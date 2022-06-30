Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ, - Генштаб ВСУ

Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - сказал Громов.

Он отметил, что признаков создания ударных группировок на границе с Беларусью нет.

"Признаков создания ударных группировок нет. Да, противник проводит определенные мероприятия как со стороны непосредственно подразделений Вооруженных сил Беларуси, так и мы понимаем, что под их видом действуют некоторые подразделения Вооруженных сил РФ", - добавил Громов.

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