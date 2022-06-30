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Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - сказал Громов.

Он отметил, что признаков создания ударных группировок на границе с Беларусью нет.

"Признаков создания ударных группировок нет. Да, противник проводит определенные мероприятия как со стороны непосредственно подразделений Вооруженных сил Беларуси, так и мы понимаем, что под их видом действуют некоторые подразделения Вооруженных сил РФ", - добавил Громов.

Читайте: Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, - ГУР
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Топ комментарии
+25
Скільки нових погибших українців буде ? Не пора лі розірвати дипвідносини з беларусью і ввести візовий режим ?
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30.06.2022 16:47
+21
Иуды бульбашные.
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30.06.2022 16:46
+17
Новости о несчетном количестве боеприпасов в раше, сильно преувеличены...
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30.06.2022 16:51
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Иуды бульбашные.
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30.06.2022 16:46 Ответить
Горіти бульбонам у Вогні...
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30.06.2022 19:54 Ответить
Скільки нових погибших українців буде ? Не пора лі розірвати дипвідносини з беларусью і ввести візовий режим ?
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30.06.2022 16:47 Ответить
Наши слуги сами ссутся. А Запад скорее всего не рекомендует. Лучше неЛох вечером в видосике еще "поугрожает".
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30.06.2022 16:50 Ответить
а то Лука нападьот 🧐
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30.06.2022 17:04 Ответить
няма чаго пароць гарачку. Луку ва Украіну і так ніхто не запрашае, а ён толькі будзе рады, калі туды ня будуць пускаць і так яму ненавісных беларусікаў. Можна шмат рэчаў зрабіць, якія нашкодзяць луке і яго халуям, і не нашкодзяць яго ворагам. Вунь, калі жадаеце зрабіць яму пакасьць - патрымайце яго супраціўнікаў, напрыклад - прызнайце Ціханоўскаю і Латушка - законнымі прадстаўнікамі беларускага народу. Ён будзе не ў сябе ад ярасьці. Але наўрацьці нехта пойдзе на такую эскалацыю. Бо пакуль, большасьць таго што робіцца толькі яму на руку, як напрыклад разгром бізнэса яго супраціўнікам, ці заблочаныя рахункі тым, хто больш усяго ад яго пацярпеў.

Але ня ведаю, можа там ёсьць нейкая дамоўленасьць. Невядома аб чым Зеленскі з ім размаўляў на прыканцы лютага.
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30.06.2022 19:05 Ответить
Какие еще "дипотношения" и "визы"!))) Украина ДАЖЕ СЕйЧАС является торговым партнером НОМЕР ДВА для хунты синепалого, выгодная для него торговля идет на крови не только украинцев, но и белорусов. Может начать НАКОНЕЦ надо все таки с этого?
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30.06.2022 19:13 Ответить
Болтаться бульбафюреру с кацапским ботоксным шизофреником на одной рее!!!!!!!!!!
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30.06.2022 16:48 Ответить
Новости о несчетном количестве боеприпасов в раше, сильно преувеличены...
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30.06.2022 16:51 Ответить
Навіщо тягати ********** із-за Урала якщо під боком скільки завгодно і безкоштовно. Якось так.
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30.06.2022 17:34 Ответить
Пусть картофельный дуче отправляет хоть все боеприпасы. Это значит, что второго фронта с бульбашией не будет.
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30.06.2022 16:51 Ответить
Для тих, хто думає, начебто у рашки боєкомплект закінчується. Це не так. Вони заощаджують свої ресурси, натомість вичерпують ресурси колоній.
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30.06.2022 16:51 Ответить
*********** сидітиме поруч з кремлівським терористом в Гаазі 😠
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30.06.2022 16:52 Ответить
завтра запрацює візовий режим з Мордором а як щодо білорусі? як не як все таки західний білорускький округ Мордору і межує з нами до того вони не кращі за орков скілько руйнувань і жертв завдяки ракет за 4 місяців і скільки смертей завдяки що давали літакам Мордору свій простір знаючи що вони будуть вбивати нас і бомбити з теріторіїї білоруського округа
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30.06.2022 16:52 Ответить
Мабуть тому, що Аккорд-Тур не зможе возити українців до країн Балтії через "брацкую бєларусію".
Програма
туру

