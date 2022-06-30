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Зеленский и Штайнмайер обсудили наращивание оборонной поддержки Украины со стороны Германии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленский,штайнмайер

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Для развития активного диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – написал Зеленский.

Читайте: Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским
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Перший персонаж ВЕРХОВНИЙ гавноккомандующій наростив обороноздатність України перед війною, а другий активно помагає останнім часом!
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30.06.2022 17:16 Ответить
ЦЕ Ж ТРЕБА
ЗЕЛЕНСЬКИЙ МАБУТЬ БУВ НАСТІЛЬКИ ВИСНАЖЕНИМ,
ЩО НЕ ПОМІТИВ НАПРОТИ СЕБЕ КУЧУ ГІВНА І З НЕЮ ПРО ЩОСЬ ДОМОВЛЯВСЯ ???
ТА НУ НАХ.
ЦЕ ЩО ??
ЦЕ ТРОЛІНГ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ???
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30.06.2022 17:22 Ответить
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30.06.2022 17:24 Ответить
о ще один довбик який дроче на "сільнага ********** боневтіка"
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30.06.2022 23:02 Ответить
Дошло наконец то до "крутых пацанов из Квартала", что политика-это не в Квартале Ющенко кривлять. И с лидерами стран нужно договариваться, а не хамить им. А сколько времени потеряно из за хамства, сколько оружия могло быть поставлено? . А "директор бани Мельник " еще работает? Если работает, чего Штайнмаера "ливерной" не обзовет?
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30.06.2022 19:00 Ответить
 
 