Зеленский и Штайнмайер обсудили наращивание оборонной поддержки Украины со стороны Германии

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Для развития активного диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – написал Зеленский.

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