Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ, - Генштаб ВСУ
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Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - сказал Громов.
Он отметил, что признаков создания ударных группировок на границе с Беларусью нет.
"Признаков создания ударных группировок нет. Да, противник проводит определенные мероприятия как со стороны непосредственно подразделений Вооруженных сил Беларуси, так и мы понимаем, что под их видом действуют некоторые подразделения Вооруженных сил РФ", - добавил Громов.
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Але ня ведаю, можа там ёсьць нейкая дамоўленасьць. Невядома аб чым Зеленскі з ім размаўляў на прыканцы лютага.
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Вірогідність нападу Лукашенко з півночі ЗНІЖУЄТЬСЯ!
Слава Украине!
.... Ну матеріально підтримують ...
Видно Лука і сильно винуватий "за послуги" Раші ...
І розуміє , що при явному вторгненні (про рашінські війська та ракети з Білорусії - уже факт ) ...., білоруси йому точно не простять
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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чого справи не відкривати на всіх пов'язаних з передачею припасів терористам