День 1. Київ - Вільнюс
Виїзд з Києва. Південний термінал. Перетин кордонів. Проїзд по Білорусії
https://www.accordtour.com/tours/4859/vsi_avtobusni_tury/latviia
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30.06.2022 18:21 Ответить
Де ж бєларуські партизани? Чи ті залізничники, яких зараз судять, це все?
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30.06.2022 16:53 Ответить
а што вы прапануеце? Калі ведаеце як зрабіць стынгеры з пластыкавых бутэляк і скотчу - пішыце, мы з задавальненьнем павучымся.
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30.06.2022 19:15 Ответить
у Гаазі буде сидіти поруч з сатаною
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30.06.2022 16:54 Ответить
было бы выдатна!
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30.06.2022 19:16 Ответить
******* мутні, 4 місяця за спиною наріду мудрого, торгують з вусатим, і про це обдристович не цураючись розказує ховрашкам, тіпа єсли би нє вєкікій Зе, тарган би теж напав, а так тільки ракети, які ми молодці
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30.06.2022 16:57 Ответить
ДУЖЕ ДОБРЕ!
Вірогідність нападу Лукашенко з півночі ЗНІЖУЄТЬСЯ!
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30.06.2022 16:59 Ответить
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30.06.2022 17:02 Ответить
По нас мабуть картоплею кидатись будуть,
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30.06.2022 17:02 Ответить
***** вам бульбачіпсікі !😀💯
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30.06.2022 17:04 Ответить
Вогневі вали виснажують вянценосную...
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30.06.2022 17:07 Ответить
Украинцы, на самом деле, это не самая плохая новость. Это означает, что заводы по производству боеприпасов у *****, не справляются по поставкам, не хватает производительности. А без боеприпасов сильно не повоюешь. И собственного производства боеприпасов у бульбафюрера тоже нет, и запасы не бесконечны.
Слава Украине!
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30.06.2022 17:08 Ответить
+ бульбаши на війну не підуть ...
.... Ну матеріально підтримують ...
Видно Лука і сильно винуватий "за послуги" Раші ...
І розуміє , що при явному вторгненні (про рашінські війська та ракети з Білорусії - уже факт ) ...., білоруси йому точно не простять
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30.06.2022 19:47 Ответить
Як,я,розумію з більш віддалених складів,сумнівного стану **********,поспеці, довести Нереалістично...?! ЗСУ кацапи дають сигнал
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30.06.2022 17:15 Ответить
Лука дає сигнали ЗСУ про перелам налуганодонбасі
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30.06.2022 17:20 Ответить
Лука тварь
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30.06.2022 18:47 Ответить
По данным разведки на февраль 2022 военная техника у рашки закончится в первой половине 2023 года. По ходу раньше, так как с боеприпасамы у них проблемы.
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30.06.2022 17:22 Ответить
почему украинская власть не разрывает дипломатические отношения с соучасниками убийств украинского народа?
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30.06.2022 17:26 Ответить
Як тільки полізуть на нас, або визнають незалежність ордла, так і одразу ж.
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30.06.2022 17:32 Ответить
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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30.06.2022 18:50 Ответить
Продолжаешь брать за шчеку у Путина?
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30.06.2022 17:35 Ответить
Бульбафюрер, как там оружие, которое прибывает со стороны Украины? Чи уже не прибывает?
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30.06.2022 18:13 Ответить
Бульбафюрер всі ********** віддавати не буде. Він скаже: "а як НАТО нападе", то Біларусі захищатись треба буде.
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30.06.2022 18:38 Ответить
***********, а что это за мундир и что за звание у вашего сумасшедшего и будущего висельника? Он у вас кто? Старший генерал - гешефт - ефрейтор парнокопытной подводной авиации петушарных войск болот и бЯзёзок?
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30.06.2022 18:58 Ответить
Его не выбирали белорусы! Он - предводитель самой настоящей хунты, которая ненавидима белорусами, и которая уничтожает в том числе и их. Он такой же их, как и ваш. Упорно не понимать этого, и ставить знак равенства между синепалым ублюдком и простыми белорусами - не только ошибочно, но и крайне глупо.
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30.06.2022 19:09 Ответить
І що на то членограй?
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30.06.2022 18:59 Ответить
сидить **** вусата , прямо ***** гініралісімус
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30.06.2022 21:38 Ответить
це білорусь так не приймає участі?

чого справи не відкривати на всіх пов'язаних з передачею припасів терористам
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01.07.2022 03:18 Ответить
 
 