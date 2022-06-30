В РФ приняли закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки" и "дискредитацию" армии

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, наделяющий генпрокуратуру полномочиями закрывать без судебного процесса СМИ за распространение "фейков", "дискредитацию" вооруженных сил России и "призывы к санкциям".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт госдумы.

Отмечается, что цель закона - "разрешить российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия" в отношении российских СМИ за рубежом. Теперь генпрокурор России и его заместители наделяются полномочиями запрещать на территории России "деятельность иностранного СМИ при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, которые распространяются за границей".

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Кроме того, согласно закону, при первом нарушении прокуратура потребует от роскомнадзора приостановки деятельности СМИ сроком до трех месяцев, а в случае повторного — до шести месяцев. Если за эти периоды СМИ устраняет нарушения, то оно сможет возобновить деятельность по решению РКН.

Законом предусмотрено, что в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.