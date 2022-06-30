Во время освобождения острова Змеиный был уничтожен вертолет Ка-52 оккупантов, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время освобождения острова Змеиный украинские военные сбили над Черным морем российский вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
"Накануне один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением", - говорится в сообщении.
Также, пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня ВСУ по острову Змеиный, россияне дважды ночью атаковали черноморское побережье на юге Одесщины истребителями Су-35. Вражеские самолеты выпустили три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы.
"Но береговая линия убедительно свидетельствует о неуместности курортного сезона в таких условиях", – сообщили в ОК "Південь".
Пожалуйста, подождите...
я б плюсонула, хай би самі себе там повбивали, тай до нас не лізли
Супутникове зображення 2022 Maxar Technologies/Handout через REUTERS
"Визначним досягненням" України називають міжнародні експерти звільнення українськими військовими острова Зміїний. Вони наголошують на стратегічній важливості цього маленького острова як для експорту зерна з Одеси, так і загалом для майбутнього цієї війни.
"Витіснення Україною російських військ із острова Зміїного є значним досягненням для Києва та важливою поразкою для Росії. Українські війська навряд чи самі знову займуть позиції на Зміїному, але їм це і не потрібно - їм потрібно було витіснити росіян звідти, і вони це зробили", - коментує новини з України експерт Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни
"Це надзвичайна стратегічна та моральна перемога. Україна тепер може скористатись виведенням росіян, щоб відкрити порт Одеси та вивезти зерно на світовий ринок. Більше того, символічна поразка Росії та звільнення острова Зміїний"ще більше посилить дух українців", - пише колишній радник президента США з питань національної безпеки, а нині військовий експерт Александр Віндман.
В якості "жеста доброй волі", взяли й самі гепнули гвинтокрилим лайном об землю...
Рожденный ползать летать не может.