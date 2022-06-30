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Новости За рубежом
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акция (2403) Газпром (3166) Россия (91288) дивиденды (7)

"Газпром" решил не выплачивать дивиденды. Его акции после этого упали на 30%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром,миллер

Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Стоимость акций компании после этого упала на 30%.

О решении не выплачивать дивиденды сообщила пресс-служба "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", —  пояснил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газпром врет, поставки газа сократили не из-за ремонта турбин, - Siemens

При этом стоимость акций Газпрома упала на 30% с начала открытия торгов на Московской фондовой бирже после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год. В следующие несколько часов цена акций несколько поднялась и падение составило около 27%, пишет "Укринформ".
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Топ комментарии
+32
Газпром жестом доброй воли осовободил своих клиетнов от необходимости получать дивиденды по своим акциям, после чего цена на акции резко отрицательно поднялась.
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30.06.2022 14:10
+23
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30.06.2022 14:12
+19
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30.06.2022 14:14
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kacapi dumajut shto zakoni biznesa mozhna otmenitj ....nu nu
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30.06.2022 14:09 Ответить
Газпром жестом доброй воли осовободил своих клиетнов от необходимости получать дивиденды по своим акциям, после чего цена на акции резко отрицательно поднялась.
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30.06.2022 14:10 Ответить
згоріла хата - гори й сарай

після того, як газпром не виконує своїх зобов"язань з постачання газу - невиплата девідендів є не таким вже неочікуваним кроком.

раша показала, що справ з нею вести не можна ще непоставками.

невиплата девідентів - це для тих, хто з першого разу не зрозумів,з ким справу має.
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30.06.2022 14:10 Ответить
втрата треті вартості протягом декількох годин - це смерть для любої компанії. звісно паРаші це не стосується, зомбі не може вмерти.
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30.06.2022 14:11 Ответить
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30.06.2022 14:12 Ответить
просто здається, раша вирішила, що газпром можна розпустити, створити якийсь газтрест і сказати, що газтрест не несе відповідальності за дії газпрому, тому в нього чисте реноме.

до них не доходить, що реноме брудне у свієї країни, а не у якоїсь надракачальної вонючої кампанії
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30.06.2022 14:14 Ответить
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30.06.2022 14:14 Ответить
Нехай тепер свої акції згорнуть у трубочку і засунуть собі, самі знаєте куди.
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30.06.2022 14:15 Ответить
Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный после выполнения задач спецоперации

представителя МО РФ Игоря Конашенкова, армия Россия покинула остров «в качестве шага доброй воли».

всьо понялі:
1 "добра воля" це коли артою по мозгам
2 "выполнение задач спецоперацыи" - евакуація 200-х (якщо вийде)
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30.06.2022 14:15 Ответить
3 "по состоянию здоровья"
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30.06.2022 14:19 Ответить
....подорваного укропкой Богданой
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30.06.2022 14:37 Ответить
лавров: Газпром не повинен виплачувати дівіденти, це фантазії англо-саксов
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30.06.2022 14:16 Ответить
И слово-то какое-то иностранное - дивиденды! Давайте уж труъ-ѵсконнѣ-славянское: ясак!
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30.06.2022 14:21 Ответить
Перегазовка!!!
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30.06.2022 14:24 Ответить
А це ж іще тільки початок,готуйтесь безхребетні,жерти один одного! Валерія Новодворська,Царство їй Небесне,говорила при житті;настане такий день,що росія буде просити в України кусочок хліба і я їй вірю! Господь Бог дає людям хліб на споживу для того щоб вони могли жити і дякувати йому,а ці виродки нищать хліб,щоб люди вмирали з голоду,значить вони проти Бога. Кара їм не за горами,Бог осміяним бути не може!!!
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30.06.2022 14:32 Ответить
і якщо українці знову поведуться на цю х-ню, то нашив внуків/правнуків ще раз прийдуть "рятувати" орки...
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30.06.2022 16:21 Ответить
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30.06.2022 14:54 Ответить
газифікація? ага, розкажи,

все на війну піде, а акціонери можуть і в лаптях походити
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30.06.2022 15:20 Ответить
дівідєнтоф нєт, но ви дєржітєсь!
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30.06.2022 16:19 Ответить
 
 