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Россия из-за потерь в Украине снимает с хранения вооружение и военную технику из самых отдаленных регионов, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Из-за потерь РФ снимает с хранения вооружение и военную технику, в том числе из самых отдаленных регионов, таких как Калининградская область и остров Сахалин.

Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для пополнения текущих потерь в технике россияне снимают с хранения необходимые образцы вооружения и военной техники. Как стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, начиная с апреля этого года на всей территории России, включая самые отдаленные регионы, такие как Калининградская область, а также остров Сахалин, принимаются меры по снятию с хранения, восстановлению, подготовке к отправке, транспортировке в районы оперативного назначения, а также дальнейшему применению Россией вооружения и техники", - сказал Мотузяник.

Читайте: Россия активно пытается выйти на админграницы Луганщины и Донетчины и удержать сухопутный коридор в Крым, - Мотузяник
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Топ комментарии
+19
Чому Японія та Китай не йдуть звільняти свої території? Там же навіть спротиву майже не буде, ядерку все одно русня не використає
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30.06.2022 17:13
+14
"зняти зі зберігання":
Відколупати заржавілі ворота складу.
Подивитися скільки прицілів, двигунів, радіостанцій, ... вкрадено за 50 років.
ЗАСТРІЛИТИСЯ начальнику складу!
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30.06.2022 17:16
+14
...незабаром
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30.06.2022 17:19
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Чому Японія та Китай не йдуть звільняти свої території? Там же навіть спротиву майже не буде, ядерку все одно русня не використає
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30.06.2022 17:13 Ответить
Японія вірно виконує договри й власну Конституцію.
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30.06.2022 17:25 Ответить
Японії заборонено на конституціональному рівні післявоєнним договором, а Китай не такий дурний як Путін (з міжнародним скандалом забрати Далекий Схід і не забрати все інше).
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30.06.2022 17:22 Ответить
Тому що ці країни - пацифісти.

У випадку Китаю, краще хай так, чесно кажучи. Уявіть ленд-ліз від Китаю Росії або напад на Тайвань, коли Америці стане не до нас.

А Сибір їм і так РФ віддала, без бою. Через 50-100 років його приєднають якимось референдумом, а на менші строки Китай не планує.
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30.06.2022 17:23 Ответить
китайцы не смогут захватить тайвань так просто
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30.06.2022 23:12 Ответить
Скоро знімати буде нічого у русофашистів 😠
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30.06.2022 17:13 Ответить
На что расчитует пуйло❓ Поделитесь плиз в коментах❗Давайте небольшой мозговой штурм устроим👍
Ведь реально полная безнадега. Может типа спурт перед торгом❓ Так они по прежнему пургу про цели операции несут. Поделитесь плиз своим видением❗
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30.06.2022 17:16 Ответить
Оскільки ху@ло хворе на всю голову , то буде продовжувати лякати
весь світ ядерною зброєю і єдина надія на те , що ботоксного карлика
знищать своі ,
це моя особиста думка
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30.06.2022 17:21 Ответить
Ну, во-первых, не безнадёга. Луганская область почти вся захвачена. Вариант того, что удастся захватить Донецкую - на данный момент реален. Вариант того, что удастся удержать Херсонщину - реален. Вариант жёсткого газового кризиса в Европе этой зимой - реален. Вариант хаоса в Африке через недостачу еды... не знаю. Мне говорили знающие люди, что мир так не работает - на этот год хватит, в следующем могут быть проблемы.

При условии, что Крым, Донецк, Луганск и Херсон остаются подмятыми под раисю, включается северокорейский вариант. Понятно, что Южная Корея сейчас, если захочет, захватит северную с полпинка - но накой ей это нужно, при сорокократном разрыве в ВВП на душу населения, и лишь двукратном - по населению. Опять таки, из-за возможности того, что северная может быть имеет ядерную бомбу которая может быть даже взлетит и может быть даже взорвётся трамп ездит ына в уста лобзать - почему бы на это не понадеяться.
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30.06.2022 17:28 Ответить
Прежде чем меня начнут банить - это лишь попытка обосновать надежды в путинских рядах. Я ни разу не желаю такого сценария.
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30.06.2022 17:29 Ответить
а где само обоснование-то? вижу лишь выдачу желаемого за действительное
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30.06.2022 17:36 Ответить
Обоснование чего? Почему хутин так думает?
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30.06.2022 17:52 Ответить
Просто шансов как на мой взгляд это удержать нет от слова совсем❗Их железо тает, а у Украины прибывает☝ И это уже маинстрим.
Ему бы зажиматься в пределах РФ. И из этого исходить, а он все больше тратит и больше своих же настраивает против себя. Выглядит большой ошибкой❗
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30.06.2022 17:37 Ответить
А тут "небесньій мандат". Пётр І, с которьім себя сравнивало недавно п**ло, угробил от четрерти до трети населения,чтобьі принудить Швецию *продать* земли. Но землями прирос - значит герой. Николай І не прирос - и потому в школе нас учили любить декабристов то є же судді её''

