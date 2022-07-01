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Уже скоро пойдет на передовую, - Зеленский о новом оружии от США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Анонсированный новый пакет военной помощи от США уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"США объявили о новом пакете поддержки Украины. Я благодарен Байдену за эту помощь, уже скоро она пойдет на передовую и будет работать в защиту свободы", - заявил глава государства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Острів знову вільний, - Зеленський про Зміїний. ВIДЕО
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Топ комментарии
+37
Володя, а де твоя зброя? Бо в нас не змагання по будівництву доріг, а війна. Де ті нові розробки, що зробили "бариги" і де Волоя твої нові розробки?
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30.06.2022 23:52
+27
Лучше бы мосье президент отчитывался о налаживании собственного производства оружия и боеприпасов. Но о чем это я? Паяцу проще побираться...
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30.06.2022 23:56
+24
Піарщик і балабол.
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30.06.2022 23:49
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Піарщик і балабол.
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30.06.2022 23:49 Ответить
Володя, а де твоя зброя? Бо в нас не змагання по будівництву доріг, а війна. Де ті нові розробки, що зробили "бариги" і де Волоя твої нові розробки?
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30.06.2022 23:52 Ответить
ага, два-три тижня почекати тільки і одразу на передову
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30.06.2022 23:53 Ответить
Та шож такое. Опять быстрочтение подводит. Читаю: "Вже скоро піде на передову Зеленський"
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30.06.2022 23:55 Ответить
Він дякує Байдену за нову поставлену Україні зброю. А за те, що Байден тебе попереджав за 3 місяці до війни, що буде Війна і ти його на хер послав не хочеш Байдену подякувати?
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01.07.2022 00:05 Ответить
Байден взагалі має бути вдячний, що закрили на нього кримінальну справу, а то разом з Порохом ходили б на судові засідання)
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01.07.2022 11:26 Ответить
Зеленский на передовой? Это сходу анекдот напомнило.

-- Мойша, ты почему не помогаешь яму копать?

-- Так лопата без моторчика.

-- А где ты видел лопату с моторчиком?

-- А где вы видели еврея с лопатой?

Кхм. Зеленскому на передовой еще бункер не оформили...
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01.07.2022 01:58 Ответить
Лучше бы мосье президент отчитывался о налаживании собственного производства оружия и боеприпасов. Но о чем это я? Паяцу проще побираться...
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30.06.2022 23:56 Ответить
в него не плюнуть надо а расстрелать посадить за грубое нарушение Конституции Украины и за предательство своих граждан в Мариуполе Херсоне Мелитополе Буче Чернигове и т.д.
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01.07.2022 01:13 Ответить
Я вас невежу удивлю. Несмотря на обстрелы в Украине работает военная промышленность. Кроме того совместные предприятия и ряд собственных работает в Польше и др. странах союзницах. Попроси у мамы заплатить за школу или колледж - может поумнеешь)))
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01.07.2022 17:17 Ответить
и самое тоскливое - это отсутствие собственного производства перед войной. І навіть більше того, згортання того, що було почато, "Грім-2", "Богдану", "Нептуни" та інше закатали в асфальт.

Будеш далі захищати найвеличнішого? Він тобі повію не нагадує, яка зараз приймає з будь-якого боку і в будь-якій кількості?
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02.07.2022 13:48 Ответить
"дерьмак и нихуа себе гофэн": "пока дело в твоих руках, я спокоен" (С)
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30.06.2022 23:57 Ответить
Що значить уклоніст зі стажем! У військових операціях спочатку роблять, а вже потім розповідають.
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30.06.2022 23:57 Ответить
Я сподівався, цей заголовок про Єрмака чи Подоляка чи Арестовича.
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01.07.2022 00:12 Ответить
Щоб перемогти рашу - у нас має бути краща зброя, ніж у раші.

А то до цих пір нам постачали радянську техніку, а у росії модернізована російська техніка. Виходило так, що у нас гірша зброя, ніж у ворога.
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01.07.2022 00:16 Ответить
Рецепт перемоги = сміливі українські солдати + натівська ******* зброя.
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01.07.2022 00:17 Ответить
самый главный рецепт - это убрать осла из президентсва командования армии львов
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01.07.2022 01:15 Ответить
Все вірно.На кацапах треба іспитувати нову зброю.
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01.07.2022 00:43 Ответить
Значить, на концерті Кабздона буде ще більше кацапської солдатні й офіцерні.
Як там писав москальський військовий поет Едуард Шляпніков (посилання доступне тільки через VPN):

Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!

Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Вокал его диапозона
Звучит сильнее, чем клаксон.

Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
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01.07.2022 00:51 Ответить
Это какой то пздц.
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01.07.2022 09:27 Ответить
Це ще не найбільш феєричний його опус - там що не вірш, то феєрія 😁 ось наприклад кацап повертається додому після ядерного удару по рашці. Дочка перетворилася на мутанта і атакує батю фантомами, як псі-собака у Сталкері... дах покосило від хімічних дощів... Із водою трабли як у Фолауті, її транспортують повними коромислами (відра то вже розкіш)... у лісі псевдосвітлячки цвіркочуть... а жінку із цицьками на обличчі взагалі краще не уявляти 😱☢️

Если вдруг займется сердце рано по утру
Есть проверенное средство как унять хандру
Про родимую станицу вспоминаю я
Где красавица, девица ждет меня моя

