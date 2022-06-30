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Российские войска нанесли удар по Одесщине двумя ракетами, пострадавших и разрушений нет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска в четверг нанесли ракетный удар по Одесской области двумя ракетами.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
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