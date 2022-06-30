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Новости За рубежом
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Болгария (617) дипломатия (1432) посольство РФ (440) Россия (91304)

Россия пригрозила Болгарии разрывом дипломатических отношений, если та не пересмотрит решение о выслании 70 дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

Посол России в Болгарии Елеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о выслании 70 работников российских дипломатических представительств.

Об этом Митрофанова заявила в четверг в эфире болгарского телеканала BNT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос, каков будет ответ России на высылку дипломатов, она сказала: "Москва примет очень кардинальные шаги. Это (выслание – ред.) не может пройти незамеченным". На уточнение, о чем идет речь, Митрофанова заявила: "Дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение".

Кроме того, болгарские СМИ в четверг сообщили о том, что Россия направила Болгарии ноту с требованием отменить решение о выслании российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Позже существование такого обращения подтвердило и МИД Болгарии.

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В ноте утверждается, что решение должно быть пересмотрено до полудня 1 июля, иначе "перед российским руководством будет немедленно поднят вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария".

МИД Болгарии передал ноту канцелярии премьера и ожидает дальнейших действий.

Как сообщалось, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник объявил о выслании из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.
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Топ комментарии
+40
Болгары засунули ху.лу в очко красный перец. Респект Болгария!
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30.06.2022 21:52
+31
Болгарія ломає кацапське шпигунське гніздо на балканах... кацапи бісяться й погрожують - понтують, як сказав Фейгін.
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30.06.2022 21:54
+28
Московии только и остаётся, что надувать "большие и страшные" пузыри из носа, чтобы хоть кого-то напугать.. а вдруг получится?..
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30.06.2022 21:57
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весь мир напугали)))
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30.06.2022 21:51 Ответить
Не трогайте наших шпионов - штирлицов! Это бесчеловечно!
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30.06.2022 22:21 Ответить
Так це й потрібно Болгарам! Які догадливі пацаки…
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30.06.2022 21:52 Ответить
Болгары засунули ху.лу в очко красный перец. Респект Болгария!
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30.06.2022 21:52 Ответить
Ратунду? кажись так он называется.
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30.06.2022 22:13 Ответить
Ратунда - це перець салатних сортів Круглий і приплюснутий Найбільш зручний для фарширування
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30.06.2022 22:54 Ответить
Яка страшна кара...
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30.06.2022 21:52 Ответить
А еще я тебе жвачку не дам пожевать.
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30.06.2022 21:53 Ответить
Смешные...
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30.06.2022 21:54 Ответить
Болгарія ломає кацапське шпигунське гніздо на балканах... кацапи бісяться й погрожують - понтують, як сказав Фейгін.
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30.06.2022 21:54 Ответить
Московии только и остаётся, что надувать "большие и страшные" пузыри из носа, чтобы хоть кого-то напугать.. а вдруг получится?..
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30.06.2022 21:57 Ответить
Не все так просто ,в Болгарії повно ватних політиків.Є урядова криза.Будемо надіятись Болгарія не спасує....
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30.06.2022 22:20 Ответить
Вот мне интересно, я был в Болгарии почти 2 года назад и там был кризис еще до моего посещения. Выходит что в Болгарии кризис власти создают искусственным путем, нет?
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01.07.2022 00:02 Ответить
Надеемся Болгария пересмотрит свое решение не поставлять нам оружие
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30.06.2022 21:58 Ответить
Болгария одумается...Ведь не рискнёт Болгария тем,что болгарских студентов не пустят в сыктывкарские институты и не пустят болгар убирать горелые деревья в Сибири с мест глобальных пожарищ,...Побоятся болгары,что их лишат возможности отравиться шашлыками тнеизвестного тпроисхождения в каком-нибудь дербенте..Про сочинское побережье вообще не стоит упоминать- такая утрата для болгар...К тому же болгары не смогут поднять выше экономику импортируемыми из башкирии недозрелыми помидорами..Ужасть!!!...)
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30.06.2022 21:58 Ответить
Гарні чоботи, треба брати. Реакція московії просто передбачувана, як із закриттям траниту о Кеніксбергу.