Мой отец в юности, пришедшейся на 70е, именно приїхав в Україну впервьіе усльішал на улице "Вон, Голландия маленькая, зато какой у них уровень жизни. Чтобьі хорошо жить, не обязательна территория". Отец слушал "вражеские голоса", но даже для него эта мьісль бьіла новой.

п**ло, его электорат, да и бòльшая часть "хороших русских" рассуждают только в этом ключе - потому что в другом не умеют, не обученьі. Знаю по своему опьіту: сам очень долго и болезненно училися, причем уже в эмиграции. Так что ужержание территорий *любой ценой* - это задача минимум не только для п**ла.
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30.06.2022 18:10 Ответить
запомни кацапский тролль не будет такого расклада никогда - время работает против твоей рашки
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30.06.2022 23:13 Ответить
Думаю, минимум - оккупировать захваченное и присоединить в паРаше. Потом собрать все огрызки типа Приднестровья, Абхазии, Лугандона, Белоруссии и создать Совок №2. На крайняк - откусить у Украины Лугандон, если юг наши отобьют.
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30.06.2022 17:29 Ответить
Все ж по книжці - максимально знищити український народ. Переселити сюди якихось алкашів. Заявити про ссср2. На санкції йому пох. На статки і якість життя людей йому тим більше пох.
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30.06.2022 17:33 Ответить
на санкции кацапам далеко не пох - так что скоро кирдык твоей рашке будет
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30.06.2022 23:14 Ответить
Як варіант утилізувати свою армію в Україні, довести кацапню до бунта. Для придушення внутрішнього бунту покликати Китай. Таким чином китайські війська легалізуються на території кацапстану, а ***** отримує протекторат від Сі.
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30.06.2022 17:34 Ответить
интересно☝
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30.06.2022 17:38 Ответить
Їм нема сенсу зараз зупинятися. Ресурс гарматного мʼяса невичерпний, ********** та техніка ще є. Повільне просування на сході теж є. В кацапів поки що нема жопної ситуації, коли вони побачать, що програли. До того ж (відносно) скоро зима. Може розраховують, що Європа без газу буде більш податливою.
Зупиняться зараз - програли. Воюють далі - може ще шось витанцюється. В кацапів є така дуже популярна стратегія, називається "авось".
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30.06.2022 18:00 Ответить
З.І. ***** конче потрібно залишити за собою існуючі захоплені території. Тоді можна буде домовитися з Зєлєю на перемирʼя, рік-другий підзбирати військ, а потім остаточно знищити Україну. І це буде легко, коли Україна оточена з усіх боків підконтрольною ***** територією, а Зєля при відсутності безпосередньої загрози знову вкатає всі гроші в асфальт. Але на перемирʼя Україна зараз не піде. Можливо тому ***** розраховує закошмарити українців настільки, що вони знову будуть намагатися зупинити бойові дії у будь який спосіб (або принаймні не будуть галасувати, коли це зробить Зєля). В цю теорію цілком вкладаються абсолютно безглузді обстріли мирних обʼєктів.
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30.06.2022 18:08 Ответить
москва и питер и большие города не пойдут воевать ресурс мяса ограничен
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30.06.2022 23:15 Ответить
Поперше підуть. Якщо треба - їх навіть питати ніхто не буде. По друге, 99% рашки - повністю депресивні регіони, і з кожним днем вони стають ще більш депрсивними. Бабла нема, роботи нема, свиноматки в алкогольному угарі постійно продукують нових придурків. А тут така можливість попасти в армію на все готове з великою (як для їх помийки) зарплатнею і можливістю колись побачити (чи навіть помацати) унітаз. Це ж мрія.
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01.07.2022 11:09 Ответить
Ти майбутнього планованого союзниками контрнаступу ЗСУ не врахував. Щурі будуть драпати аж за Урал, якщо наші надто сильно натиснуть. Тут основна дилема: що буде чудити зелена шобла щоб цьому всіляко завадити?
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30.06.2022 18:29 Ответить
Можливо. Давайте серед ура-оптімістів я трохи побуду пессімістом. Коли мегаконтрнаступ станеться - тоді і будемо говорити за "драпати за Урал". Але тут дуже багато питань:
1) а чи буде той контрнаступ взагалі (чи памʼятаєте ви справу вагнерівців?)
2) а чи вистачить сил
3) разом з п.1 чи не втне Зєля якусь херню, шоб завадити наступу.
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01.07.2022 11:15 Ответить
Авось это с кельтского наудачу, у апосранай мардвы удачов не бывает, а бывають тока апосраны халявки и живы и это ани считают уже удачей.
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30.06.2022 19:19 Ответить
"Авось" в этимологическом словаре Макса Фасмера.
