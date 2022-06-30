Ранее у Украины не было шансов на НАТО, теперь нужен промежуточный этап, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
До 24 февраля 2022 года, по убеждению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у Украины не было шанса присоединиться к НАТО.
Об этом он заявил журналистам на саммите НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, повод для нападения на Украину, задекларированный Кремлем, был ложным. "Тогда не было даже мнения о далеком шансе, что Украина сможет присоединиться к НАТО в обозримом будущем. Это все знали. Это был абсолютный миф", - заявил он.
В ответе на вопрос "Европейской правды" он уточнил, что говорит это "чтобы быть реалистичным". Однако сейчас, по словам премьера, Украине нужно двигаться к безопасности через промежуточный этап.
"Нужно, чтобы западные власти предложили Украине средства военного сдерживания. То есть надо, чтобы Украина была настолько вооружена - натовским оружием, доступом к разведывательным данным, учениями и тому подобное - чтобы никакое нападение в будущем не рассматривалось. Это - первый этап", - пояснил он.
"А уже потом (после победы Украины и поставки ей необходимого количества оружия) могут быть и другие предложения, например, о НАТО. Но как промежуточный вариант я бы избрал это", - подчеркнул британский премьер.
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@sukutyra
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15 мин
"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - Джонсон. - Тобто, Донбас і Крим ЗЕ звільняти НЕ збирається взагалі!
Источник: Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail
Прямая речь: "Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства".
Меркель.
Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.
Слава Богу, це вже минуле.
Європа відроджується.
А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
АНТОН КРАВЧУК
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Реєстрація: 07.06.2022
Тобто,сама організація недосконала.Тому щоб знати,чи можем ми її лави попасти,треба чоткі вектори,щоб вона(НАТО) змогла в змозі сформулювать,а ми -аналізувати чи все гаразд з цим.
А наміри-то вилами по воді...
Вони три роки вели компанію проти вступу
@Elena604
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7 ч
я щось пропустила? Україна не подала завку на вступ до НАТО? так це порушення нашої Конституції. це просто капець... і всі мовчать? чого немає засідання ВР?
Denys Tsaruk
@den_tsaruk
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7 ч
Чим відрізняється відмова януковіча від європейської асоціації від відмови зєлєніна від пдч НАТО ?