В РФ приняли закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки" и "дискредитацию" армии
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Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, наделяющий генпрокуратуру полномочиями закрывать без судебного процесса СМИ за распространение "фейков", "дискредитацию" вооруженных сил России и "призывы к санкциям".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт госдумы.
Отмечается, что цель закона - "разрешить российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия" в отношении российских СМИ за рубежом. Теперь генпрокурор России и его заместители наделяются полномочиями запрещать на территории России "деятельность иностранного СМИ при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, которые распространяются за границей".
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Кроме того, согласно закону, при первом нарушении прокуратура потребует от роскомнадзора приостановки деятельности СМИ сроком до трех месяцев, а в случае повторного — до шести месяцев. Если за эти периоды СМИ устраняет нарушения, то оно сможет возобновить деятельность по решению РКН.
Законом предусмотрено, что в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.
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25 февраля, когда остров был захвачен, философ и вдохновитель войны Александр Дугин писал о том, какое место Змеиный занимает в сакральной географии - это древнее "место силы", где располагалось святилище Аполона. "Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории", - уточнил Дугин.
В Україні давно вже, існує така практика... он, припинили трансляцію трьох телеканалів в мережі Т2; - і навіть досі невідомо, який це орган/інститут зробив...
У касапів це право хоч прокуратурі надано; хоч відомо, до кого чіплятися можна в разі чого...
як х!йло шось ляпне так то вже два в одному
і закон і судове рішення