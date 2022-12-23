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Новости Война в Украине
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Беларусь (7527) Латвия (1156) Лукашенко (3502) Ринкевич Эдгар (113)

Не считаем, что Лукашенко контролирует ситуацию и может как-то на нее повлиять, - глава МИД Латвии Ринкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Россия и Беларусь в контексте войны в Украине являются "одним целым", и самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко ни на что в ней не влияет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевич сказал в комментарии "Зеркалу".

На вопрос издания, как он оценивает вероятность того, что Беларусь вступит в войну, министр ответил: "Вступит? А что есть какие-то новости, что она вступает, за исключением того, что Лукашенко позволяет использовать российским войскам белорусскую территорию для операции в Украине?" 

"Если честно, мы считаем, что должны рассматривать Беларусь как военный округ Российской Федерации с начала военной агрессии России против Украины. Мы не считаем, что Лукашенко контролирует ситуацию и может как-то на нее повлиять", – отметил Ринкевич.

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Он уточнил, что Латвия рассматривает Беларусь как соагрессора в войне с Россией против Украины.

"Когда принимались решения саммита НАТО по укреплению восточного фланга, Беларусь и Россия с военной точки зрения рассматривались как одно целое. Поэтому мы должны укрепить и расширить присутствие наших союзников на территории Польши и Литвы, Латвии и Эстонии", - добавил Ринкевич.
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Топ комментарии
+10
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30.06.2022 20:18
+6
Лукашенко простий поліцай, який прислужує ворогу і здав у рабство народ який колись йому довірив себе!
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30.06.2022 20:12
+4
Удобно устроился. Я не я и хата не моя. В Гааге будет пучить глазенки шаволить вусами и говорить - ОН меня заставил, паскуда. Как есть, вот вам хрест.
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30.06.2022 20:09
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ротом будет вещать именно он...
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30.06.2022 19:57 Ответить
а где делись тысячи беженцен которые прорывались в польшу.
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30.06.2022 19:59 Ответить
Убежали обратно☝
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30.06.2022 20:28 Ответить
Πγτιн ςυκα περεςταλ платить сирийским беженцам.
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30.06.2022 21:20 Ответить
Вы не поверите, но до сих пор пытаются периодически прорываться и делают подкопы под новенький польский забор. Задор и массовость правда уже не те. Просто на фоне войны в Украине эти скучные новости давно отошли в мировой повестке дня на сто двадцать третий план.
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01.07.2022 14:57 Ответить
Ну алес,пісец наближається непомітно і Мудіщев це вже минуле!!!)))
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30.06.2022 20:09 Ответить
Удобно устроился. Я не я и хата не моя. В Гааге будет пучить глазенки шаволить вусами и говорить - ОН меня заставил, паскуда. Как есть, вот вам хрест.
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30.06.2022 20:09 Ответить
Лукашенко простий поліцай, який прислужує ворогу і здав у рабство народ який колись йому довірив себе!
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30.06.2022 20:12 Ответить
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30.06.2022 20:18 Ответить
стопудово
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30.06.2022 20:27 Ответить
Яке гидотне фото з двома "бойовими підорасами" ,ще поцілувалися б тварюки.
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30.06.2022 20:30 Ответить
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30.06.2022 22:30 Ответить
 
 