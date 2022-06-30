Кулеба на фоне "жеста доброй воли" РФ призвал партнеров не бояться предоставлять Украине более тяжелое оружие: "Чтобы мы освободили больше наших земель"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отступление армии России с острова Змеиный.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы ведомства.
"После того, как Украина разгромила российских оккупантов на острове Змеиный, они подают свое отступление как "жест доброй воли". Они всегда таким образом преуменьшают свои поражения. Партнеры не должны бояться предоставлять Украине больше тяжелого вооружения, чтобы мы освободили больше наших земель", – отметил Кулеба.
Напомним, 30 июня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. Со своей стороны, РФ подтвердила, что вывела свои войска с острова и назвала это "жестом доброй воли".
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Даже после 6 месяцев, даже после 2 лет нет никакой гарантии не попасть в окружение.
При всём моём уважении к погибшим и живым нашим воинам-героям -- у рашистов тоже не идиоты в командовании сидят, там твари, которые уничтожали и захватывали Чечню, Грузию, Сирию и т.д опыта у них как у дурака фантиков.
Ти звичайно може і геніальніший за Залужного, і на його місці зміг би перемогти без втрат, але практично всі військові експерти в світі були переконані що Україна не вистоїть більше тижня. Вся Україна, а не лише певні регіони.
І взагалі то, якби не зрада на місцях, чого нажаль Залужний ніяк не міг побороти, то не виключено що і на півдні було б все значно краще.
Так що пам'ятники Залужний вже точно заслужив!
"якби не зрада на місцях" - ПОЧТИ ЧЕТВЕРЬ ВСЕЙ УКРАИНЫ - зрада? Или тотальный п**** командования? Предательство было, этого нельзя отрицать, но говорить что она была везде - это бред.
більше зброї ЗСУ - більше жестів доброї волі від рашки
і тим ближче мир у Європі))
"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.
За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
140 000 протитанкових систем
понад 600 танків
близько 500 артилерійських систем
понад 600 тисяч артилерійських ***********
Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.