтому надеюсь, что в этом случае им ничего не удастся. Но попытки они, безусловно, будут предпринимать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана", - Залужный. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Залишилось звільнити відомий півострів. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04
+14
Доведеться тільки довго зі скель змивати кацапське лайно...
показать весь комментарий
30.06.2022 14:05
+10
«Лупайте сю скалу!» - сказав Залужний. І таки лупонули!
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно розмінувати море. І вивозити зерно. Запросити для охорони військові кораблі дружніх стран. Шмаляти гарпунами по ворогу, якщо той буде суватися
показать весь комментарий
30.06.2022 14:00 Ответить
Ага, Чангар уже разминавали, щас
показать весь комментарий
30.06.2022 14:03 Ответить
Так не хочуть навіть дружні країни війська сюди відправляти. Навіть Британія готова вести розвідку, але відправляти сюди військові кораблі - ні.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
Спочатку треба зібрати цьогорічний врожай, а потім вже щось вивозити з минулорічного врожаю. Чи ви хочете повторення Голодомору?
показать весь комментарий
30.06.2022 14:14 Ответить
Сон рябої кобили.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:29 Ответить
Где хранить новый, если элеваторы забиты старым, умник?
показать весь комментарий
30.06.2022 17:21 Ответить
Для того щоб торгувати не потрібно разміновувати порти, при наймні зараз. О.Змеїний до війни не мав війскового значення, але зараз з нього можна перекрити Чорне море від Севастопольської бухти до Скадовська. Тому кацапи й надалі будуть намагатися там "окопатись", якщо ми цього не зробимо.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:32 Ответить
Так для розмінування потрібні пара дівізіонів базових та рейдових тральщиків. А їх у ВМСУ немає. І для прикриття декілька есмінців та пару десятків літаків.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:32 Ответить
Женіха хотєла - вот і залєтєла!
показать весь комментарий
30.06.2022 14:00 Ответить
мндя в Мвд всех покусал отнолий омном- какой авианосец в трызду замену Москве непотопляемую скорей всего
показать весь комментарий
30.06.2022 14:02 Ответить
Я по заголовку подумал, что они будут там взльотно посадочную строить
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
уровень наших спикеров- в основном люсинда подполковница
показать весь комментарий
30.06.2022 14:32 Ответить
Замену "Кузе", дымит также
показать весь комментарий
30.06.2022 16:05 Ответить
«Лупайте сю скалу!» - сказав Залужний. І таки лупонули!
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
а можна помріяти... про підводні крила

В Швеции запускают самый быстрый в мире электрический корабль.

Candela P-12 преодолевает 15 км всего за 25 минут. Он поднимается над водой, уменьшая сопротивление и увеличивая скорость и остойчивость.

Это самый энергоэффективный электрический корабль за всю историю. Его испытательный период начнется в 2023 году. Если испытания пройдут успешно, то Candela P-12 заменит все курсирующие в Стокгольме суда. https://t.me/charter97_org/77037
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
Маскалота з Криму контролює увесь Чорноморський регіон.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
Теоритично.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:14 Ответить
А його контролюють причорноморські країни НАТО(Туреччина, Болгарія, Румунія)
показать весь комментарий
30.06.2022 14:35 Ответить
Залишилось звільнити відомий півострів. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
30.06.2022 14:04 Ответить
Доведеться тільки довго зі скель змивати кацапське лайно...
показать весь комментарий
30.06.2022 14:05 Ответить
Питання тільки якою ціною їх звідти вибили, ті ********** й техніку можна було використати на більш важливих напрямках і військові це розуміють, швидше за все це умова наших союзників, головне не намагатись захопити той острів, бо то смертельна пастка.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:17 Ответить
Кацапами разгоняется ИПСО, что побег со Змеиного, не побег, а жест доброй воли, результат договорняка, какого, пока не придумали, но договорняка.
ИПСО создано для рассеянских дурачков, чтобы не травмировать чувство уязвленного имперского величия.
В реальности контроль над Змеиным имел стратегическое значение по блокаде украинского экспорта и создавал угрозу одесской области. Потеряв сначала Москву, в теперь контроль над Змеиным, кацапы потеряли контроль над большим участком Черного моря.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:24 Ответить
Пошли все-таки за "русским военным кораблём".
показать весь комментарий
30.06.2022 14:32 Ответить
А чому дали евакуюватись? Чому не захерачили їх усіх до одного разом з їхніми швидкісними катерами? Щоб від згадки про наш Зміїний у них коси дибки ставали і появлялись сироти такі як горох!!!
показать весь комментарий
30.06.2022 14:45 Ответить
Зміїний виходячи з назви виділяє отруту для орків в вигляді прильотів далекобійної зброї
показать весь комментарий
30.06.2022 14:56 Ответить
Может украинцам тоже отойти от "героической" стратегии? Азов упрямо сидел в катакомбах Мариуполя, пока враг захватывал все побережье Черного моря.
показать весь комментарий
30.06.2022 15:03 Ответить
Оборона Мариуполя не позволила россиянам в марте захватить Запорожье и Николаев , имхо
показать весь комментарий
30.06.2022 15:35 Ответить
Ідея така собі

1. Авіаносець в Чорному морі - мішень.
2. Авіаносна група мобільна, а нерурухома группа кораблів в Чорному морі - мішень.

Тобто це мало б хоч якийсь сенс при повній відсутності у нас авіації та ракет. З іншого боку, нафіга тоді авіаносець?
показать весь комментарий
30.06.2022 15:39 Ответить
Млять!


«Непотопляемый авианосец» Америки

https://историк.рф › nepotoplyaemyj-avianosec-ameriki

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на американском линкоре «Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции.


Япония как «непотопляемый авианосец» США - ИА Regnum

https://regnum.ru › news

7 июн. 2017 г. - ... Япония и после обретения суверенитета десятилетиями беспрекословно выполняет роль «непотопляемого авианосца» другого государства - США, ...


Почему Япония останется "непотопляемым авианосцем ...

https://www.ng.ru › vision › 6_8011_vision

11 ****. 2020 г. - ... Япония, как заявлял еще в 1980-е годы ястребиный премьер-министр Ясухиро Накасонэ, продолжает оставаться «непотопляемым авианосцем» США.


Япония как «непотопляемый авианосец» США

https://history.wikireading.ru › ...

Япония как «непотопляемый авианосец» США. Несмотря на укрепление и расширение военного союза с США, в 60-70-е гг. японское правительство считало важным ...
показать весь комментарий
30.06.2022 17:24 Ответить
Радник глави МВС Вадим Денисенко - хто це?

1998 року закінчив Київський Національний Університет імені Т. Г. Шевченка, філологія. 2003 року захистив докторську в НАН україну на тему "Творчість М. Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози".
показать весь комментарий
30.06.2022 18:02 Ответить
Він радить голові МВС як не бути смішним. Або, навпаки, бути смішним, щоб залишатися в тренді для частини українських виборців.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:26 Ответить
 
 