Помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине закончили проверку Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы из Беларуси. Однако самая сложная ситуация в Лисичанске, непростая – возле Изюма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, сегодня было заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ситуацию по всему фронту.
"Мы осознаем, какие планы есть у РФ, чем они на сегодня должны заниматься. Нам поступает помощь, но не в том количестве, чтобы у нас был паритет в тяжелом вооружении. Но думаю, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут", - сказал Данилов.
Он напомнил, что ракетные обстрелы ведутся из Каспия, Крыма, территории Беларуси, РФ. Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет, добавил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
На Херсонском направлении последовательными контр-атаками в районе Давыдов Брод и южнее противнику удалось сократить Ингулецкий плацдарм Сил обороны Украины, а так же остановить продвижение ВСУ по рубежу Александровка - Правдино, хотя упорные бои в районе Миролюбовки и Киселёвки продолжаются.
В районе Высокополья - Ольгино, а так же посёлка Потёмкино, Силам обороны Украины удалось добиться нескольких тактических вклинений, на что командование войск противника реагирует весьма нервически... что и понятно, ибо в случае "расширения и углубления" этих самых вклинений подразделения противника в районе Ивановки и Архангельского могут оказаться в очень "интересном" положении (и это не про беременность).
Думаю, в ближайшее время противник вынужден будет всё-таки или оставить... и Ивановку, и Архангельское, или же значительно усилить свою тактическую группу, ведущую упорные бои в районе Нововознесенска (это в основном подразделения 205-й мсбр и 10-й обр СпН). По ряду признаков, командование войск противника всё-таки решило выбрать второй вариант, ибо отмечается переброска, по крайней мере одной БТГр 34-й мсбр из тактического резерва на это направление.
Так же, обращает на себя внимание откровенная попытка БТГр 255-го мсп противника прорваться с левого фланга на тылы наступающей на Херсонском направлении группировке ВСУ по направлению Шмидтово - Любомировка. Командование войск противника явно пытается таким незамысловатым способом остановить передовые подразделения ВСУ в районе Киселёвки и заставить их вести боевые действия с развёрнутым на север фронтом. Учитывая, что сюда же противник подтянул подразделения 11-й дшбр и 127-й орвбр, это вполне может представлять определённую трудность для украинских войск ведущих наступательные действия на Херсонском направлении.
А чи свідомі того, які плани є у нас, чим ми на сьогодні маємо займатися?
Невже у нас нема паритету? Адже у нас є (дякуємо Наполеонові Боневтіку) в достатній кількості АСЗВ - Асфальтові Системи Залпового Вогню!
"Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО." ©
Це тільки зараз дійшло? Чи ви про це знали й раніше - коли напередодні війни перетворювали бюджетні кошти на асфальт?