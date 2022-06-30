США в ближайшие дни предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с тех пор, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить об еще 800 млн военной помощи", - сказал он по окончании саммита НАТО.

По словам Байдена, эта помощь для Украины будет включать в себя: "новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии, дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитные установки".

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