Ракетный удар по Николаеву: Из-под завалов достали тело женщины, количество жертв возросло до 7

При разборе завалов дома в Николаеве, в который попала российская ракета, нашли тело девушки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже 7 погибших и 6 пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня рашисты обстреляли Николаев.

Стало известно, что ракеты попали в жилой дом. Всего оккупанты выпустили не менее 10 ракет за 30 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки враг выпустил по Николаеву 10 ракет. В результате попадания в многоэтажку - 6 погибших и 6 пострадавших - Ким