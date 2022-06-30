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Ракетный удар по Николаеву: Из-под завалов достали тело женщины, количество жертв возросло до 7
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При разборе завалов дома в Николаеве, в который попала российская ракета, нашли тело девушки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже 7 погибших и 6 пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня рашисты обстреляли Николаев.
Стало известно, что ракеты попали в жилой дом. Всего оккупанты выпустили не менее 10 ракет за 30 минут.
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