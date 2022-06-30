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Новости За рубежом
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МКС (70) Южная Осетия (175)

Суд в Гааге выдал ордера на арест трех военных преступников из Южной Осетии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мкс

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест трех военных преступников из Южной Осетии, участвовавших в войне России против Грузии в 2008 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что выданы ордера на арест Михаила Минзаева ("министр внутренних дел"), Гамлета Гучмазова (начальник СИЗО) и Давида Санакоева ("омбудсмен").

Согласно решению, есть основания полагать, что каждый из них несет ответственность за военные преступления. Ордеры на арест связаны с их действиями во время войны 2008 между Россией и Грузией.

Все трое предположительно несут ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки, посягательство на человеческое достоинство, взятие в заложники и незаконное перемещение гражданских), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года.

Напомним, в 2021 году Европейский суд по правам человека признал этнические чистки в ходе войны России с Грузией в 2008 году.

Война 2008 года началась 8 августа с обстрела Цхинвали (Южная Осетия) грузинской стороной после российской провокации. Через несколько часов в войну вступила Российская Федерация, активные боевые действия завершились шесть дней спустя поражением Грузии.

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Какая скорость - 14 лет ждали 🤣🤣🤣 может Гаага решила немного поработать ?
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30.06.2022 22:10 Ответить
teper tolko otrjad "bounty hunter(ov)" nado organizovati
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30.06.2022 22:11 Ответить
Предложить лям - сами организуются.
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30.06.2022 22:17 Ответить
Беги Форест Беги!
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30.06.2022 22:11 Ответить
краще вже підозру....
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30.06.2022 22:15 Ответить
Що за довбодятли назвали дитину Гамлєтом?)))
Хоча...
Гамлєт, або Феномен датського кацапізма.
Дійові особи
Гамлєт, датський кацап.
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30.06.2022 22:15 Ответить
Ось цього урода ще б заарештували:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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30.06.2022 22:26 Ответить
Нє прАшло і 14 лЄт... Так же ця гаага буде й іншими справами злочинів *********** посіпак займатись...
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30.06.2022 22:30 Ответить
з чогось усе починається ...
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01.07.2022 00:34 Ответить
Сегодня военные преступники сидят в кремле, осетия сама жертва лубянских имперских амбиций.
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01.07.2022 00:52 Ответить
 
 