Внутри Лисичанска боев нет, город не окружен, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

Российские оккупанты подходят к Лисичанску Луганской области с разных сторон, однако город не окружен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне подходят к Лисичанску с разных сторон. Рашисты отчитываются, что контролируют чуть ли не половину города, и что Лисичанск оцеплен - это ложь", - отметил он.

Гайдай отметил, что эвакуация из города пока невозможна из-за мощных обстрелов.

Также подъездные дороги к Лисичанску оккупанты минируют противотанковыми минами.

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