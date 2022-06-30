РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13641 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
9 053 40
война (46875) Генштаб ВС (4296) Змеиный (172) ВСУ (5157)

Остров Змеиный ВСУ контролируют с помощью оружия. В планах – установление физического контроля, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

В планах Вооруженных сил Украины есть установление непосредственного физического контроля над островом Змеиный, сейчас его контролируют с помощью оружия.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"В планах руководства Вооруженных сил есть установление непосредственного физического контроля над этим островом. Сейчас мы его контролируем с помощью нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации", - сказал Громов.

Он уточнил, что противник покинул остров Змеиный после того, как ВСУ в течение нескольких суток заставили его это сделать.

"Пока ноги нашего военнослужащего на острове Змеиный, к сожалению, нет, но будет. Поверьте", - отметил Громов.

Смотрите: Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана", - Залужный. ВИДЕО

По его словам, сейчас погодные в районе острова отчасти сложные.

"Качественно мы не можем оценить наши попадания, иметь действенную качественную картинку. Но с помощью других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов, которые там размещались. То есть удары были действенными. Это заставило россиян оставить остров Змеиный", - рассказал Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотели сделать из Змеиного "скалу-авианосец", чтобы контролировать часть Черного моря, - Денисенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
30.06.2022 16:10
+35
нечего там пока делать.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:00
+30
Острів Зміїний горить
показать весь комментарий
30.06.2022 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці ‼️‼️‼️‼️
А можливо ще Чонгар контролювати ?
показать весь комментарий
30.06.2022 15:59 Ответить
Контролируете с помощью оружия, это хорошо и этого достаточно. Наш физический контроль и присутствие кацапы будут уничтожать, так само, как это делали мы.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:13 Ответить
Абсолютная правда! Будут те же проблемы, по защите острова от ракетных ударов.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:22 Ответить
Буткевич, в одному з відео, натякнув що наші паркетні генерали вже робили спробу закріпится на о.Зміїний і ця спроба закінчилась невдачею.Цікаво ,чим ці воєначальники збирались захищати наших військових від ракетних обстрілів мордору?Вони просто послали наших військових на вірну смерть.
показать весь комментарий
30.06.2022 23:12 Ответить
нечего там пока делать.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:00 Ответить
Острів Зміїний горить
показать весь комментарий
30.06.2022 16:02 Ответить
Воскурение огней во славу Ахиллеса!
показать весь комментарий
30.06.2022 16:08 Ответить
Вата горит
показать весь комментарий
30.06.2022 16:44 Ответить
Непонятна логика русни, которая устраивала там военную базу без возможности ее защиты. Ведь они понимали, что США с союзниками дадут то оружие, которое позволит зачистить скалу.
Нашим там кстати тоже не стоит пока обосновываться. Для кацапов остров как красная тряпка...
показать весь комментарий
30.06.2022 16:02 Ответить
Ну так тому і встановлювали щоб просто поближче підсунути свої пукавки. Вони і так знали, що їх дістануть. Нам теж туди просто зайти і відпрацювати по цілях треба. Досить лаконічно як на мене.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:09 Ответить
1. Когда там оставляли гарнизон, планировалось его снабжение по морю, которое позже стало невозможно.
2. Не было дальнобойной артиллерии, способной достать до острова. А штурмовать скажем вертолетами, было невозможно, поскольку там было ПВО.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:24 Ответить
Я писав ще місяць тому - що немає ніякої проблеми усе знести там Смерчем чи Точкой-У.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:58 Ответить
Логіка... :- будь,яка ахінея,'авось' пройде.... . Слова кацап і логіка,неможуть стояти поручь
показать весь комментарий
30.06.2022 17:11 Ответить
Я взагалі не розумію, як можна було той клаптик землі у відкритому морі військовим шляхом контролювати. Вибивання звідти рашистських позицій було питанням часу.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:07 Ответить
физический контроль - после нейтрализации всех варшавянок.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:08 Ответить
"Наразі ноги нашого військовослужбовця на острові Зміїний, на жаль, немає, але це буде. Повірте", - зазначив Громов. Джерело: https://censor.net/ua/n3351270
Маєтсья на увазі, коли це буде безпечно для наших воїнів. Я так розумію.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:09 Ответить
Зараз поспішати фзично брати під контроль зарано, бо рашисти будуть іх обстрілювати.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:29 Ответить
Ага. Додумайтесь еще опять людей туда послать. Рашисты будут тот остров бомбить днем и ночью
показать весь комментарий
30.06.2022 16:09 Ответить
Не впевнений, що є сенс зараз там фізично знаходитися. Будемо вже ми у кацапів як на долоні....
показать весь комментарий
30.06.2022 16:09 Ответить
IMHO.
Поки що, максимум, що там потрібно:
Один автоматичний невеличкий радар (замінований).
І періодичне патрулювання Байрактаром.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:10 Ответить
Єдине що можна спробувать зробить - це висадить на острів десяток саперів які спокійно очистять острів від вибухонебезпечних предметів Але й це може зачекать - їм зараз і на материку роботи вистачає
показать весь комментарий
30.06.2022 17:07 Ответить
сапёры туда весной приедут, по теплу.
показать весь комментарий
01.07.2022 01:49 Ответить
да-да. Уже тянут сорокакилометровую переноску для питания автоматического радара.
показать весь комментарий
01.07.2022 01:47 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2022 16:10 Ответить
давайте заради політичного піару Зе-ідіота відправимо на цей маленький острів наших воїнів, щоб рашисти змогли помститися важкими авіобомбами.

