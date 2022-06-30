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Новости Война в Украине
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Ранее у Украины не было шансов на НАТО, теперь нужен промежуточный этап, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

До 24 февраля 2022 года, по убеждению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у Украины не было шанса присоединиться к НАТО.

Об этом он заявил журналистам на саммите НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, повод для нападения на Украину, задекларированный Кремлем, был ложным. "Тогда не было даже мнения о далеком шансе, что Украина сможет присоединиться к НАТО в обозримом будущем. Это все знали. Это был абсолютный миф", - заявил он.

В ответе на вопрос "Европейской правды" он уточнил, что говорит это "чтобы быть реалистичным". Однако сейчас, по словам премьера, Украине нужно двигаться к безопасности через промежуточный этап.

Читайте: Украину покорить невозможно, - Джонсон о бегстве РФ с острова Змеиный

"Нужно, чтобы западные власти предложили Украине средства военного сдерживания. То есть надо, чтобы Украина была настолько вооружена - натовским оружием, доступом к разведывательным данным, учениями и тому подобное - чтобы никакое нападение в будущем не рассматривалось. Это - первый этап", - пояснил он.

"А уже потом (после победы Украины и поставки ей необходимого количества оружия) могут быть и другие предложения, например, о НАТО. Но как промежуточный вариант я бы избрал это", - подчеркнул британский премьер.

Также читайте: Двери НАТО открыты и это также касается Бухарестского решения о членстве Украины, - Столтенберг
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Топ комментарии
+26
Українців не хвилює що думає квартальне бидло.
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30.06.2022 17:27
+22
Українці не простять їй ні 2008 ( саміт НАТО ) , ні здачу Криму ‼️‼️
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30.06.2022 17:36
+21
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30.06.2022 17:33
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Юрій Романюк

@sukutyra

·

15 мин

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - Джонсон. - Тобто, Донбас і Крим ЗЕ звільняти НЕ збирається взагалі!
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30.06.2022 17:23 Ответить
Українців не хвилює що думає квартальне бидло.
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30.06.2022 17:27 Ответить
Квартальнє бидло саботує визвольний рух.
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30.06.2022 17:31 Ответить
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что возможная остановка в боевых действиях с Россией должна быть поддержана обществом, в противном случае общество может пойти воевать без власти.

Источник: Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail

Прямая речь: "Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства".
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30.06.2022 18:18 Ответить
оце новина, це було відомо з першого дня війни, альо
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30.06.2022 17:33 Ответить
Це було зрозуміло ще до виборів у 2019-у. Розумні люди попереджали, але довбойоби нічого не хотіли чути і вирішили поекспериментувати.
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30.06.2022 17:58 Ответить
Українців мають хвилювати шашлікі зє? Вже,забагато згорівших українців за тими забаганками... Президент повинен виконувати функції згідно Конституції. Хто,невиконує Конституцію,немає повноважень!!!
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30.06.2022 17:39 Ответить
СЛАВА И БЛАГОДАРНОСТЬ Великобритании🇬🇧🙏🙏🙏и лично лучшему другу Украины Борису Джонсону‼️💙💛
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30.06.2022 18:12 Ответить
Реальнве вещи говорит большой друг Украины Борис
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30.06.2022 17:31 Ответить
Отакої. Потім буде етап запрошення, потім етап вмовляння, потім Україна буде визначати критерії для вступу в блок УПС! (Україна, Польща, Сполучені хто-то)
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30.06.2022 17:31 Ответить
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30.06.2022 17:33 Ответить
Прем'єр-міністр Великої Британії став козаком Борисом Чуприною. Рішення про посвячення Джонсона у козаки ухвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.
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30.06.2022 18:05 Ответить
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30.06.2022 18:06 Ответить
‼️ АНДРІЙ ІЛЛЕНКО

Меркель.

Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.

Слава Богу, це вже минуле.

Європа відроджується.

