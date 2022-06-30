Кабмин разрешил нотариусам удостоверять сделки с недвижимостью по доверенности во время военного положения, - постановление

Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок совершения нотариальных действий во время военного положения, разрешив удостоверять операции с недвижимостью по доверенности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно постановлению правительства №719, нотариальное удостоверение договоров по отчуждению недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки и прочего на основании доверенности разрешено, если с момента удостоверения доверенности до дня заключения договора не истек один месяц (или два месяца, если доверенность удостоверена консульством, дипломатическим представительством Украины или в соответствии с иностранным законодательством).

Если после удостоверения доверенности прошло больше времени, нотариальные действия возможны при предоставлении заявления доверителя о подтверждении действия документа.

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Постановление также свидетельствует, что доверенность должна быть зарегистрирована в Едином реестре доверенностей с внесением в нее соответствующих сведений.

В документе указано, что нотариальное удостоверение договоров по отчуждению недвижимости, ипотеки, установление доверительной собственности осуществляется по местонахождению имущества или юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон договора.

В то же время запрещается нотариальное удостоверение таких договоров до истечения одного месяца со дня госрегистрации права собственности, если он был приобретен во время военного положения на основании договора, передачи в собственность юрлицу как вклад в капитал или выход из состава учредителей юрлица.