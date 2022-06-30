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США в ближайшие дни предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с тех пор, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить об еще 800 млн военной помощи", - сказал он по окончании саммита НАТО.

По словам Байдена, эта помощь для Украины будет включать в себя: "новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии, дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитные установки".

Читайте: США увеличат военное присутствие в Европе, - Байден
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Топ комментарии
+20
Амерам-черговий респект...
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30.06.2022 16:25
+18
Респект США та дядьку Джо!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!)))
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30.06.2022 16:27
+18
США исправляет провалы по всем направлениям, которые организовало шапито 95.
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30.06.2022 16:29
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Амерам-черговий респект...
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30.06.2022 16:25 Ответить
Будемо готувати контрнаступ.
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30.06.2022 16:28 Ответить
Уважаемые Украинцы, вот зачем отправили в спам, мой предыдущий коммент? Неужели вам лучше самообман? Я ведь пишу правду.
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30.06.2022 17:04 Ответить
Подяка Друзям зі Сполучених Штатів Америки.
"амеры" - єто кацапский мат - запомни и запиши себе на лоб.
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30.06.2022 17:15 Ответить
Ні,москалі ,чомусь плутають амеріканців з греками і називають їх піндосами!!!)))
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30.06.2022 17:31 Ответить
Амерам - респект! Зрадникам в ОП - ганьба!
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01.07.2022 06:51 Ответить
Респект США та дядьку Джо!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!)))
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30.06.2022 16:27 Ответить
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30.06.2022 16:29 Ответить
США исправляет провалы по всем направлениям, которые организовало шапито 95.
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30.06.2022 16:29 Ответить

"Люди стояли молча, провожая взглядом, очень важное и дорогое им оружие".
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30.06.2022 16:31 Ответить
"Ми надали Україні майже 7 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з того часу, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити про 800 млн (наступної допомоги)"

Просто нагадаю трампістам, що з-за їхнього кумира Україна отримувала від $250 до $600 мільонів щорічно - і це було величезне досягнення, що "не менше, ніж з-за Петра" (ну, як варіант з-за Обами)..
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30.06.2022 16:53 Ответить
Дядя Джо, дозволь волонтеру дядьку Петру закупити ракети для HIMARS з дальністю ураження під триста км... Він знайде де взяти...
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30.06.2022 16:57 Ответить
В Кремле немедленно заказали на Госзакупках партию чемоданов повышенной вместимости. ✅
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30.06.2022 17:06 Ответить
подяка, але потрібно якмога більше *********** та найсмертельнішої зброї
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30.06.2022 17:11 Ответить
Americans respect
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30.06.2022 18:34 Ответить
 
 