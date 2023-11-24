Внутри Лисичанска боев нет, город не окружен, - руководитель Луганской ОВА Гайдай
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Российские оккупанты подходят к Лисичанску Луганской области с разных сторон, однако город не окружен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне подходят к Лисичанску с разных сторон. Рашисты отчитываются, что контролируют чуть ли не половину города, и что Лисичанск оцеплен - это ложь", - отметил он.
Гайдай отметил, что эвакуация из города пока невозможна из-за мощных обстрелов.
Также подъездные дороги к Лисичанску оккупанты минируют противотанковыми минами.
Топ комментарии
+8 Bird Jackdaw
показать весь комментарий30.06.2022 21:08
+7 Maxim Ak-Murza
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+6 Олег Кущ 3c573107
показать весь комментарий30.06.2022 20:47
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Ты просто констатировал факт, а некоторых устраивают только фантазии.
А он наверное "город оцеплен" представляет себе как непрерывную цепочку из солдат, которые кружат хоровод ?!