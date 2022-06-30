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война (46904) Змеиный (172) Одесская область (3106) вертолёт (1039)

Во время освобождения острова Змеиный был уничтожен вертолет Ка-52 оккупантов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,к52

Во время освобождения острова Змеиный украинские военные сбили над Черным морем российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Накануне один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением", - говорится в сообщении.

Также, пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня ВСУ по острову Змеиный, россияне дважды ночью атаковали черноморское побережье на юге Одесщины истребителями Су-35. Вражеские самолеты выпустили три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы.

"Но береговая линия убедительно свидетельствует о неуместности курортного сезона в таких условиях", – сообщили в ОК "Південь".

Смотрите: Остров Змеиный после побега российских оккупантов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+28
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30.06.2022 21:32
+26
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30.06.2022 21:29
+24
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30.06.2022 21:40
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Ну и вишенка …
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30.06.2022 21:27 Ответить
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30.06.2022 21:29 Ответить
гарна ідея
я б плюсонула, хай би самі себе там повбивали, тай до нас не лізли
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30.06.2022 21:31 Ответить
А причем здесь Киев и "издевательская фраза"?
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30.06.2022 21:39 Ответить
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30.06.2022 21:40 Ответить
От так само й від Херсону в склад кацапстану війдуть лише перші три літери.
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30.06.2022 22:00 Ответить
кацапи сказали, що зліняли зі Зміїного на знак "доброї волі". А це те саме, що отримавши якісно пи*зи сказати, що нібито сам пішов, бо шкода було тих, хто тобі дав пи*ди.
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30.06.2022 22:06 Ответить
У свинособак волі нема - від слова взагалі: ні"доброї" ні недоброї! Якшо хочеш шоб кацападло тебе якось зрозуміло - в'їб@ш його чимсильніше(і бажано не один раз!), і в нього одразу "проясняється" у його свинособачій бошці: "пара рвать когті!" 💤😱
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30.06.2022 22:37 Ответить
А Ви не намагалися відшукати різниці між словами "воля" і "свобода"? Як перекласти "воля" на "свободу" англійською, наприклад? Німецькою? Та будь-якими мовами світу? В чому різниця?
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30.06.2022 23:17 Ответить
агонизирующее подергивание доброй воли
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30.06.2022 21:30 Ответить
"Визначне досягнення" - світові експерти про звільнення острова Зміїний



Супутникове зображення 2022 Maxar Technologies/Handout через REUTERS

"Визначним досягненням" України називають міжнародні експерти звільнення українськими військовими острова Зміїний. Вони наголошують на стратегічній важливості цього маленького острова як для експорту зерна з Одеси, так і загалом для майбутнього цієї війни.

"Витіснення Україною російських військ із острова Зміїного є значним досягненням для Києва та важливою поразкою для Росії. Українські війська навряд чи самі знову займуть позиції на Зміїному, але їм це і не потрібно - їм потрібно було витіснити росіян звідти, і вони це зробили", - коментує новини з України експерт Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни

"Це надзвичайна стратегічна та моральна перемога. Україна тепер може скористатись виведенням росіян, щоб відкрити порт Одеси та вивезти зерно на світовий ринок. Більше того, символічна поразка Росії та звільнення острова Зміїний"ще більше посилить дух українців", - пише колишній радник президента США з питань національної безпеки, а нині військовий експерт Александр Віндман.
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30.06.2022 21:31 Ответить
Ага. Будут освобождение острова 100 на 100 метров впаривать как особое достижение, а вместо этого будут просить отказаться от крыма и дамбаса в качестве небольшой уступки ради *мира*
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30.06.2022 21:41 Ответить
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30.06.2022 21:31 Ответить
Это МИ-24, КА-52 вообще другой и цена на порядок выше
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30.06.2022 23:11 Ответить
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30.06.2022 21:32 Ответить
Шест*
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30.06.2022 21:59 Ответить
Шест жопной боли.
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30.06.2022 23:12 Ответить
Жесть жопной боли.
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30.06.2022 23:13 Ответить
Звучит песня "Притяженье Земли"
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30.06.2022 21:36 Ответить
Были летчики, а стали аквалангисты. Звучит песня манго манго - "аквалангисты"
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30.06.2022 22:07 Ответить
І це ще наші кораблі навіть в море не виходили!
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30.06.2022 21:37 Ответить
Слава Героям ЗСУ‼️👏👏👏👏👏👍👍Бравоооо‼️Биииссс‼️👏👏👏👏❤️💙💛
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30.06.2022 21:43 Ответить
мда.... эх. невеселые новости. от слова - ваще.
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30.06.2022 21:50 Ответить
Гелікофікація орків!
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30.06.2022 22:03 Ответить
Успели круги надуть? Если грести по течению, то через пару недель на траверзе можно увидеть Констанцу.
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30.06.2022 22:26 Ответить
..дурненьке!! Там вмще фото знищенного вщент Зміїного. Ти до того дурне... що навіть бажання ідіоту щось писати нема апріорі!
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01.07.2022 00:15 Ответить
Ета хвейкъ!!!
В якості "жеста доброй волі", взяли й самі гепнули гвинтокрилим лайном об землю...
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01.07.2022 00:35 Ответить
"Аллигатор".
Рожденный ползать летать не может.
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01.07.2022 10:04 Ответить
 
 