Уже скоро пойдет на передовую, - Зеленский о новом оружии от США

Анонсированный новый пакет военной помощи от США уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"США объявили о новом пакете поддержки Украины. Я благодарен Байдену за эту помощь, уже скоро она пойдет на передовую и будет работать в защиту свободы", - заявил глава государства.

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