А зеля даватиме інтерв'ю з київського метро
показать весь комментарий
30.06.2022 16:16 Ответить
... відправитив алфавітному порядку - Арестовича і Арахамію. Скільки там у Арестовича виходів? І не "жалко", якось.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:34 Ответить
Генштабу і генералісімусу Безуглій особисто видніше, але ми там такаж легка мішень як і кацапи..
показать весь комментарий
30.06.2022 16:32 Ответить
Думаємо і надіємось,що на черзі Крим!!!
показать весь комментарий
30.06.2022 16:59 Ответить
Пока над островом будут устанавливать физический контроль, ВСУ осуществляет постоянный физиологический контроль над винторогими.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:00 Ответить
на мою думку там гарнізону нічого робити
показать весь комментарий
30.06.2022 17:13 Ответить
а може туди безуглу і тищенка з бужанським
показать весь комментарий
30.06.2022 17:14 Ответить
Зашліть безпілотник поставити державний прапор. А гарнізон там тримати нема сенсу, поки корита ЧФ не перебазуються в Новоросійськ.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:44 Ответить
Флаг обозначить обязательно. Можно с помощью этого

https://www.youtube.com/watch?v=-EgBQuceLPU
показать весь комментарий
30.06.2022 20:52 Ответить
Физический контроль? Если из детей депутатов, то я не возражаю.
Полк мажорчиков и прикрытие печерских монахов им в придачу.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:02 Ответить
Хай поки буде безлюдним, бо як тільки туди висадься наші, обов'язково щось прилетить. На цьму острові неможливо ні закріпитись ні врятуватись. Думаю, що військові це прекрасно знають.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:07 Ответить
НЕ ТРЕБА.

Скиньте прапор із Дрону, чи доставте його ним якось.

Наробіть фото і хватить.

НЕ СТАВАЙТЕ НА ГРАБЛІ РФ.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:21 Ответить
Ось буде C-ram.

Так щоб він точно міг захистити від десятка ракет тоді можна.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:23 Ответить
Та не будуть наші на острів війська відправляти, не нийте. То вони орків тролять
показать весь комментарий
30.06.2022 18:22 Ответить
Ніякої фізичної присутності без побудови там бункера чи видовбування в скелі печери для захисту і то лише після війни! Та і взагалі його з Одеси видно і ******* зброя туди дострілює. Краще нехай після війни буде туристичний об'єкт.
показать весь комментарий
30.06.2022 21:29 Ответить
 
 