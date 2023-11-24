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Лисичанск (324) Гайдай_ЛОГА (714)

Внутри Лисичанска боев нет, город не окружен, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Российские оккупанты подходят к Лисичанску Луганской области с разных сторон, однако город не окружен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне подходят к Лисичанску с разных сторон. Рашисты отчитываются, что контролируют чуть ли не половину города, и что Лисичанск оцеплен - это ложь", - отметил он.

Гайдай отметил, что эвакуация из города пока невозможна из-за мощных обстрелов.

Также подъездные дороги к Лисичанску оккупанты минируют противотанковыми минами.

Читайте: Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб
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Топ комментарии
+8
Я вражений від вас цензорята, то ви пригаєте до небес від успіху та одні прокьони від невдач і позазкові настрої, це війна панове тут буває різне
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30.06.2022 21:08
+7
Неоднозначную реакцию у меня Гайдай вызывает. Он на Малхасяна похож.
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30.06.2022 20:57
+6
Следим за руками
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30.06.2022 20:47
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Следим за руками
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30.06.2022 20:47 Ответить
Сподіваюсь, наші війська з Славʼянсько-Бахмутської лінії зможуть дальнобійною артою та Хаймерсами знищити Попаснянське угруповання ворогу.
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30.06.2022 20:49 Ответить
видимо была задумка,что орки будут атаковать крутой берег с Североднецка. Это втирал и Жданов и Арестович и проч... А орки просто зашли с юга и никто уже не будет штурмовать крутые берега
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30.06.2022 20:57 Ответить
Вот меньше надо было втирать. А то рассказывают постоянно кацапам, как не нужно делать. Кацапы не идиоты, они на всяких арестовичах и учатся, лол.
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30.06.2022 21:00 Ответить
да нафиг им вперлись те арестовичи, что б на них учиться. не нужно недооценивать врага. у них тоже хватает грамотных генералов с боевым опытом.
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30.06.2022 21:47 Ответить
его и не надо особо штурмовать. если нефтеперерабатывающий завод взят - то все трассы уже перерезаны. возьмут белоговоровку - и кольцо закроется. попробуй потом держать лисичанск без подвоза боеприпасов, пополнения и продовольствия. будет то же что и с мариуполем. просто измором возьмут
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30.06.2022 21:57 Ответить
Знаешь почему в спаме ?
Ты просто констатировал факт, а некоторых устраивают только фантазии.
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01.07.2022 07:05 Ответить
Войну выиграет дед Стефания.
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30.06.2022 20:54 Ответить
Неоднозначную реакцию у меня Гайдай вызывает. Он на Малхасяна похож.
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30.06.2022 20:57 Ответить
Він як всі узеленські зрадник але розповідає про обстановку регулярно.
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30.06.2022 21:13 Ответить
вин або зрадник або недоумок...
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30.06.2022 21:50 Ответить
а може и то и друге...
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30.06.2022 21:51 Ответить
да ***** місто за містом -- а тоді за паритету арти шоб відбити треба буде шоб відбити положити в 5 р. більше -- це піздєц
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30.06.2022 21:07 Ответить
Я вражений від вас цензорята, то ви пригаєте до небес від успіху та одні прокьони від невдач і позазкові настрої, це війна панове тут буває різне
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30.06.2022 21:08 Ответить
Таков путь!
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30.06.2022 21:23 Ответить
таков хуть а не путь
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30.06.2022 23:42 Ответить
гайдай много говорит...молчанье золото...на селекторе отсчитался и будь здоров...
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30.06.2022 21:48 Ответить
поки орки не форсують Донець у білогорівки іц не будуть наступати, ні хрена не вийде. максимальне просування буде в район НПЗ бо там більше нема де сховатись. Тому так Гайдай коменти дає, арта орків відчуває снарядний голод, а підвоз як завжди хромає.
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30.06.2022 21:51 Ответить
им смысла форсировать уже нету. если нпз занят, то просто пойдут на белогоровку с юга
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30.06.2022 22:03 Ответить
Такий собі Джек Горобець- капітан без корабля . Гайдай - губернатор без області.
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30.06.2022 21:54 Ответить
Если Гайдай вдруг займется обороной Киева, я сразу сваливаю.
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30.06.2022 22:00 Ответить
Куда? Все уже. Лавочка закрывается и нигде не будет 100% гарантии. дед пришел на войну и смотрит на нато - и ему все пох.
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30.06.2022 22:10 Ответить
кацап ты **** тупой как валенок твоем путлеру скоро кирдык смотри у него уже голос дрожит как у опущенного
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30.06.2022 23:43 Ответить
Город не оцеплен, просто его нельзя покинуть.

А он наверное "город оцеплен" представляет себе как непрерывную цепочку из солдат, которые кружат хоровод ?!
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30.06.2022 22:15 Ответить
 
 