Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен "начальником отдела полиции" в Волчанске, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший правоохранитель, добровольно перешедший на сторону захватчиков и ставший "начальником отдела полиции" во временно оккупированном Волчанске Харьковской области, заочно объявлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Волчанске Чугуевского района бывший правоохранитель добровольно перешел на сторону страны-агрессора. Муж передал оккупантам списки правоохранителей, покинувших территорию города и оставшихся", - говорится в сообщении.
По данным досудебного следствия, подозреваемый также призвал своих бывших коллег последовать его примеру и обвинял в войне украинскую сторону. После того, как стражи порядка сняли флаг РФ со здания полиции в Волчанске и подняли флаг Украины, подозреваемый с оккупантами приехал к ним домой и провел "обыск".
В конце апреля оккупанты назначили его начальником так называемого отдела полиции в Волчанске.
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Яке фото..Знову рожи їх ховають,щоб часом хто-небудь їх не впізнав
@EugeneRibchins
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10 ч
Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
Для того і закривають щоб не впізнали.
Що - єдиний ?
І кого зафіксували - бувших КГБішніків , МВСіків , "голів адміністрації" і т.д. і т.п.
Для цієї Портновсько- Коломойської влади це нормально, коли мера- зрадника з Харківщини суд дав 2 роки умовно і відпустив