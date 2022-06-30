РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13449 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 013 22
война (46875) Змеиный (172) оружие (9393) Кулеба Дмитрий (2639)

Кулеба на фоне "жеста доброй воли" РФ призвал партнеров не бояться предоставлять Украине более тяжелое оружие: "Чтобы мы освободили больше наших земель"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

змеиный

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отступление армии России с острова Змеиный.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы ведомства.

"После того, как Украина разгромила российских оккупантов на острове Змеиный, они подают свое отступление как "жест доброй воли". Они всегда таким образом преуменьшают свои поражения. Партнеры не должны бояться предоставлять Украине больше тяжелого вооружения, чтобы мы освободили больше наших земель", – отметил Кулеба.

Напомним, 30 июня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. Со своей стороны, РФ подтвердила, что вывела свои войска с острова и назвала это "жестом доброй воли".

Читайте: Украину покорить невозможно, - Джонсон о бегстве РФ с острова Змеиный
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Красиво Кулеба! Жест русни был - драпали аж лапти разлетались )))
показать весь комментарий
30.06.2022 16:48
+5
Пора звільняти Крим !!
показать весь комментарий
30.06.2022 16:45
+5
Это всё конечно прекрасно, выбили их со змеиного, все дела. Но вы видели вообще ситуацию на Лисичанском направлении? Не дай Бог конечно, но там такой котёл будет, что Дебальцево нервно курить в стороне будет.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора звільняти Крим !!
показать весь комментарий
30.06.2022 16:45 Ответить
Через місяць самі підуть у вигляді жеста доброї волі. Що вони даремно свій міст будували на Тамань.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:47 Ответить
Красиво Кулеба! Жест русни был - драпали аж лапти разлетались )))
показать весь комментарий
30.06.2022 16:48 Ответить
Это всё конечно прекрасно, выбили их со змеиного, все дела. Но вы видели вообще ситуацию на Лисичанском направлении? Не дай Бог конечно, но там такой котёл будет, что Дебальцево нервно курить в стороне будет.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:00 Ответить
С таким командующим как - Залужный, я веру что 101% все будет как надо. Ему уже можно памятник ставить, причем в каждом городе. Или вы думаете что после 4 месяцев такого п*здеца, сейчас вот так вот раз и дадут себя окружить?
показать весь комментарий
30.06.2022 17:10 Ответить
За что ему ставить памятник? За то что всю Херсонскую область взяли почти без единого выстрела за 2 дня? За то что ЛУганскую область почти что полностью свинособаки окупировали? За Мариуполь/Азовсталь может ему памятник поставить?

Даже после 6 месяцев, даже после 2 лет нет никакой гарантии не попасть в окружение.

При всём моём уважении к погибшим и живым нашим воинам-героям -- у рашистов тоже не идиоты в командовании сидят, там твари, которые уничтожали и захватывали Чечню, Грузию, Сирию и т.д опыта у них как у дурака фантиков.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:32 Ответить
зарегистрирован 18.04.22. Штирлиц, вы обосрались
показать весь комментарий
30.06.2022 18:44 Ответить
И как это связано? я могу и в августе зарегестрироваться, и что это меняет, клоун?
показать весь комментарий
01.07.2022 11:44 Ответить
Вали звідси кацап ***.ний.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:18 Ответить
Кацап твой дед, свинья
показать весь комментарий
01.07.2022 11:43 Ответить
Хоча Залужний був проти відведення артилерії на 100 км від Чонгара 23.02.22, але Зеля наполяг, бо це він обіцяв в Омані.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:26 Ответить
Ще один *****.о.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:30 Ответить
Так, саме за те що ТІЛЬКИ південь частково не втримали, Залужному і 100 пам'ятників буде мало поставити! Адже ми своєю, мізерною армією зупинили другу армію світу. По аналогії це всеодно якби Польща в 1939-му зупинила німців втративши тільки Гданьськ і ща парочку міст.
Ти звичайно може і геніальніший за Залужного, і на його місці зміг би перемогти без втрат, але практично всі військові експерти в світі були переконані що Україна не вистоїть більше тижня. Вся Україна, а не лише певні регіони.
І взагалі то, якби не зрада на місцях, чого нажаль Залужний ніяк не міг побороти, то не виключено що і на півдні було б все значно краще.
Так що пам'ятники Залужний вже точно заслужив!
показать весь комментарий
30.06.2022 19:42 Ответить
"ТІЛЬКИ південь частково не втримали" -? Ты вообще в какой реальности живешь? Из Крупных городов в Луганской области остался только Лисичанск, и то, он скорее всего попадает в окружение. От откраин Славянска они в 10 км. Когда полностью перекроют трассу Лисичанск-Бахмут - это вопрос нескольких дней. + Вся террритория от Счастья в Луганской области до Волчанска Харьковской области была взята за неделю.

"якби не зрада на місцях" - ПОЧТИ ЧЕТВЕРЬ ВСЕЙ УКРАИНЫ - зрада? Или тотальный п**** командования? Предательство было, этого нельзя отрицать, но говорить что она была везде - это бред.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:50 Ответить
А після успішного контрнаступу з Харківського напрямку угрупування ворога теж може опинитись в котлі. Дивіться на карту боїв.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:08 Ответить
а шо робити, якщо раша розуміє лише мову трандюлєй?
більше зброї ЗСУ - більше жестів доброї волі від рашки
і тим ближче мир у Європі))
показать весь комментарий
30.06.2022 17:06 Ответить
Потрібно набагато більше "жестів доброї волі" від росіян, а для цього необхідно ще більше важкої зброї.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:23 Ответить
Не більше, а усі землі!
показать весь комментарий
30.06.2022 17:27 Ответить
Мокші випустять марку, «жест доброй волі», фантазія діло таке.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:32 Ответить
жест "доброї волі" від кацапів полягає в тому, що раша-фашисти, окупанти Зміїного, відмовлялись від служби взагалі в разі не вивезення їх не материк і готові були скласти зброю Україні всі скопом.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:56 Ответить
600 танків і 500 артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

140 000 протитанкових систем

понад 600 танків

близько 500 артилерійських систем

понад 600 тисяч артилерійських ***********

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:15 Ответить
 
 