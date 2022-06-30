"Газпром" решил не выплачивать дивиденды. Его акции после этого упали на 30%

Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Стоимость акций компании после этого упала на 30%.

О решении не выплачивать дивиденды сообщила пресс-служба "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", — пояснил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

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При этом стоимость акций Газпрома упала на 30% с начала открытия торгов на Московской фондовой бирже после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год. В следующие несколько часов цена акций несколько поднялась и падение составило около 27%, пишет "Укринформ".