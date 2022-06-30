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Российские войска нанесли удар по Одесщине двумя ракетами, пострадавших и разрушений нет, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Российские войска в четверг нанесли ракетный удар по Одесской области двумя ракетами.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Читайте: Российские войска ударили по Одесщине еще двумя крылатыми ракетами
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Мапа повітряних тривог зі статистикою

P.S. Щоб ви здохли, кацапи.
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30.06.2022 21:21 Ответить
Це вони Богдану шукають.
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30.06.2022 21:25 Ответить
Смерть вони свою шукають, друже... І знайдуть.

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30.06.2022 22:15 Ответить
Не думаю. "Богдана" маленька і мобільна, її важко виявити, майже неможливо. В одеській області ще є багато "цікавого" для орків. Великого і нерухомого. Цілили, досі не влучали. Не буду конкретизувати, щоб не зурочити.
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01.07.2022 00:14 Ответить
Коли вже це генетичне сміття москальське повиздихає ...👽
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30.06.2022 22:37 Ответить
 
 