А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
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30.06.2022 17:34 Ответить
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30.06.2022 17:35 Ответить
Українці не простять їй ні 2008 ( саміт НАТО ) , ні здачу Криму ‼️‼️
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30.06.2022 17:36 Ответить
Брись , кацапе , брись ‼️‼️

АНТОН КРАВЧУК

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 07.06.2022
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30.06.2022 17:37 Ответить
Ванька пад лавку. Фсьо равно передохните,до последнего кацапа
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30.06.2022 17:42 Ответить
НАТО - воєнна організація.При загрозі повинно чітко формулюватись:ось ворог! А не з дипломатичними вихилясами :"недопущення ескалації"
Тобто,сама організація недосконала.Тому щоб знати,чи можем ми її лави попасти,треба чоткі вектори,щоб вона(НАТО) змогла в змозі сформулювать,а ми -аналізувати чи все гаразд з цим.
А наміри-то вилами по воді...
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30.06.2022 17:37 Ответить
НАТО оборонний альянс. Забудь партполітпросвєт
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30.06.2022 17:44 Ответить
В них в статуті все чітко пропущено.
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30.06.2022 17:57 Ответить
Пропущено чи прописано? Ви це так зі статуту НАТО знущаєтесь?
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30.06.2022 21:31 Ответить
Украине просто нужна власть, которая захочет повести страну в НАТО.
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30.06.2022 17:38 Ответить
Внутрішня проблема,ментальна нестабільність виборців. Це питання першочергове. Виборці повинні вибраковувати казнокрадів,паразитів,і слюг
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30.06.2022 17:46 Ответить
И шутов. ЗЕбанутых.
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30.06.2022 18:23 Ответить
Влада не може нічого хотіти та вирішувати, влада має виконувати лише волю народу, інакше це узурпація влади
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30.06.2022 19:14 Ответить
Те, про що ви написали, має назву популізм в його найгіршому вигляді. Наслідки цього ми маємо з літа 2019 року. У влади має бути чітке бачення розвитку країни і можливість донести це бачення до народу, щоб отримати його підтримку. А щоб йти на повідку нерозвинутої більшості народу - багато розуму не потрібно, і це - дорога в нікуди.
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30.06.2022 21:38 Ответить
Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї, - Резніков
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01.07.2022 16:47 Ответить
Думаю в Ірпені чи Бучі буде вулиця Бориса Джонсона або навіть майдан.
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30.06.2022 17:38 Ответить
Я,б запропонував замість площі товтога,площу Б.Джонсона. Але,зараз є діючий...
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30.06.2022 17:48 Ответить
Нам могли і тут дати ПДЧ в НАТО але ж Зе (Портнов+коломойський) це не треба.
Вони три роки вели компанію проти вступу
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30.06.2022 17:50 Ответить
Як би то тупо не звучало, але ніхто так як Росія, не наблизив Україну до НАТО, ЄС, та до боєздатної армії.
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30.06.2022 18:00 Ответить
Hel60

@Elena604

·

7 ч

я щось пропустила? Україна не подала завку на вступ до НАТО? так це порушення нашої Конституції. це просто капець... і всі мовчать? чого немає засідання ВР?

Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

7 ч

Чим відрізняється відмова януковіча від європейської асоціації від відмови зєлєніна від пдч НАТО ?
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30.06.2022 18:13 Ответить
БОРИС ДЖОНСОН - "Повесть о настоящем человеке".
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30.06.2022 18:15 Ответить
промежуточный этап заключается в полной ликвидации кгбшно-фсбшной агентуры, проникшей за долгие годы практически во все органы власти, вооруженные силы и безопасности Украини
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30.06.2022 20:04 Ответить
Якщо вища посадова особа запроданець орків,звісно робота велика
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30.06.2022 20:47 Ответить
Зюлайно послав маляву,що відмовляє Україні від поступу в НАТО ?! Хто шлімайзеру дозволяв. ********* постійно торгує Країною...!
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30.06.2022 20:46 Ответить
Боневтік необлишає надію лукашизації України?
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30.06.2022 20:49 Ответить
Годный план.
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30.06.2022 21:46 Ответить
после войны де факто Украина в НАТО...я так понимаю и спрашивать особо то не будут...поставят обо як шо треба заставят перед фактом...так что не напрягайтесь ненужными темами...
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30.06.2022 22:01 Ответить
 
 