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Новости Война в Украине
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законопроект (3045) налоги (3182) помощь (6162) Южанина (151) УБД (115)

Предлагается освободить от налогов благотворительную помощь для участников боевых действий и их семей, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

южаніна

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" предлагают освободить от налогов благотворительную помощь для участников боевых действий и их семей. Соответствующий законопроект 7506 зарегистрирован в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщила Нина Южанина.

"Вместе с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 7506 по освобождению от налогообложения благотворительной помощи в пользу участников боевых действий и членов их семей (НДФЛ – 18% и военный сбор 1,5%)", – написала Южанина.

Она пояснила, что в марте 2022 года Верховная Рада Украины освободила от налога на доходы физических лиц и военного сбора благотворительную помощь, оказываемую только на период военного положения участникам боевых действий – военнослужащим, а также работникам предприятий, учреждений, организаций, сил гражданской защиты, участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности, и обороны и членам их семей.

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"То есть только в период военного положения и без членов семей для участников боевых действий – военнослужащих. Этот дисбаланс исправляем", – отметила народный депутат.

"Очевидно, есть насущная потребность поддерживать членов семей участников боевых действий, которые были ранены или погибли на войне с врагом. Поэтому проектом предлагается ввести поддержку членов семей участников, которые получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья, погибли, умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных на этой войне", – пишет Южанина.

"Аналогичная норма действовала в Налоговом кодексе с 2014 года по благотворительной помощи, которая предоставляется в пользу участников АТО и ООС или в пользу членов семей таких участников в подобных случаях. Уверена, законопроект должен быстро пройти путь рассмотрения и подписания", - подытожила Южанина.

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Ага, щяз, на святое посягнули, на податки, понимаешь
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30.06.2022 15:07 Ответить
НУ зараз деякі РОДИНИ прибарахляться)))) я маю на увазі тих що коло корита)))
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30.06.2022 15:10 Ответить
Тебя , Южанина , еще за закон про евробляхі надо би на ГИЛЯКУ вздергнуть .
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30.06.2022 15:11 Ответить
Я взагалі не розумію, які можуть бути податки на гуманітарку, те що дають за дарма? Що це за маячня?
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30.06.2022 15:13 Ответить
100 баллов
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30.06.2022 15:14 Ответить
БЛИН, классная фотка Южаниной. Фотографу и редактору - РЕСПЕКТ
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30.06.2022 15:13 Ответить
Zeлебидло проти...
Кучма каже що Кодломойский Обсереццч...
Данилич зна як вам постать..
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30.06.2022 15:28 Ответить
Оце пилятимуть свої.
"Украинская правда пишет, что Ермак и Шмыгаль готовят план перезапуска Украины, такой себе наш «план Маршалла», который будет презентован 4 июля."
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30.06.2022 15:29 Ответить
Крысы зелемойские...вам надо Кучму...навечно...крысы позорные...
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30.06.2022 15:30 Ответить
Запрос был...Пан Сенатор..вышлить бабло пану Кучмі...для армія України

Та ЗелеМойских свинів...
Ага..зараз...вищою гривню

..
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30.06.2022 15:34 Ответить
Чую что не в те руки все попадет, а нуждающимся крохи.
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30.06.2022 15:40 Ответить
 
 