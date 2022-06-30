Зеленский и Штайнмайер обсудили наращивание оборонной поддержки Украины со стороны Германии
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.
"Для развития активного диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – написал Зеленский.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ МАБУТЬ БУВ НАСТІЛЬКИ ВИСНАЖЕНИМ,
ЩО НЕ ПОМІТИВ НАПРОТИ СЕБЕ КУЧУ ГІВНА І З НЕЮ ПРО ЩОСЬ ДОМОВЛЯВСЯ ???
ТА НУ НАХ.
ЦЕ ЩО ??
ЦЕ ТРОЛІНГ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ???