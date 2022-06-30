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Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен "начальником отдела полиции" в Волчанске, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший правоохранитель, добровольно перешедший на сторону захватчиков и ставший "начальником отдела полиции" во временно оккупированном Волчанске Харьковской области, заочно объявлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен начальником отдела полиции в Волчанске, - прокуратура 01

"Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Волчанске Чугуевского района бывший правоохранитель добровольно перешел на сторону страны-агрессора. Муж передал оккупантам списки правоохранителей, покинувших территорию города и оставшихся", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, подозреваемый также призвал своих бывших коллег последовать его примеру и обвинял в войне украинскую сторону. После того, как стражи порядка сняли флаг РФ со здания полиции в Волчанске и подняли флаг Украины, подозреваемый с оккупантами приехал к ним домой и провел "обыск".

В конце апреля оккупанты назначили его начальником так называемого отдела полиции в Волчанске.
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Топ комментарии
+32
Навіщо морду лиця закривати? Може якась добра людина захоче зарізати цю собацюру, а при зустрічі не зможе впізнати....
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30.06.2022 19:48
+27
Євген Рибчинський

@EugeneRibchins

·

10 ч

Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!

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30.06.2022 19:47
+25
Никогда не поверю что его коллеги не знали чем эта мразота дышит и куда клонит. Знали но молчали. К тому же не слышал чтобы наказали притом показательно перебежчиков еще с 2014 года. Вот вам и результат. Сколько людей погибло из-за попустительства властей даже думать страшно
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30.06.2022 19:51
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Дивлячиь на фото воно просто мерзенна свиня...
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30.06.2022 19:45 Ответить
Александр Чуднивец f1b95bc0
Яке фото..Знову рожи їх ховають,щоб часом хто-небудь їх не впізнав
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30.06.2022 20:12 Ответить
Євген Рибчинський

@EugeneRibchins

·

10 ч

Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!