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30.06.2022 22:04 Ответить
Колись дуже давно я навчалася в Києві..Ще при союзі..Були в нас і болгари..Ми їх підкалували: так ви-наша 16-та республіка?Відповідь була така: це ми тут хіхікаємо, бо-друзі..А боже борони, щоб таке сказано було в нас!!((Сподіваюсь, що там Багато нормальних і зараз!
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30.06.2022 22:06 Ответить
як там болгарською "НАСРАТИ!"?
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30.06.2022 22:07 Ответить
Тримай - ''Не ми пука'' или ''Не ме *****''
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30.06.2022 22:45 Ответить
Ну всьо... Хана болгарам )))))))
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30.06.2022 22:09 Ответить
ruzke-Kurwy!
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30.06.2022 22:09 Ответить
Косаби,слабенько щось лякаєте,бомбою бомбою ядерною відразу залякуйте,а то всіх бомбою а цих тільки розривом,несправедливо це!!!
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30.06.2022 22:10 Ответить
Ой-ой-ой, да какая может быть дипломатия с этой фашистской страной, которую проклял весь мир???
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30.06.2022 22:10 Ответить
Схоже на істерику
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30.06.2022 22:19 Ответить
Найстрашніша зброя параші - погрози...
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30.06.2022 22:32 Ответить
скоро будет флешмоб, кто еще не мокнул руське
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30.06.2022 22:34 Ответить
70 дипломатів ..? Навіть не думав, що їх там так багато.
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30.06.2022 22:35 Ответить
Це ще не всі...
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01.07.2022 01:08 Ответить
Ако скъсат дипломатически отношения с България ще имам повод за голям празник!
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30.06.2022 22:42 Ответить
Ще изпия голяма ракия, със суджук и мезе.
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30.06.2022 22:49 Ответить
ЗасРашка стала токсичной даже для своих традиционных партнеров. А когда-то при ссср Болгарию считали чутьли не ещё одной республикой. Дядя вова и тут всех переиграл.
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30.06.2022 22:45 Ответить
Що і ніяких тобі отруєнь, вибухів на складах, шпигунства, контабанди, диверсій, намагань державних переворотів? Ні. Болгари цього точно не переживуть. Такого дипломатичного "партнера" не можна втрачати.
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30.06.2022 22:45 Ответить
пекучий, певно, ляпас був...
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30.06.2022 22:49 Ответить
Правда очі коле.
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01.07.2022 01:24 Ответить
ой как страшно...ну вышлите не 70 а 80 идиотов. пусть пуканы рвут
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30.06.2022 22:50 Ответить
везде враги...Болгария, Сша, Украина, Литва, может стоить задуматься?
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30.06.2022 22:59 Ответить
Всім вони погрожують, всіх стращають.
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30.06.2022 23:12 Ответить
А хто ще не посилав ******** *****...
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01.07.2022 00:03 Ответить
Ничего кремль в Болгарии не закроет - как можно закрыть центр шпионажа ? Тем более, в натовской стране.
"Стоит над горою Алёша и мочится Вове в глаза..."
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01.07.2022 00:09 Ответить
И шо?
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01.07.2022 00:39 Ответить
Штирлиц...ты провалил спецоперации...Болгария отрезана от нашего газа...
Ваван Баран...ты мне не тыкву...читай свою же телеграмму за прошлый год..черным по белому...
Юстас...обосрать Болгарию с газом по полному тарифу...
Алекс...
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01.07.2022 06:36 Ответить
Видно, болгари добряче копнули під кубло рашистських шпигунів і накрили когось надважливого.
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01.07.2022 06:50 Ответить
***** сверх нормы два чемодана аж насрал,
Болгарам его чемурданы не нужны,
Вова, подари говно Шлюхе Какабаевой
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01.07.2022 08:21 Ответить
Смерть русне!
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01.07.2022 08:23 Ответить
Опять шпионов вонючей ********* сцаными тряпками погнали.
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01.07.2022 08:33 Ответить
Знову воно своєю голою сракою лізе до беззахисних іжачків
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01.07.2022 09:49 Ответить
ну и хорошо,давно пора все отношения с этими террористами и нацистами всем странам разорвать!
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01.07.2022 10:01 Ответить
Нужно выгонять не 70, а всех поголовно. И не только из Болгарии, а из всех цивил. стран мира. Среди путиноидов ни одного нормального нет, вот пусть и плавают в родном дерьме...
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01.07.2022 10:13 Ответить
 
 