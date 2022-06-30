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война (46904) Николаев (2009) обстрел (20216) ГСЧС (4487)

Ракетный удар по Николаеву: Из-под завалов достали тело женщины, количество жертв возросло до 7

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

При разборе завалов дома в Николаеве, в который попала российская ракета, нашли тело девушки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже 7 погибших и 6 пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня рашисты обстреляли Николаев.

Стало известно, что ракеты попали в жилой дом. Всего оккупанты выпустили не менее 10 ракет за 30 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки враг выпустил по Николаеву 10 ракет. В результате попадания в многоэтажку - 6 погибших и 6 пострадавших - Ким
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30.06.2022 18:25 Ответить
Сколько козломорды будут брехать, что стреляют только по военным обьектам.
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30.06.2022 18:44 Ответить
Безкінечно. Вони не вміють не брехати.
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30.06.2022 18:54 Ответить
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30.06.2022 18:48 Ответить
 
 