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30.06.2022 19:47 Ответить
А Труханов особливо і не ховае свое справжнє обличя колоборанта.Коли оркі ракетою вбили жінку,її матір та дитину,він потягнув їх тіла відпивати у кирилівську церкву московського патріархату.А його 150 млн в асфальт.Це скільки байрактарів можна було б придбати?А він їх в асфальт.Пакостіт,як може.
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30.06.2022 20:24 Ответить
Його ж одесити вибрали. У нас вся країна з вивихом. Не потрібна їм ця земля . Тому і вибирають так. Надіються що той хто прийде до них з автоматом їх ощасливить. Я люблю Україну , але бачу що толку не буде . Наш мудрий народ не хоче жити нормально в своєму домі. Як би вони не вилизували кацапам - всерівно будуть хохлами , істотами другого сорту. Незалежно якої національності.
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01.07.2022 06:45 Ответить
Ну це вже повний *******.
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30.06.2022 20:35 Ответить
Поки не втече, ніхто йому підозру не оголосить. Бо ця їхня підозра оголошується тільки заочно. А очно вони не можуть, бо в них очі замазані, так як харя у цього падли.
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30.06.2022 21:42 Ответить
Навіщо морду лиця закривати? Може якась добра людина захоче зарізати цю собацюру, а при зустрічі не зможе впізнати....
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30.06.2022 19:48 Ответить
Зняли з язика, тільки хотів запитати.)
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30.06.2022 19:56 Ответить
Red_Sky_On
Для того і закривають щоб не впізнали.
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30.06.2022 20:14 Ответить
..як навищо? - ему ещё в ОПе, с дермаками-татаровыми работать и работать: и по порохоботам и по патриотам и по активистам...
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30.06.2022 20:39 Ответить
Никогда не поверю что его коллеги не знали чем эта мразота дышит и куда клонит. Знали но молчали. К тому же не слышал чтобы наказали притом показательно перебежчиков еще с 2014 года. Вот вам и результат. Сколько людей погибло из-за попустительства властей даже думать страшно
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30.06.2022 19:51 Ответить
Блін ...
Що - єдиний ?
І кого зафіксували - бувших КГБішніків , МВСіків , "голів адміністрації" і т.д. і т.п.
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30.06.2022 19:53 Ответить
Всех ментов надо через детектор лжи прогнать,а то слишком много предателей среди них развелось.
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30.06.2022 19:54 Ответить
А чего рожа стыдливо заретуширована? Героя должны знать в лицо все в стране
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30.06.2022 20:01 Ответить
он же из системы МВД..там своих прикрывают во всем..такие после войны нужны будут зеБилам.
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30.06.2022 20:05 Ответить
а морду навіщо замулили?
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30.06.2022 20:01 Ответить
Что то много предателей среди полиции развелось ?
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30.06.2022 20:03 Ответить
Лицо спрятано потому, что самый гуманный суд в мире может и оправдать? Подумаешь, сдал кого-то.
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30.06.2022 20:07 Ответить
Слідство, суд, розстріл і моментом на три порядки поменшає таких ,,правоохоронців,,!
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30.06.2022 20:13 Ответить
Нажаль, це "вологі мрії"....
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30.06.2022 20:14 Ответить
Мусор есть мусор.
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30.06.2022 20:14 Ответить
Нічого дивного не відбувається, мусорва завжди була в більшості випадків зрадники.
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30.06.2022 20:18 Ответить
******** прячут рожы *********
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30.06.2022 20:19 Ответить
Реформа поліції заблюрена і ми не можемо зараз побачити її обличчя
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30.06.2022 20:32 Ответить
Результат "реформи" Авакова! Вся ментовська мерзота залишилась на своїх посадах!
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30.06.2022 20:37 Ответить
Нєє погані там,тут гарні!!!
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30.06.2022 20:37 Ответить
Даже через размытость фото видно хлебальник предателя. Если после победы мы опять их « простить, понять, отпустить» , это будет пиз….
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30.06.2022 21:05 Ответить
Поки не почнемо каратизрадників нам не перемогти
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30.06.2022 21:14 Ответить
Та щож це таке,чому пику злочинця знов закрили??? Скільки можна їх закривати ??Украіна всіх повинна знати в обличчя ! Чому закривають пики злочинців не розумі
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30.06.2022 21:28 Ответить
Перші хто йде на співпрацю - менти, вчителі...
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30.06.2022 21:29 Ответить
10 лет назад что раз печатал--- пока не уберем все избирательные участки со школ, совдепия будет править бал ещё 25 лет. Но ни хера и по сей день. И идея не моя, многих. И по вузам тоже.
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01.07.2022 08:09 Ответить
На шибеницю гниду!
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30.06.2022 21:34 Ответить
Де ж таку шибеницю найти, щоби ту тонну гімна витримала
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30.06.2022 21:46 Ответить
Крылатая фраза Авакова : мусора-не люди!Опровержения будут?
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30.06.2022 21:53 Ответить
Будуть,тому що в Гостомелі,держали оборону пліч-опліч тероборона,нацполіція,СБУ,КОРД!
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30.06.2022 22:09 Ответить
А в Маріуполі деякі колишні атовці- менти перейшли до росіян служити в їх поліції
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01.07.2022 01:19 Ответить
вова,чому лице зрадника ми не бачимо?
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30.06.2022 22:07 Ответить
Що значить здав? - Їх і можливо їх сім'ї вбили і катували.
Для цієї Портновсько- Коломойської влади це нормально, коли мера- зрадника з Харківщини суд дав 2 роки умовно і відпустив
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01.07.2022 01:18 Ответить
Пока не уберем всех с МВД, СБУ, прокуратуры, мо,. Мид--- кому старше 45, падлики Морозовы и коммуняки от 55-65 лет, там будут гадить ещё 20 лет. Просто уволить для начала.
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01.07.2022 08:04 Ответить
 
 