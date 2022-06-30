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Госдума (1251) закон (3090) закрытие (108) СМИ (3786)

В РФ приняли закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки" и "дискредитацию" армии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

держдума

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, наделяющий генпрокуратуру полномочиями закрывать без судебного процесса СМИ за распространение "фейков", "дискредитацию" вооруженных сил России и "призывы к санкциям".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт госдумы.

Отмечается, что цель закона - "разрешить российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия" в отношении российских СМИ за рубежом. Теперь генпрокурор России и его заместители наделяются полномочиями запрещать на территории России "деятельность иностранного СМИ при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, которые распространяются за границей".

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Кроме того, согласно закону, при первом нарушении прокуратура потребует от роскомнадзора приостановки деятельности СМИ сроком до трех месяцев, а в случае повторного — до шести месяцев. Если за эти периоды СМИ устраняет нарушения, то оно сможет возобновить деятельность по решению РКН.

Законом предусмотрено, что в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.
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Топ комментарии
+6
Здається, кацапи вже і північну корею переплюнули. Головне- не зупинятись. Жрати ж поки є що,ну і зомбоящик показує...
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30.06.2022 15:44
+5
Дане рішення держдуми - це повернення до сумнозвісної практики "позасудових трійок" 30-х років. Представники держпрокуратури, партійних органів та НКВС без участі суду могли виносити вироки у будь-якій справі
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30.06.2022 15:44
+5
Скоро КНДР обзавидуется по части репрессий и маразма Рашей
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30.06.2022 15:46
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То, что Россия "в качестве жеста доброй воли" ушла со Змеиного официально заявило МО РФ.
25 февраля, когда остров был захвачен, философ и вдохновитель войны Александр Дугин писал о том, какое место Змеиный занимает в сакральной географии - это древнее "место силы", где располагалось святилище Аполона. "Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории", - уточнил Дугин.
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30.06.2022 15:40 Ответить
сакральниє сакратєлі хатєлі сокрасть сакральнає мєсто но как всєгда сакральна абасралісь...
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30.06.2022 15:43 Ответить
Осакралились.
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30.06.2022 16:19 Ответить
Величезна територія заселена нащадками чекістів нквдшників вєртухаєв стукачів...
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30.06.2022 15:40 Ответить
Дане рішення держдуми - це повернення до сумнозвісної практики "позасудових трійок" 30-х років. Представники держпрокуратури, партійних органів та НКВС без участі суду могли виносити вироки у будь-якій справі
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30.06.2022 15:44 Ответить
Здається, кацапи вже і північну корею переплюнули. Головне- не зупинятись. Жрати ж поки є що,ну і зомбоящик показує...
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30.06.2022 15:44 Ответить
Скоро КНДР обзавидуется по части репрессий и маразма Рашей
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30.06.2022 15:46 Ответить
Так его чухчество Ким младший уже в марте сказал что ***** *******.
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30.06.2022 16:20 Ответить
Закон про беззаконня!
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30.06.2022 15:49 Ответить
КНДР все ближе. Осталось дождаться, когда закуклятся в чебурнете.
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30.06.2022 15:50 Ответить
Это будет похуже КНДР. В Пьенхане ещё скажет что у них приличное заведение и не надо их сравнить с всакими чухнями.
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30.06.2022 16:23 Ответить
Кстати, знаете, как Токаев помогает Путин? Например, сейчас в Казахстане завышенный курс рубля. Отличные условия для московских и питерских бизнесменов! Привозят рубли, меняют на тенге и покупают доллары. Казахам остаются роССийские фантики, а роССияне увозят доллары и евро. Или можно просто скупать казахскую недвигу и прочие товары. Идеальные условия для роССиян! В полунищей Беларуси или Армении так не разгуляешься.
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30.06.2022 15:54 Ответить
таким чином у вас має появитися дефіцит вільно-конвертованої валюти, і досить швидко.
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30.06.2022 15:56 Ответить
А є товари, які Казахстан купує в рф за рублі? Збивайте на них ціни і перепродуйте за інші валюти.
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30.06.2022 21:15 Ответить
Тююююю....
В Україні давно вже, існує така практика... он, припинили трансляцію трьох телеканалів в мережі Т2; - і навіть досі невідомо, який це орган/інститут зробив...
У касапів це право хоч прокуратурі надано; хоч відомо, до кого чіплятися можна в разі чого...
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30.06.2022 15:55 Ответить
Та закрийте вже на хер усе! Ато ріжете як радянську ковбасу по 2.20. Все одно там вже ніхто і ніколи нічого путнього не скаже. Скоро і так, як Салазару, будете видавати газету для Путлера в одному примірнику. Воно точно "прокатить", бо він все одно інтернет не дивиться.
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30.06.2022 16:15 Ответить
Это прекрасно! Вот так же, внесудебно, будет казнен Хутин.
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30.06.2022 16:16 Ответить
Давай колхози в рф!
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30.06.2022 21:17 Ответить
справді ті суди то тільки трата часу, навіщо вони взагалі,
як х!йло шось ляпне так то вже два в одному
і закон і судове рішення
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01.07.2022 03:28 Ответить
 
 