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Новости Общество
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недвижимость (782) нотариус (50)

Кабмин разрешил нотариусам удостоверять сделки с недвижимостью по доверенности во время военного положения, - постановление

Новости Цензор.НЕТ Общество

нотариус

Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок совершения нотариальных действий во время военного положения, разрешив удостоверять операции с недвижимостью по доверенности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно постановлению правительства №719, нотариальное удостоверение договоров по отчуждению недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки и прочего на основании доверенности разрешено, если с момента удостоверения доверенности до дня заключения договора не истек один месяц (или два месяца, если доверенность удостоверена консульством, дипломатическим представительством Украины или в соответствии с иностранным законодательством).

Если после удостоверения доверенности прошло больше времени, нотариальные действия возможны при предоставлении заявления доверителя о подтверждении действия документа.

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Постановление также свидетельствует, что доверенность должна быть зарегистрирована в Едином реестре доверенностей с внесением в нее соответствующих сведений.

В документе указано, что нотариальное удостоверение договоров по отчуждению недвижимости, ипотеки, установление доверительной собственности осуществляется по местонахождению имущества или юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон договора.

В то же время запрещается нотариальное удостоверение таких договоров до истечения одного месяца со дня госрегистрации права собственности, если он был приобретен во время военного положения на основании договора, передачи в собственность юрлицу как вклад в капитал или выход из состава учредителей юрлица.
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Топ комментарии
+8
Что ж, готовьтесь к продаже квартир без вашего ведома. Пришли с работы, а двери поменяли и бугай сидит, иди ищи, доказывал. С нашими нотариусами и судами, это катастрофа для беззащитных граждан.
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30.06.2022 18:42
+6
Зеленый свет рейдерству.
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30.06.2022 18:48
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Что ж, готовьтесь к продаже квартир без вашего ведома. Пришли с работы, а двери поменяли и бугай сидит, иди ищи, доказывал. С нашими нотариусами и судами, это катастрофа для беззащитных граждан.
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30.06.2022 18:42 Ответить
Зеленый свет рейдерству.
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30.06.2022 18:48 Ответить
Не розумію як довіреність на це впливає, якщо є чорний нотаріус, хай одразу куплю - продаж оформлює.
Якщо когось під тиском змушують оформлювати довіреність - то дивись вище, хай одразу купівлю-продаж оформлює.
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30.06.2022 23:58 Ответить
Особенно прифронтовым и где были бои. Хозяевам будет очень сложно что либо доказать, а пока суд, да дело квартиры многократно перепрададут. Плюс есть квартиры где собственники погибли, там вообще будет беспредел
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30.06.2022 18:54 Ответить
Что вы творите, нелюди?
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30.06.2022 18:52 Ответить
Спочатку безмитне ввезення авто, тепер це. Це просто жах. В ЄС хтось зібрався.
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30.06.2022 19:02 Ответить
Гендлярство це основне, а війна тільки стимулює і прикриває. "роде зміїний і батько ваш сатана" так звертався до них Ісус.
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30.06.2022 22:33 Ответить
Ризик є завжди, але ж є люди яким потрібно продати переоіормити і т д нерухоме майно, а без нотаріуса ніяк, інша справа , що був хороший час позбавити ліцензій нотаріусів які були заплямовані незаконними оборудками
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30.06.2022 19:02 Ответить
Ризик має бути адекватним, а в цьому випадку у постраждалих жодних шансів повернути своє житло. Тим більше коли вони дізнаються про це, повернувшись, із за кордону.ця система створена для віджимання житла у біженців та померлих власників.
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30.06.2022 19:10 Ответить
Потрібно позбавити суддів і мусорів нерухомості яку вони віджали та віджимають у громадян.
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30.06.2022 19:10 Ответить
шмига офіційно освячує союз чорних нотаріусів і продажних мусорів. Це вже дно?
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30.06.2022 20:23 Ответить
Прямо зараз це сама головна тема?Чи нотаріуси без роботи сидят?
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30.06.2022 22:11 Ответить
 
 