Я вернусь, сверкая ******* на своем ремне
Даже встречная дворняжка улыбнется мне
Путь укажет дым печурки над моей избой
В ноги кинется дочурка шумною гурьбой

Хоть и плакать не серьезно в возрасте моем
Горлом в коме встанут слезы, видя отчий дом
Нет родимее пената, чем где рос, мужал
Дом родной меня в солдаты стоном провожал

Все осталось как и было, все как у людей
Только крышу покосило от косых дождей
То что крышу покосило - это не беда
Все путем мужская сила в доме есть когда

Попрошу смолы у ели, заберусь на верх
И смолой замажу щели, станет лучше всех
И красавица, девица за мои труды
Поднесет мне коромысло, полное воды

А когда наступит ночка, сядем у реки
Будем слушать, как стрекочат в чаще светлячки
И домой вернувшись вместе, стоя на крыльце
Я найду губами перси на твоем лице.
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01.07.2022 13:23 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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01.07.2022 19:04 Ответить
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01.07.2022 10:59 Ответить
Теж його

Эдуард Шляпников
НАРОДНЫЙ БУНТ

Визжали птицы, выли кони,
Пощады не было - вполне!
Мужчин рубили и кололи
И растлевали в мураве.

Хлестали женщин батогами,
С крестов валили купола,
И лошадиными зубами
В атаке грызли удела.

Лилась повсюду кровь рекою
Где конница входила в раж,
И ощетинившись трубою
Кусался ******* блиндаж.

Повсюду взрывы мяли глину,
Бил, как ошпаренный свинец,
Из под пупища цепелина
Снаряды сыпал огурец.

Любые явства и запасы
Народ сминал как саранча,
Громил и вспарывал матрасы,
В набат гудела каланча.

Отцы шли с вилами на брата,
И отчим целился в сестру
Вражда, как дворника лопата,
Людскую дёргала ботву.

Пращи разили и кистени
Влёт регулярные войска,
И луж кровавые купели
Сочились с бритого виска.

Смешались ноги и ломпасы,
Секиры, вилы и штыки.
Больных и даже пучеглазых
Толпы пинали сапоги.

Редела спившиеся челядь,
Плювался пулями редут
Так продолжал своих калечить
Со всех сторон народный бунт.
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01.07.2022 13:28 Ответить
Наркоманские картинки. Растлевали в мураве, ощетиниться трубою... Тупой набор слов.
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01.07.2022 19:08 Ответить
Хоча... Насправді досить цікавий набір слів ))))) бо уява малює якусь неймовірну батальну фантасмагорію. Із перших рядків - видовище берсерків-гомосексуалістів, які оскаженіло кидаються ґвалтувати ворогів... Це щось більше, ніж просто жесть
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01.07.2022 23:37 Ответить
Коли я чую слово "Зеленський", мені хочеться блювати. Бо воно лайно.
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01.07.2022 01:04 Ответить
зеленских в мире много - но вот с такой лживой лукавой мордой только ОДИН
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01.07.2022 01:18 Ответить
У мене на роботі є колега із таким прізвищем - так ось, починаючи із 2019 йому аж встидно через однохвомільця-***********...
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01.07.2022 08:46 Ответить
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
Я хочу собі і дітям змінить прізвище…

Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А, це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...

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01.07.2022 15:34 Ответить
Добре, що на передову нарешті піде зброя, а не асфальт на дороги для російських танків.
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01.07.2022 01:12 Ответить
До чого тут ЗЄ?

Може ще Єрмак нам повідомить щось з того, що обговорюють Залужний, Рєзніков та Ллойд Остін?
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01.07.2022 02:06 Ответить
Єрмаку і без нас є кому доповідати...
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01.07.2022 11:35 Ответить
Опять обещания
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01.07.2022 09:19 Ответить
Ти дурачок на пряму дякуй Байдену, а не розповідай, що "вдячний Байдену за цю допомогу", а українцям вже відосик запускай, коли озброєння буде на передовій.
Правда тоді буде менше відосикіів.
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01.07.2022 11:23 Ответить
Пане Зеленський. А де наші українські ракети "Нептун", РСЗВ "Вільха", гаубиці "Богдана"? Міністр Таран забрав з собою в Словенію? Чому цей говнюк до сих пір не під слідством? Тому що багато негативу про преЗедента випливе, а йому ж ще на другий термін йти. Які ж ви паскуди! Скільки невинних людей через вашу бездіяльність загинуло...
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01.07.2022 11:34 Ответить
Тупе совкове бидло. І так тошно, а воно ще й гундосить і гундосить, гундосить і гундосить....
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01.07.2022 11:36 Ответить
Глянула, показалось Зеленский идёт на передовую)))
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01.07.2022 16:10 Ответить
Прочитал в УНИАН:

Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 объявляют сбор на проект "Армия дронов". Его цель - приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км

Об этом 1 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дроны позволят отслеживать действия оккупантов, менять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней наших военных. Вот как можно на такую чушь собирать деньги? Хотя бы поинтересовался господин Федоров у специалистов разумностью этого проекта!
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02.07.2022 08:19 Ответить
По мойму многие недооценивают вклад Зеленского. Мне кажется шо токо благодаря его таланту народного трибуна мы до сих пор героически сражаемся с руZZким миром, а убедительные, хоть и невнятные бормотания Арестовича в эфирах TV, дают нам надежду на будущую победу, вот.
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02.07.2022 14:20 Ответить
 
 