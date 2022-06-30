Турчинов: Уже в 2018 году САУ "Богдана" готова была выполнять боевые задания. ВИДЕО
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Самоходная артиллерийская установка "Богдана" 155 "натовского" калибра на 100% украинского производства была готова выполнять боевые задания уже в 2017-2018 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке секретарь СНБО Украины 2014-2019 годов Александр Турчинов, находящийся на юго-востоке в рядах ВСУ.
По его словам, несмотря на перспективность, уже летом 2019 года проект был остановлен, "финансирование аннулировано, а испытания заблокированы".
"В результате, российское вторжение в феврале 2022 года мы встретили только с одним образцом "Богданы", которая способна эффективно уничтожать врага "натовскими" снарядами на расстоянии более 40 километров, а по своим характеристикам не уступает иностранным образцам", – сказал Турчинов, отметив , что сегодня именно за эффективное уничтожение врага на украинском острове Змеиный Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный поблагодарил разработчиков "Богданы".
"Эта страшная война должна научить нас прежде всего делать выводы из бездарно потерянного времени и ресурсов и понять очевидные безальтернативные приоритеты, – только мощное оружие в руках наших мужественных воинов способно защитить и освободить страну", – сказал он, добавив, что эффективное украинское оружие – залог нашей независимости и суверенитета.
По словам Турчинова, даже в условиях войны есть возможности возобновления производства украинских артиллерийских и ракетных систем. "Есть большая надежда, что это будет реализовано", – резюмировал он.
"На видео и сама САУ "Богдана". 2018 год. В 2022 она, к сожалению, до сих пор одна", - подписал Александр Турчинов видео.
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Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
Як що поцікавишся,то знайдеш що працювали над НАДІЙНОЮ,ЗАХИЩЕНОЮ системою АВТОМАТИЧНОЇ зарядки.
Чого б не напасти коли супротивник не здатен захиститись?
Ось звідки і тисячі загиблих та втрачені та знищені території та міста і села.
Так само не може бути національного розвитку, в тому числі розвитку бізнесу, поки чужі армії руйнують все, що було побудовано. Тому за збройні сили потрібно платити.
Але у 2019 трапився Зельцман/зелемойскій,найвеличніший пісюніст!
С "Богдани" стільки не вкрадеш як з асфальту який оцінили втридорога
тепер швидко возять гуманітарну допомогу
Ти ба які хитрющі!
Это не дебилизм, а сознательная провокация.
Хто для наших партнерів конкурент? ІмбИцили, які під час війни вірять г+г бабломойського-мертвечука і голосують по приколу?
Що там про саботаж? Хто, що саботував, конкретно?
Можливо зараз, у якійсь кооперації, чи завдяки купівлі ліцензії, є можливість доробити цю систему, до рівня того ж Цезаря. Мені здається саме із нього взятий концепт Богдани... Тоді так, є сенс над цим працювати. А мати радянський по духу концепт із новим калібром, це безперспективно.
из ВСЕХ структур. А в ВР НИ с КЕМ не сотрудничал.
А раз так за все должен и отвечать!