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30.06.2022 21:47 Ответить
Хлопнуть 🚪...
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30.06.2022 19:41 Ответить
"зняти зі зберігання":
Відколупати заржавілі ворота складу.
Подивитися скільки прицілів, двигунів, радіостанцій, ... вкрадено за 50 років.
ЗАСТРІЛИТИСЯ начальнику складу!
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30.06.2022 17:16 Ответить
Через пару месяцев даже самого элементарного оружия для защиты собственной помойки у бункерного нациста не останется. С.Корея 2
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30.06.2022 17:18 Ответить
...незабаром
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30.06.2022 17:19 Ответить
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
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30.06.2022 17:23 Ответить
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30.06.2022 17:26 Ответить
Этих марков ани уже прабухали.
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30.06.2022 19:20 Ответить
Жданов каже, що це не законсервовані танки, а навчальні у частинах і їх більше тисячі.
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30.06.2022 17:29 Ответить
А ось, що каже Вікіпедія: "По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ[23]". Ваші "навчальні" до якої категорії віднести - "в строю" чи "на хранении"? Додам, що на сьогодні ЗСУ перемололи 1573 танки агресора.
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30.06.2022 17:42 Ответить
кремлевскому Деду пофик на качество мясных пирожков - лишь бы был нон-стоп
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30.06.2022 18:02 Ответить
О, а куди ж поділись тигри, армати та інші аналоговеєти?
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30.06.2022 17:34 Ответить
колись читав, що у часи Брежнева в районі Протоки Берінга, на узвишші, "розумахи поставили цілу артдивізію, щоб зривати спроби Америки форсувати саму протоку. служити туди направляли офіцерів з врахуванням дисципліни, апарат там був ще той, Але саме цікаве починалось тоді, коли після зимової сплячки проводилась інвентаризація майна, то самі гармати рахували по стволах, які стирчали із снігу.
А зараз після втрат на складах, проблема гарндіозних просторів рузге. Ешелон, бо в них боеприпаси міряють вагонами) буде повзти довго.
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30.06.2022 17:40 Ответить
Вот и всьо. Канец наш пришол. "Аврору" от пирса отпилят, новые весла из дуба выстругают, ядер чугунных отольют, во славу атечества, и пойдут крушить нас, бендеровцев клятых, в хвост и в гриву.
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30.06.2022 17:53 Ответить
У них в запасе ещё есть царь-пушка.Скоро дело и до неё дойдёт.
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30.06.2022 18:04 Ответить
Они из неё царём стрелять будут?
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30.06.2022 18:15 Ответить
По керченскому мосту
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01.07.2022 05:56 Ответить
Как все-таки здорово русские моряки умели топить собственные корабли! Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну, с целью перегородить входы в…. Нет, нет. Я имею в виду…. Все было здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман…. А там - западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда! Одни. В западне! Против всех!
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01.07.2022 07:51 Ответить
скоро и погранзаставы и население снимут
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30.06.2022 18:00 Ответить
Знаючи, що руззкіє неандертальці ******* все пі#діть, починаючи з унітазів та килимів , то там мало що залишилось ... Пам'ятаємо катера, які нам повернули по рішенню морського суду ці пі#араси , вони також були без унітазів та техніки....
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30.06.2022 18:22 Ответить
Це не нам повернули, це Україна за вказівкою шоколадного прийняла ці розтрощені посудини від агресора, хоча й могла не приймати цей металобрухт. Тоді ********* сплатила б немаленьку суму за невиконання рішення суду.
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30.06.2022 18:36 Ответить
Не знав що Зеленський ще й шоколадний. Бо я його знаю як Невтік і 42-річний Нелох
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30.06.2022 19:29 Ответить
Гиркин сокрушается что все T-72 отдали сирийской армии, а себе ничего не оставили.
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30.06.2022 19:04 Ответить
а фріци бояться, у параши техніки вже не буде,
якби європа за газ не платила то хер коли параша відновила б все втрачене
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01.07.2022 03:16 Ответить
Боже! Пропал калабуховский дом!
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01.07.2022 07:48 Ответить
 
 