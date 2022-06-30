Во время освобождения острова Змеиный был уничтожен вертолет Ка-52 оккупантов, - ОК "Південь"

Во время освобождения острова Змеиный украинские военные сбили над Черным морем российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Накануне один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением", - говорится в сообщении.

Также, пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня ВСУ по острову Змеиный, россияне дважды ночью атаковали черноморское побережье на юге Одесщины истребителями Су-35. Вражеские самолеты выпустили три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы.

"Но береговая линия убедительно свидетельствует о неуместности курортного сезона в таких условиях", – сообщили в ОК "Південь".

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