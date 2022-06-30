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Кулеба призвал африканские страны к давлению на РФ для разблокирования экспорта зерна, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир и все африканские государства работать вместе и оказывать давление на Россию, чтобы она разрешила безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Время идет не только для нас, но и для вас. И мы хотим решить проблему в течение следующих нескольких недель. Длительное блокирование экспорта продовольствия из Украины подорвет способность наших фермеров продолжить сбор нового урожая и повысит риск прерывания сельскохозяйственного цикла Украины еще на год. Это может поставить мир под угрозу многолетнего продовольственного кризиса", - объяснил глава МИД.

Он добавил, что многие из африканских государств уже работают вместе с Украиной, чтобы добиться решения вопроса с экспортом продовольствия.

По словам Кулебы, позиции африканских столиц влияют на позицию России.

"Украина продолжит тесно сотрудничать со всеми африканскими государствами в ближайшие дни и недели, чтобы обеспечить поступление всех наших контрактных товаров на ваши рынки, а также для преодоления глобального продовольственного кризиса, спровоцированного безответственными действиями России", - писал министр.

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Топ комментарии
+2
Ага. Ща с копьями и луками нападут))))
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30.06.2022 15:18
+1
Їх потрібно закликати не купляти вкрадене зерно або платити Україні.
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30.06.2022 15:18
+1
підходить до тебе якийсь тіп на вулиці, і каже купи телефон хороший новий, дешевше магазина. ти хочеш купити, але в той момент підбігає інший тіп і вимагає щоб ти не купляв, бо це бач твій телефон, і плати йому якщо хочеш телефон))
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30.06.2022 15:22
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Ага. Ща с копьями и луками нападут))))
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30.06.2022 15:18 Ответить
1. Стрела 2. Гарпун 3. Тамагавк❗ Чем не оружие❓
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30.06.2022 15:42 Ответить
Насправді африканці тиснуть на оон, щоб Україна вивезла зерно, а про рашку мовчать...
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30.06.2022 19:37 Ответить
Їх потрібно закликати не купляти вкрадене зерно або платити Україні.
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30.06.2022 15:18 Ответить
підходить до тебе якийсь тіп на вулиці, і каже купи телефон хороший новий, дешевше магазина. ти хочеш купити, але в той момент підбігає інший тіп і вимагає щоб ти не купляв, бо це бач твій телефон, і плати йому якщо хочеш телефон))
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30.06.2022 15:22 Ответить
Може президента ЮАР запросити до Бучі?
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30.06.2022 15:20 Ответить
Там нетрі (трущоби) в Кейптауні де чорні мільонами мешкають ще гірші за розбиту Бучу... Що йому там дивитись?
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30.06.2022 19:40 Ответить
Треба арестовувати банки , через которые будут платить за ворованное зерно с Украины ,
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30.06.2022 15:22 Ответить
Шо арестовувати? Всі рюске банки відключені від СВІФТ, окрім Газпромбанку
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30.06.2022 15:24 Ответить
А как вы думаете будут платить африканские страны за кровавое зерно ? Не налом же . Значит через свои банки - вот их и надо наказывать
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30.06.2022 15:33 Ответить
Чомусь думається,що поки не почнуть подихати від голоду,діла не буде...
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30.06.2022 15:22 Ответить
Яким маренням займається Кулеба під час війни! Він лише допомагає Зеле здати країну! І не має значення яким чином. Наразі є можливість запустити ворога в Україну через порт Одесу.
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30.06.2022 15:22 Ответить
Раз африканцы молчат - им норм
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30.06.2022 15:27 Ответить
Они привыкли грызть бананы - на Фер им пшеница ? 🤣🤣
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30.06.2022 15:34 Ответить
🔥Яскраве відео! Увага звук 18+ ))))
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30.06.2022 15:30 Ответить
Ну, ну… Саме Африка має найбільший вплив на рашистів. Потужний заклик Кулєби!
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30.06.2022 15:38 Ответить
Кулеба - кращий з дипломатів за всю історію. Давай, тисни папуасів!
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30.06.2022 15:40 Ответить
А те що це зерно знадобиться самій Україні то ні?
Африканські союзники Куйлеби це страшна зброя!
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30.06.2022 15:50 Ответить
при чем здесь африканские страны? этот вопрос должен стгять на повестке оон. нельзя вывозить зерно из Украини, пока не будет разблокировано Черное море.
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30.06.2022 16:07 Ответить
 
 